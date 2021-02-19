Сноубординг5 хв

Перший етап Natural Selection: як це було

Тревіс Райс вміє мріяти масштабно, тому для найсміливішого сноубординг-змагання у світі вибрав вершину Титон у Джексон-Хоулі. Якщо ти не дивився змагання наживо, час переглянути його гарячі моменти.
Автор Джейсон ХортонОновлено
Якщо до лютого хтось і сумнівався, що сноуборд-контест Тревіса Райса — найамбітніше змагання у світі, то всі сумніви були розвіяні уже під час першого етапу Natural Selection у Джексон Хоулі, коли райдери проїхалися по чотириметровий пухляку.
Нам пощастило побачити найпотужніші заїзди на унікальній трасі, яку підготувала сама природа. 24 найкращих сноубордисти світу випробували себе в умовах, про які можна тільки мріяти, а решта планети заворожено спостерігала за суперництвом з висоти польоту дрона.
Після кваліфікацій на фінальні етапи вийшло 12 райдерів, а безперервний снігопад оновив схил, що потішило цінителів дійсно глибокого пухляка.
Сноубординг
Natural Selection почався неймовірно круто

Райс і Макморріс: кращий проти кращого

Чвертьфінал подарував нам шалену битву — Тревіс Райс проти Марка Макморріса. Пощастило, так пощастило! Райс — кращий беккантрі-фристайлер усіх часів, організатор події та один із амбітніших сноубордистів світу. Макморріс — найкращий у слоупстайлі. Він уже встиг виграти всі можливі титули сноубордингу, а тепер хоче отримати неофіційне звання кращого сноубордиста світу за версією Natural Selection.
Хоча Райс виграв два з чотирьох попередніх Natural Selection, перед майбутнім боєм він не став робити гучних заяв: «За останні роки Спаркі досяг багато чого, тому перемогти його буде нелегко», — запевнив фанатів Райс.
За останні роки Спаркі досяг багато чого, тому перемогти його буде нелегко.
Travis Rice poses for a portrait at Hangar-7 in Salzburg, Austria on March 23, 2017.
Travis Rice
Перший заїзд. Райс має величезний досвід у беккантрі та добре знає трасу, тому сміливо прокладав нові стежки, проте остання ділянка траси далась йому складнувато. Макморріс приземлявся акуратніше і зміг обійти суперника. У другому заїзді Райс, знаючи, що його переслідує кращий сноубордист у слоупстайлі, пішов ва-банк на останньому стрибку і зробив потужний Double Backflip — проте невдало. Він пропустив Макморріса вперед, а той скористався своїм шансом і вийшов до півфіналу проти норвезької зірки Міккеля Банга.

Кошмар для суддів

Марк Макморріс на гірському курорті Джексон-Хоул у Джексоні, штат Вайомінг, США, 9 лютого 2021
Марк Макморріс — переможець етапу «Джексон-Хоул» у Natural Selection Tour
© Tim Zimmerman/Natural Selection Tour/Red Bull Content Pool
Судити змагання зі сноубордингу — завдання не з легких. А робити це на відкритій місцевості та з повною свободою імпровізації — ще складніше. А як щодо змагання, в якому беруть участь райдери з різними навичками і стилями? Саме таке завдання стояло перед суддями Natural Selection.
Щоб суддям і глядачам було простіше, Райс обрав формат очних зустрічей, де два райдери змагаються у двох заїздах, за які отримують бали. У наступний раунд проходить той, чия оцінка найвища. Якщо у півфіналі та у фіналі обидва райдери перемагають, то проводиться третій, вирішальний заїзд.
Pat Moore during day 2 finals of the Natural Selection Tour at Jackson Hole Mountain Resort in Jackson, Wyoming, USA, on February 9, 2021.
Drone pilot during day 2 finals of the Natural Selection Tour at Jackson Hole Mountain Resort in Jackson, Wyoming, USA, on February 9, 2021.
Mark McMorris competes during day 2 finals of the Natural Selection Tour at Jackson Hole Mountain Resort in Jackson, Wyoming, USA, on February 9, 2021.
Travis Rice during day 2 finals of the Natural Selection Tour at Jackson Hole Mountain Resort in Jackson, Wyoming, USA, on February 9, 2021.
Ben Ferguson during day 2 finals of the Natural Selection Tour at Jackson Hole Mountain Resort in Jackson, Wyoming, USA, on February 9, 2021.
Travis Rice during day 2 finals of the Natural Selection Tour at Jackson Hole Mountain Resort in Jackson, Wyoming, USA, on February 9, 2021.
Pat Moore shows his style
© Tim Zimmerman/Natural Selection Tour / Red Bull Content Pool
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D.A.V.E. (Difficulty, Amplitude, Variety, Execution) розшифровується як складність, амплітуда, різноманітність та виконання. Це чотири критерії, за якими судді оцінювали кожен заїзд. На відміну від традиційних змагань з хафпайпу або слоупстайлу, де навіть невеликі помилки можуть призвести до поразки, тут судді були готові прощати райдерів, якщо загальна оцінка була високою.
У чвертьфіналі це дуже допомогло Міккелю Бангу. Незважаючи на падіння в обох заїздах, йому вдалося вибити Пета Мура, хоча той пройшов трасу чисто. Однак півфінальний заїзд проти Макморріса обіцяв бути для Банга набагато складнішим.
Марк Макморріс під час другого дня змагання Natural Selection на гірському курорті Джексон-Хоул у Джексоні, штат Вайомінг, США.
Марк Макморріс навіть не розглядав можливості програти у фіналі
© Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool/Natural Selection
Після першого заїзду Макморріс йшов попереду, але у другому Банг вирішив ризикнути і виконав найсміливіший трюк дня: Nose Tap 360 середньої амплітуди. Хоча трюк був виконаний неідеально, Банг довів, що здатний на багато що.
Макморріс не залишився осторонь і у відповідь закінчив заїзд технічно бездоганно. Він не допустив жодної помилки, хоча і пройшов по тій же лінії, по якій проїжджав у всіх раундах. Іншими словами, суддям довелося вибирати між яскравим трюком і бездоганним виконанням. У підсумку вони вибрали друге, адже врешті-решт головне — проїхати чисто.

