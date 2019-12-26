Моя перша машина. Маргарита Кулічова (Grisly Faye)

Історія будь-якого відомого гонщика чи автолюбителя починається з найпростішого. Хтось захоплюється машинами після отримання прав, хтось марить певною моделлю, яку побачив на екрані. У рубриці «Моя перша машина» ми розповідатимемо про дебютний досвід водіння різноманітних гонщиків.

Героїнею рубрики стала композиторка та співачка Маргарита Кулічова (Grisly Faye). Її першою автівкою був білий ВАЗ-2102, і досі усі машини вона рівнє саме на цю «двійку». Ми поспілкувалися з Маргаритою, щоб зрозуміти, у чому особливість ВАЗ-2102, а також розпитали про її інший водійський досвід.

Маргарита Кулічова © Pavlo Lypa

Знайомство з автомобілями. Перший досвід

Мій батько військовий, тому перші машини на моїй пам’яті — танки й БТР, а ще гвинтокрил без двигуна. Можна було вмовити курсантів проїхатися на якомусь БТР, тому я часто просила батька не вести мене в дитячий садок і йшла з ним на роботу. Мабуть, зараз було б украй складно отак дозволити курсантам проїхати на БТР з дитиною, але в 90-ті можна було все: у них були якісь тренування, тому це було поєднання двох речей одночасно.

А що стосується самих автівок, то тут одразу три фактори вплинули на мою любов до них. По-перше, я люблю порпатися в механізмах: складати щось, ремонтувати, розбирати. По-друге, тато гарно водив. Пам’ятаю про це ще з дитинства. А по-третє, люблю подорожувати, і моя професія (саунддизайнера) передбачає багато подорожей з обладнанням. А з часом машина стала єдиним місцем, де є можливість послухати не свою музику, а чиюсь іншу.

Водночас мій перший водійський досвід був не надто приємним: мене вчили їздити батько й дідусь. Було жахливо. Це були «Жигулі». Я ледве діставала до педалей і часто глохла, а батько дуже нервував. Тож таких навчальних поїздок було всього дві–три, але цього часу вистачило, щоб я зрозуміла, що це моє і мені подобається.

Маргарита за кермом ВАЗ-2102 © Kostiantyn Strilets

Незадовго до того, як отримала права, потрапила в аварію: авто влетіло в бетонний паркан, я сильно пошкодила руку. З того моменту зрозуміла, що нікому не хочу довіряти своє життя – і я почала зовсім інакше ставитися до машин.

«Двійка»: перша (й улюблена) автівка

Як тільки я склала на права, мені одразу потрібна була машина. Тоді друзі якраз купили собі нове авто, а їх попереднє — білий ВАЗ 2102 — стояло в гаражі. Я запропонувала їм взяти «двійку», покривати всі технічні витрати. Вони запитали, чи я розумію, за що беруся. Я, звісно, сказала: «Так». Хоча насправді тоді не знала, наскільки це складно й скільки уваги вимагатиме машина.

Як тільки побачила «двійку», одразу закохалася: кремовий салон, тоненьке кермо, обтянуте шкірою, і нова саундсистема. Мій перший виїзд на ній був украй екстремальним: листопад, ожеледиця, а мені треба було поїхати з гаража на Солом’янці на вулицю Володимирську. Я боялася червоного світлофора на бульварі Шевченка, адже могла заглохнути. І, звісно, червоне світло загорілося! За мною впритул стала BMW, а я зрозуміла, що не працює ручне гальмо! Тоді ж навчилася танцювати на педалях, щоб не заглохнути і не спровокувати аварію.

Проблеми з експлуатацією були ледь не щоразу. То я зрозуміла, що в мене не повертається кермо без ключа, то генератор летів чи колесо пробивалося. З часом я вже знала, як саме її ремонтувати і що потрібно робити.

Насправді цей білий ВАЗ 2102 досі залишається моєю улюбленою машиною, у яку б зараз не сідала, порівнюю з цією. «Двійка» ідеальна для мене — легка, висока, вмістка, з класним багажником, що я тільки в ньому не перевозила. Взимку було дуже тепло, можна було сидіти у футболці.

Маргарита Кулічова за кермом білої «двійки» © Pavlo Lypa

Користувалася нею два роки. Одного разу в мене хотіли її вкрасти. Якось до мене зранку підійшла мама, запитала, чому так дивно припаркувалася. Я спершу не зрозуміла, подивилася у вікно, а там моя «двійка» стоїть у дитячому майданчику. Виявляється: уночі хтось зламав машину, вирвав усі дроти, зміг ними завезти машину, натиснув на газ, але кермо не рухалося, тому авто в’їхало в майданчик. Ось так мене врятувало блокування керма без ключа.

«Двійка» ідеальна для мене — легка, висока, вмістка, з класним багажником Маргарита Кулічова

Але зрештою власники машини зрозуміли, що авто потребує капітального ремонту або ж виходу на пенсію, і вони забрали її в гараж.

Епоха Smart

Після того, як у мене забрали «двійку», певний час була без машини — і це було складно. Для мене автівка є терапією, важливим елементом. Й от інші мої друзі поїхали «зимувати» в теплі краї, а мені віддали свій Smart.

Я вважаю, що не є водійкою Smart, а залишилася водійкою «Жигулів». Мені важливо, щоб машина була високою й габаритною. Коли я паркувалася на Smart, то залишала купу місця. Намагалася все зробити правильно, хоча можна було зробити значно простіше. Але вважаю, що будь-яка машина краще, ніж її відсутність.

До речі, Smart теж був досить вмістким: у нього може вміститися кейс з обладнанням, віолончель, бандура й ще дві людини. Якось мені довелося переїжджати з квартири на квартиру, я склала переднє крісло — і всі речі влізли.

Найбільшою його перевагою було те, що він не глох кожні два кілометри. Я могла виїжджати на зустріч за 15 хвилин, а не за годину — знала, що нічого не трапиться. Хоча одного разу він в мене зламався на мосту взимку, коли поспішала на виставу й поїзд: залишила ключі заправнику, а потім Smart забрав мій друг.

Марго Кулічова в машині © Kostiantyn Strilets

Якщо з проблемами «двійки» мені не всі друзі могли допомогти, то тут було значно простіше. З одним другом ми навіть разом користувалися Smart усю зиму: я привозила авто зранку в центр, він катався весь день, а потім я забирала назад. Це був такий собі каршерінг.

Період автівок у прокат

Коли я переїхала жити за кордон, то зрозуміла, що мені не треба машину на постійній основі: громадський транспорт класно влаштований, пересуваюся не на такі великі відстані. Тому можу брати авто в оренду, коли справді потрібно. Я їздила в США, Португалії, Естонії, а найбільше досвіду отримала у Великій Британії.

Водити у Британії не так складно, попри лівосторонній рух. Мені було значно складніше звикнути переходити дорогу. Перший тиждень здавалося, що хтось зіб’є, бо ти взагалі не орієнтуєшся, хто і з якого боку їде.

А коли сіла за кермо, то легко зорієнтувалася, з напрямками не було проблем. Єдина незручність: в Англії дві смуги на виїзді на кругове перехрестя, і треба потрапити в потрібну смугу, важко зорієнтуватися одразу.

Хоча я їжджу часто, відповідаю за всі маленькі вантажівки, що є в розпорядженні університету, однаково залишилися деякі звички з правостороннього руху. Наприклад, тягнуся за паском безпеки вліво, роблю цей зайвий рух.