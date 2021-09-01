8 головних уроків Чемпіонату світу з маунтинбайку UCI у Валь-ді-Соле

Чемпіонат світу з маунтинбайку UCI — це найбільша гонка сезону. Саме там гонщики отримують шанс приміряти на себе заповітну райдужну футболку — символ чемпіона змагань. Найкращі спортсмени своїх країн чекають цього турніру, аби поборотися за золото, срібло і бронзу, показати свою майстерність і вміння прораховувати ризики. Поглянь у відео вище, що ж робить чемпіонати світу такими особливими, і скоріше гортай униз, аби дізнатися найважливіші моменти цьогорічних змагань.

01 Еві Річардс стала чемпіонкою світу Elite XCO (найпрестижнішої серії для крос-кантрі маунтинбайку)

Британка Еві Річардс і її золота нагорода © Bartek Wolinski/@wolisphoto Еві Річардс проривається вперед © Bartek Wolinski/@wolisphoto Анне Терпстра завойовує срібло © Bartek Wolinski/@wolisphoto Кейт Кортні серед учасниць на Валь-ді-Соле © Bartek Wolinski/@wolisphoto Падіння вибиває Кортні із турніру © Bartek Wolinski/@wolisphoto Бронзу виборює швейцарська спортсменка Зіна Фрай © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Для Еві Річардс райдужний трикотаж уже майже звичний аксесуар, але бути чемпіонкою найпрестижнішого крос-кантрі-турніру з маунтинбайку для неї вперше. Раніше вона двічі ставала чемпіонкою світу з велокросу в категорії до 23 років. Та ось титул з крос-кантрі не піддавався дівчині через тиск. У суботу ж вона спокійно й упевнено з усім розібралася.

02 Міріам Ніколь уже вдруге стала чемпіонкою світу

Чемпіонка Міріам Ніколь і її золото © Bartek Wolinski/@wolisphoto Міріам на шляху до свого другого чемпіонського титулу © Bartek Wolinski/@wolisphoto Подумки вже з трофеєм © Bartek Wolinski/@wolisphoto

суботу лив такий сильний дощ, що траса подекуди перетворювалася на струмки. До ранку неділі небо прояснилося, але юніорам та жінкам довелося першими вийти на цей слизький трек. Протягом гонки було багато буксування, аварій і головного болю. Саме на цій трасі Міріам Ніколь уперше розбилася у 2011-му. Втім, вона сприйняла це суто як хорошу прикмету, яка допомогла дівчині вибороти другий титул чемпіонки світу.

Ніколь і її чемпіонський байк © Bartek Wolinski/@wolisphoto Міріам «Помпон» Ніколь хизується своїм шоломом © Bartek Wolinski/@wolisphoto

03 Слава швейцарцю Шуртеру

Можливо, Ніно Шуртер не був у числі явних фаворитів на Валь-ді-Соле. Звісно, за його плечима — рекорд цього треку по швидкості і мінімум 5 чемпіонських титулів, але свій перший трофей в елітному дивізіоні Ніно виграв ще у далекому 2009-му. Тоді він був наймолодшим спортсменом, якому це вдалося. Здобувши перемогу цього року, він став найстаршим чоловіком, який колись одягав райдужну футболку XCO.

Переможний спринт Шуртера © Bartek Wolinski/@wolisphoto Шуртер здобуває золото для Швейцарії © Bartek Wolinski/@wolisphoto Це було змагання між двома — Флюкігером і Шуртером © Bartek Wolinski/@wolisphoto Румун Влад Даскалу посів четверте місце © Bartek Wolinski/@wolisphoto Аванчіні виривається вперед © Bartek Wolinski/@wolisphoto Фанати в очікуванні екшену © Bartek Wolinski/@wolisphoto

04 Грег Міннар здобув уже четвертий титул

Перший трофей Грег виграв на Чемпіонаті світу 2003-го в Лугано. Сьогодні, коли йому вже 39, зовсім не схоже, що він хоче зупинятися! Як доказ — його четвертий титул на дорогах Валь-ді-Соле.