Вирішальний заїзд

Зої Садовскі-Синнотт під час другого дня змагання на гірському курорті Джексон-Хоул у Джексоні, штат Вайомінг.
Зої Садовскі-Синнотт показала сенсаційний результат
© Dean Blotto Gray/Red Bull Content Pool/Natural Selection
Ось і фінал. Залишилися тільки найсильніші. 19-річна Зоя Садовскі-Синнотт має найменше досвіду на пухкому снігу серед учасників змагання. Її сильні сторони — талант фрістайлу та запал молодості. Її суперниця — триразова чемпіонка Freeride World Tour Маріон Харті, досвідчена райдерка, яка заробила свої медалі у Шамоні (Франція) — батьківщині фрирайду.
Садовскі-Синнотт стала справжнім джокером змагань. Пробитися до фіналу їй допомогли навички фрістайлу і жорсткий, безкомпромісний натиск. Під час заїзду Харті намагалася вибирати простіші лінії, щоб їхати швидко і не припускатися помилок. Її слабкість? Фрістайл. Харті — фрірайдерка, тому у повітрі їй бракувало наснаги, технічності та стилю — а без цього складно перемогти у беккантрі-змаганні у Джексоні.
Харті розуміла, що для перемоги над Садовскі-Синнотт у фіналі їй не обійтися без яскравого фрістайлу, але чим дужче вона намагалася стрибати, тим болючіше падала.
І коли Садовскі-Синнотт зрозуміла, що перемога за нею, вона вирішила показати себе на останньому колі на повну. Вона пронеслася по трасі, здійснюючи приголомшливі трюки, у тому числі Backflip Wildcat на вершині та амплітудний 360 на останньому трампліні. Набравши 96 балів, вона перетворилася з темної конячки у кандидатку на звання кращої сноубордистки на планеті.
Бен Фергюсон під час заключного дня туру Natural Selectionна на гірському курорті Джексон-Хоул у Джексоні, штат Вайомінг.
Лише кілька помилок привели Бена Фергюсона до поразки
© Dean Blotto Gray/Red Bull Content Pool/Natural Selection
І ось настав час чоловічого фіналу: зустріч між Макморрісом і американцем Беном Фергюсоном.
Фергюсон — один із кращих не тільки у хафпайпі, а й у беккантрі. Він катається неймовірно плавно, технічно і добре вміє читати місцевість. На шляху до фіналу Фергюсон набрав більше балів, ніж інші учасники-чоловіки (93) — можна сказати, він був просто у запалі. Мало хто сумнівався, що якщо хтось і зможе перемогти Макморріса, так це Фергюсон.
Eric Jackson was humbled when he was pitted against Mark McMorris at Natural Selection Tour in Wyoming.
The Californian rider came into Natural Selection Tour as a slopestyle newbie – and had to hit the ground running against Canadian snowboarding legend Mark McMorris.
Mark McMorris is one of the greatest slopestyle riders in history – and wants to take the coveted Natural Selection Tour title.
The Canadian's slopestyle dominance was on show at Natural Selection Tour in Wyoming.
“I never thought I would ever compete against you!”
© Chris Wellhausen/Red Bull Content Pool/Natural Selection
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Проте, Макморріс — найсильніший духом райдер у світі. За його плечима дивовижні перемоги. Наприклад, він виграв олімпійську медаль зі зламаним ребром, а пізніше знову взяв золото після відновлення від важкої травми. А ще він найкращий і найстабільніший стрибун у світі.
Фергюсон впевнено йшов у останньому заїзді, поки не впав на останньому стрибку. Макморрісу залишалося лише проїхати чистіше, ніж Фергюсон, але йому було цього замало. Він націлився на яскраву перемогу і виконав найсильніший Double Wildcat.
«Це і є суть сноубордингу: фрірайд з нотками фрістайлу. Це справді краща подія у світі сноубордингу!», — прокоментував свою перемогу Макморріс.