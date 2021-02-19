Якщо до лютого хтось і сумнівався, що сноуборд-контест Тревіса Райса — найамбітніше змагання у світі, то всі сумніви були розвіяні уже під час першого етапу Natural Selection у Джексон Хоулі, коли райдери проїхалися по чотириметровий пухляку.

Нам пощастило побачити найпотужніші заїзди на унікальній трасі, яку підготувала сама природа. 24 найкращих сноубордисти світу випробували себе в умовах, про які можна тільки мріяти, а решта планети заворожено спостерігала за суперництвом з висоти польоту дрона.

Після кваліфікацій на фінальні етапи вийшло 12 райдерів, а безперервний снігопад оновив схил, що потішило цінителів дійсно глибокого пухляка.

Natural Selection почався неймовірно круто

Райс і Макморріс: кращий проти кращого

Чвертьфінал подарував нам шалену битву — Тревіс Райс проти Марка Макморріса. Пощастило, так пощастило! Райс — кращий беккантрі-фристайлер усіх часів, організатор події та один із амбітніших сноубордистів світу. Макморріс — найкращий у слоупстайлі. Він уже встиг виграти всі можливі титули сноубордингу, а тепер хоче отримати неофіційне звання кращого сноубордиста світу за версією Natural Selection.

Хоча Райс виграв два з чотирьох попередніх Natural Selection, перед майбутнім боєм він не став робити гучних заяв: «За останні роки Спаркі досяг багато чого, тому перемогти його буде нелегко», — запевнив фанатів Райс.

За останні роки Спаркі досяг багато чого, тому перемогти його буде нелегко. Travis Rice

Перший заїзд. Райс має величезний досвід у беккантрі та добре знає трасу, тому сміливо прокладав нові стежки, проте остання ділянка траси далась йому складнувато. Макморріс приземлявся акуратніше і зміг обійти суперника. У другому заїзді Райс, знаючи, що його переслідує кращий сноубордист у слоупстайлі, пішов ва-банк на останньому стрибку і зробив потужний Double Backflip — проте невдало. Він пропустив Макморріса вперед, а той скористався своїм шансом і вийшов до півфіналу проти норвезької зірки Міккеля Банга.

Кошмар для суддів

Марк Макморріс — переможець етапу «Джексон-Хоул» у Natural Selection Tour © Tim Zimmerman/Natural Selection Tour/Red Bull Content Pool

Судити змагання зі сноубордингу — завдання не з легких. А робити це на відкритій місцевості та з повною свободою імпровізації — ще складніше. А як щодо змагання, в якому беруть участь райдери з різними навичками і стилями? Саме таке завдання стояло перед суддями Natural Selection.

Щоб суддям і глядачам було простіше, Райс обрав формат очних зустрічей, де два райдери змагаються у двох заїздах, за які отримують бали. У наступний раунд проходить той, чия оцінка найвища. Якщо у півфіналі та у фіналі обидва райдери перемагають, то проводиться третій, вирішальний заїзд.

Pat Moore shows his style © Tim Zimmerman/Natural Selection Tour / Red Bull Content Pool 01 / 06

D.A.V.E. (Difficulty, Amplitude, Variety, Execution) розшифровується як складність, амплітуда, різноманітність та виконання. Це чотири критерії, за якими судді оцінювали кожен заїзд. На відміну від традиційних змагань з хафпайпу або слоупстайлу, де навіть невеликі помилки можуть призвести до поразки, тут судді були готові прощати райдерів, якщо загальна оцінка була високою.

У чвертьфіналі це дуже допомогло Міккелю Бангу. Незважаючи на падіння в обох заїздах, йому вдалося вибити Пета Мура, хоча той пройшов трасу чисто. Однак півфінальний заїзд проти Макморріса обіцяв бути для Банга набагато складнішим.

Марк Макморріс навіть не розглядав можливості програти у фіналі © Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool/Natural Selection

Після першого заїзду Макморріс йшов попереду, але у другому Банг вирішив ризикнути і виконав найсміливіший трюк дня: Nose Tap 360 середньої амплітуди. Хоча трюк був виконаний неідеально, Банг довів, що здатний на багато що.

Макморріс не залишився осторонь і у відповідь закінчив заїзд технічно бездоганно. Він не допустив жодної помилки, хоча і пройшов по тій же лінії, по якій проїжджав у всіх раундах. Іншими словами, суддям довелося вибирати між яскравим трюком і бездоганним виконанням. У підсумку вони вибрали друге, адже врешті-решт головне — проїхати чисто.

Вирішальний заїзд

Зої Садовскі-Синнотт показала сенсаційний результат © Dean Blotto Gray/Red Bull Content Pool/Natural Selection

Ось і фінал. Залишилися тільки найсильніші. 19-річна Зоя Садовскі-Синнотт має найменше досвіду на пухкому снігу серед учасників змагання. Її сильні сторони — талант фрістайлу та запал молодості. Її суперниця — триразова чемпіонка Freeride World Tour Маріон Харті, досвідчена райдерка, яка заробила свої медалі у Шамоні (Франція) — батьківщині фрирайду.

Садовскі-Синнотт стала справжнім джокером змагань. Пробитися до фіналу їй допомогли навички фрістайлу і жорсткий, безкомпромісний натиск. Під час заїзду Харті намагалася вибирати простіші лінії, щоб їхати швидко і не припускатися помилок. Її слабкість? Фрістайл. Харті — фрірайдерка, тому у повітрі їй бракувало наснаги, технічності та стилю — а без цього складно перемогти у беккантрі-змаганні у Джексоні.

Харті розуміла, що для перемоги над Садовскі-Синнотт у фіналі їй не обійтися без яскравого фрістайлу, але чим дужче вона намагалася стрибати, тим болючіше падала.

І коли Садовскі-Синнотт зрозуміла, що перемога за нею, вона вирішила показати себе на останньому колі на повну. Вона пронеслася по трасі, здійснюючи приголомшливі трюки, у тому числі Backflip Wildcat на вершині та амплітудний 360 на останньому трампліні. Набравши 96 балів, вона перетворилася з темної конячки у кандидатку на звання кращої сноубордистки на планеті.

Лише кілька помилок привели Бена Фергюсона до поразки © Dean Blotto Gray/Red Bull Content Pool/Natural Selection

І ось настав час чоловічого фіналу: зустріч між Макморрісом і американцем Беном Фергюсоном.

Фергюсон — один із кращих не тільки у хафпайпі, а й у беккантрі. Він катається неймовірно плавно, технічно і добре вміє читати місцевість. На шляху до фіналу Фергюсон набрав більше балів, ніж інші учасники-чоловіки (93) — можна сказати, він був просто у запалі. Мало хто сумнівався, що якщо хтось і зможе перемогти Макморріса, так це Фергюсон.

“I never thought I would ever compete against you!” © Chris Wellhausen/Red Bull Content Pool/Natural Selection 01 / 04

Проте, Макморріс — найсильніший духом райдер у світі. За його плечима дивовижні перемоги. Наприклад, він виграв олімпійську медаль зі зламаним ребром, а пізніше знову взяв золото після відновлення від важкої травми. А ще він найкращий і найстабільніший стрибун у світі.

Фергюсон впевнено йшов у останньому заїзді, поки не впав на останньому стрибку. Макморрісу залишалося лише проїхати чистіше, ніж Фергюсон, але йому було цього замало. Він націлився на яскраву перемогу і виконав найсильніший Double Wildcat.