Тріумфатори 2021-го — Грег Міннар і Міріам Ніколь © Bartek Wolinski/@wolisphoto До цього Грег востаннє брав трофей ще у 2013 році © Bartek Wolinski/@wolisphoto

05 Чорна Змія була найзлостивішою

Чорна Змія, знаменита гірська траса на Валь-ді-Соле, давно відома як ще той злісний і отруйний плазун. Тому цього року укладачі траси справді доклали неабияких зусиль, аби врахувати нюанси і поремонтувати всі точки на ній, які старанно вибивали гонщиків упродовж чемпіонатів світу.

Верхню частину треку облаштували так, аби місць для стрибків там побільшало. А ось найкрутішу ділянку замурували камінням, сподіваючись витримати атаки найкращих гонщиків планети, які штурмуватимуть її в повній бойовій готовності. Великою мірою все спрацювало як треба — жодних поломок техніки чи важких фізичних травм спортсменів, якими так славиться це місце, не було.

Більше того, траса стала цікавішою, адже тепер спортсменам доводилося постійно обирати шлях, яким вони можуть дістатися фінішу.

Коли наші гонщики атакують Змію, вона неодмінно кусатиметься у відповідь. Жертвами її ударів стали Лоїк Бруні , Брук Макдональд і Каміла Бланш. Атаки були такими ж нищівними, як напади Брука Макдональда! Не дарма ж його прізвисько Бульдог. Дивом у гонщиків залишилися цілими кістки.

Бруні влітає на трек © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Аварія Бруні була божевільною — його перевернуло кілька разів, а потім викинуло геть за огорожу. На щастя, він приземлився в багнюку, а не на камінь — тому швидко підняв свій байк і повернувся до перегонів. А от Камілі пощастило менше. Вона потрапила в аварію ще під час свого першого старту на перегонах, усе через дощ і слизьку трасу. Здавалося, що гонщиця сильно травмувала щиколотку, адже вона неабияк кульгала. Втім, це не завадило їй вибороти бронзу вже за кілька годин.

Фани XCO влаштували вечірку обабіч треку © Bartek Wolinski/@wolisphoto Їхня підтримка була відчутною © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Ти знаєш, наскільки важливу роль відіграють фани на турнірі. Особливо під час юніорських змагань, коли атмосфера в повітрі по-особливому наелектризована. Після того, як італійський Чемпіонат світу 2020 скасували, італійці готові були з лишком компенсувати свою присутність у 2021-му. Вони заповнили буквально кожен метр перегонів. Валь-ді Соле далеко не найпростіша місцина, але вболівальники постійно бігали згори вниз і підбадьорювали своїх улюблених гонщиків. Дорослі по-дитячому хвилювалися і роззявляли рота, а діти з подивом дивилися, як їхні спортивні герої виборюють перемогу. У суботу справді було дуже важко знайти хоча б одне вільне місце.

Фани довкола траси © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Траса для спуску — це брутальна машина для їзди і просто нещадна для прогулянок вгору і вниз. Більшість глядачів просто не можна було розпізнати! Та нещільний ґрунт і шалені схили ніяк не зупинили їх. Фани кричали, махали, гуділи і розбивали свої старі велосипедні рами від першого каменю до останнього трампліна. Коли ж чоловічий фінал добіг кінця, сотні шанувальників вийшли на фініш, аби привітати гонщиків. Завершення Чемпіонату світу було просто приголомшливим, а вечірка на трибунах скінчилася тільки тоді, коли національні гімни пролунали на повну!

07 Еволюція треку для крос-кантрі

Протягом кількох останніх етапів Чемпіонату світу постійно можна було спостерігати еволюцію траси XCO, але цьогорічні зміни були просто вражаючими. У день змагань трек видавався непростим, та гонщикам довелося зіткнутися з усіма нерівностями траси ще у вівторок під час тренувань.

Схили, вирізані у пагорбах, додали першій петлі додаткових поворотів. Друга петля була коротша, але долати її доводилося спускаючись униз під мостом, тестуючи всі можливі ями на собі. До фінішу додали ще один кам’яний спуск. Можливо, на вигляд він був швидким, але на практиці створював неабиякі проблеми. Після кількох днів тренувань спортсмени дещо освоїлись — і показали такі перегони, яких іще не бачили круті схили Валь-ді-Соле.

