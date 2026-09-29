Офф-роуд гонщиці, що змінюють жіночий шосейний велоспорт

Більшість професійних шосейних велогонщиць відточують свою майстерність на асфальті, проводячи години в сідлі змалку, поки нарощують базу витривалості, шліфують гоночні навички й накатують тренувальний час, потрібний, щоб пробитися на вершину спорту.

Історично трековий велоспорт був одним з інших головних шляхів розвитку — години, проведені на стінах велодрому, були хорошою заміною тим, що проведені на шосе.

Але в сучасному жіночому велоспорті є новий тренд із нахилом у позашляховість.

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Кейт Кортні — олімпійська чемпіонка UCI 2018 року в кросі й чемпіонка світу з маунтинбайку в марафоні 2025 року — остання гонщиця, яка показує, що можна проміняти бездоріжжя на гладке. Вигравши в червні національний шосейний титул США, наступного місяця вона приєдналася до FDJ UNITED-SUEZ і вже почала адаптуватися до гонок Women's WorldTour.

Але американка — лише одна з багатьох гонщиць, які набивали руку в таких дисциплінах, як маунтинбайкінг, велокрос і гравел, перш ніж справити враження на шосе.

01 Нова хвиля зірок, що виступають у кількох дисциплінах

Ката Бланка Ваш поєднує шосейний велоспорт із велокросом © Ádám Bertalan/Red Bull Content Pool

Ката Бланка Ваш починала кар'єру в кросі на гірських велосипедах і велокросі й досі виступає в останньому, фінішувавши четвертою на найсвіжішому чемпіонаті світу UCI з велокросу в січні 2026 року. Але угорка вибудувала шосейну кар'єру як спеціалістка з одноденних гонок у Women's WorldTour від 2021 року, здобувши етапи на Tour de France Femmes 2024 і Giro d'Italia Donne 2023.

Зої Бекстедт — ще одна, хто переклав свої переможні зусилля у велокросі на роль спеціалістки з роздільних гонок на шосе, фінішувавши четвертою в етапі індивідуальної гонки на час на цьогорічному Tour de France Femmes, водночас відігравши ключову допоміжну роль у спробі одноклубниці по CANYON//SRAM Каші Нев'ядомої здобути другу жовту майку.

Крім того, Пук Пітерсе (яка повернулася в маунтинбайкінг на Кубку світу UCI 2026 в Ле-Жеті, Франція) виграла загальну гірську класифікацію найкращої скелелазки на Tour de France Femmes.

Батьки Бекстедт мали власні успішні кар’єри у велоспорті © Luc Claessen/Getty Images

Важко не згадати й торішню володарку жовтої майки Полін Ферран-Прево, яка за свою славетну кар'єру здобувала титули чемпіонки світу UCI у велокросі, гравелі, маунтинбайку й на шосе.

Але чи дає ця універсальність гонщицям перевагу, коли вони змагаються в кількох дисциплінах? Чи спроба змагатися на надто багатьох аренах може насправді негативно вплинути на їхній результат?

02 Переваги зміни дисциплін

Тренуватися як професійна велогонщиця, зосереджена на витривалості, — байдуже, у якій дисципліні — означає, що ті, хто здійснює перехід, не починають з нуля.

Quotation Просто бути професійною велогонщицею впродовж 10 років дає тобі солідну базу Кейт Кортні

У розмові з Velo про свій перехід із маунтинбайку на шосе Кортні сказала: «Багато що переноситься між дисциплінами з погляду фізіології. Просто бути професійною велогонщицею впродовж 10 років дає тобі солідну базу, але є багато сфер, які ми не досліджували.

Мені цікаво побачити, що переноситься, а також що не обов'язково було розвинуте. Я маю доволі добре уявлення про те, яка в мене двохвилинна потужність, після років гонок на Кубку світу з маунтинбайку, але я по-справжньому провела лише дві багатоденні гонки: Cape Epic у 2018-му й раніше цього року. Тож побачити, як реагує моє тіло, скористатися знаннями й експертизою такої світового класу команди з результативності — це захопливо. Приємно поки не знати, що виявить це дослідження».

Кейт Кортні провела більшу частину кар'єри на гірському велосипеді © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Tour of Britain, де вона фінішувала 11-ю в загальному заліку, був її другою шосейною багатоденкою й показує, що кар'єра в кросі на гірських велосипедах — де довгі години легкої їзди на шосейному велосипеді в будь-якому разі є критичним компонентом тренувань — може сформувати фізіологічний фундамент для успішної кар'єри на шосе.

Але шосейний велоспорт — це набагато більше, ніж просто здатність видавати потужність, година за годиною.