08 Уперше нагородили переможців короткого треку XCC

Золото для Фрай, срібло — Річардс, а бронза — Ферран-Прево © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Фанати неабияк полюбляють перегони на короткому треці (XCC), адже на короткій дистанції можна побачити все, на що здатні спортсмени. У 2021-му вперше коронували чемпіонів світу з XCC. Для цього навіть знадобився фотофініш між Зіною Фрай та Еві Річардс. Зрештою, Фрай з мінімальним відривом виборола трофей, а Полін Ферран-Прево отримала бронзову нагороду труніру.

Серед чоловіків золото виборов американець Крістофер Блевінс, зробивши приголомшливий рух на останньому повороті. Енірке Аванчіні намагався поборотися з американцем у спринті, але виборов срібну медаль, а німець Максиміліан Бренді отримав бронзу.

Золото Блевінса, срібло Аванчіні і бронза для Бренді © Bartek Wolinski/@wolisphoto

09 Нова форма і розмаїття байків

Чемпіонат світу завжди нагадує виставку нової форми і байків. Етап у Валь-ді-Соле не став виключенням.

Бруні і його чемпіонський байк © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Лоїк Бруні обрав менш патріотичний стиль, але тематично віддав данину місцю проведення. Наприклад, хромоване покриття його байку, поєднане зі зміїною шкірою — це своєрідний знак поваги Чорній Змії.

Готовий до підкорення Чорної Змії © Bartek Wolinski/@wolisphoto Змія ковзає байком Бруні © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Бруні завжди готовий зробити шоу на Чемпіонаті світу © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Ще трішки деталей його шолома © Bartek Wolinski/@wolisphoto "Just Getting Started" © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Валя Холл у тій самій формі з леопардовим принтом, що й на турнірі 2020 року. Тоді їй не надали уваги через швидку аварію гонщиці, а ось цього року помітили як слід. Особливо те, як ця форма гармонує з байком.

Валя зі своїм чемпіонським байком © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Її шолом охороняють єдинороги © Bartek Wolinski/@wolisphoto І додають дівчині трішки магії © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Фінн Ільєс попрацював із канадським дизайнером, аби його байк передавав дух рідного дому. Гори, сніг і класичний кленовий листок додають йому неабиякого крутого вигляду.

Ільєс і його чемпіонський транспорт © Bartek Wolinski/@wolisphoto Поглянемо на нього детальніше © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Інші видатні дизайнери створили золоті бамбукові паростки на байку Джоланди Нефф, зімітували захід сонця для Міріам Ніколь і взагалі додали ефектності команді Мондракер.

Сігрейв і її чемпіонський велосипед © Bartek Wolinski/@wolisphoto Байк Бернанда Керра імітував вінтажний Феррарі © Bartek Wolinski/@wolisphoto Брук Макдональд хизується своїм тріумфальним шоломом © Bartek Wolinski/@wolisphoto На ньому можна розгледіти новозеландську папороть © Bartek Wolinski/@wolisphoto Велосипед чемпіона Грега Міннара © Bartek Wolinski/@wolisphoto Грінленд і його чемпіонський велосипед © Bartek Wolinski/@wolisphoto Його приховані малюнки можна розгледіти тільки в 3D-окулярах © Bartek Wolinski/@wolisphoto Їде для своєї країни © Bartek Wolinski/@wolisphoto Все стає ясно, щойно одягнеш окуляри © Bartek Wolinski/@wolisphoto Ні, твої очі не жартують з тобою © Bartek Wolinski/@wolisphoto Золоте листя бамбуку для Джоланди Нефф © Bartek Wolinski/@wolisphoto Поглянемо на її байк ближче © Bartek Wolinski/@wolisphoto Каміла Бланш — чемпіонка 2020 року © Bartek Wolinski/@wolisphoto Байк Аванчіні оберігає бразильський стяг © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Уже наступних вихідних Чеміонат світу з маунтинбайку UCI повертається! Наступна зупинка — Ленцергайде, Швейцарія. Приготуйся і вмикайся на повну з 3 по 5 вересня на Red Bull TV!