03 Навички, які можна застосувати у гонках на бездоріжжі

Навички керування велосипедом, технічні вміння на кшталт проходження поворотів і спусків, а також здатність адаптуватися до гоночних умов і тактики — теж критичні аспекти перемоги в шосейному велоспорті.

Хоча роки гонок на шосе підготують гонщиць до гострої, як лезо, природи гонок усередині пелотона й до використання командної тактики для підтримки головної надії команди в гонці, ті, хто має позашляховий досвід, мають кілька додаткових козирів у рукаві.

Змагання в багнистих, мінливих умовах велокросу чи маунтинбайку допомагають відшліфувати навички керування велосипедом, де неправильний вибір траєкторії чи невчасне проковзування можуть стати різницею між перемогою й поразкою. У застосуванні до шосейного велосипеда це дає гонщицям змогу давати раду складному рельєфу на кшталт бруківки чи гравію або долати бічний вітер без негативного впливу на результат.

Зараз Кортні застосовує свої навички на шосе © Jan Kruger/Getty Images

На поворотах і спусках це технічне вміння й вроджена впевненість утримати велосипед вертикально теж проявляються на повну, даючи гонщицям із позашляховим бекграундом змогу штовхати себе сильніше за суперниць, зберігати ментальну й фізичну енергію на технічному спуску чи хапатися за більше можливостей, щоб запустити вирішальний маневр.

Нарешті, хоча в маунтинбайку, велокросі й гравелі є команди, це набагато більш індивідуальні види спорту з меншим фокусом на командній тактиці й більшим наголосом на здатності гонщиці читати ситуацію й ухвалювати інстинктивні рішення. Ця навичка стає справжньою перевагою в шосейному велоспорті, де важливо вміти ухвалювати миттєві рішення про те, чи слідувати за атакою, чи запускати власну, особливо якщо початковий гоночний план команди зірвався або гонщиці змагаються без командного радіо.

04 Виклики багатодисциплінарної кар’єри

Утім, жонглювати позашляховими й шосейними дисциплінами — не безпомилковий шлях до успіху, і гонщицям важливо знайти баланс, щоб узяти максимум зі свого потенціалу.

Сама Кортні повісила гірський велосипед на цвях, поки переслідує свої шосейні амбіції, а Ферран-Прево теж завершила виступи в позашляхових дисциплінах наприкінці 2024 року, щоб зосередитися винятково на своїй головній меті — перемозі на Tour de France Femmes.

Шосейний велоспорт ставить унікальні вимоги до своїх атлеток © Matt McNulty/Getty Images

Деякі гонщиці намагаються поєднувати обидва впродовж сезону, хоч і зі змінним успіхом: Пук Пітерсе, наприклад, має один зі своїх найкращих сезонів дотепер на шосе, але їй важко відтворити свою найкращу форму на гірському велосипеді, де цього року вона здобула одну перемогу на Кубку світу UCI XCC із чотирьох раундів, які починала.

Значною мірою це через розклад — найбільші шосейні гонки збігаються з літнім маунтинбайк-сезоном, — але шосе ще й унікальне у вимогах, які воно ставить до своїх атлеток, потребуючи специфічного тренування, щоб могти тяжко гнати по три-чотири години поспіль, перш ніж завершити спринтом. У маунтинбайку й велокросі більшість гонок завершуються вже за 90 хвилин, а зусилля мають більш переривчастий характер і вимагають від гонщиць раз за разом видавати короткі, різкі ривки.

05 У чому полягає конкурентна перевага

Загалом те, що такі гонщиці, як Кортні, Ваш і Бекстедт, переходять на шосе й досягають успіху, показує, що для позашляхово орієнтованих гонщиць є шлях у жіночий шосейний велоспорт і що є конкурентні, засновані на навичках переваги, які походять від того, що гонщиця проводить свої формувальні роки на бездоріжжі.

Але вимоги шосейного велоспорту означають, що ті, хто вміє опановувати кілька гоночних форматів водночас, найпевніше, лишатимуться радше винятками, ніж цей підхід буде гарантованим маршрутом до успіху.

Про автора Хто такий Чарлі Алленбі? Чарлі — незалежний автор із Лондона, Велика Британія. Він висвітлює для Red Bull різноманітні велосипедні дисципліни, зокрема шосейний велоспорт, гірський велоспорт та BMX, а також пише про велоспорт для таких видань, як Rouleur, Bike Radar та The Guardian. Коли він не пише про це, він сам є завзятим велосипедистом і бігуном і брав участь у таких знакових заходах, як велопробіг Paris Roubaix Challenge та Лондонський марафон.