Як влаштована команда NAVI зсередини
— Майку, ми хочемо розібратися, як влаштована команда. Хто є ключовими фігурами в NAVI, окрім гравців?
— У нас є ігровий склад: головний тренер, асистент тренера, аналітик, performance coach і менеджер (тобто я). Паралельно ми взаємодіємо з іншими відділами організації — маркетингом, юридичним відділом, медіа та інші. Усі ці напрямки формують цілісну структуру, яка підтримує команду в щоденній роботі та на турнірах.
— Які сфери найбільш важливі? Що робить команду такою успішною?
— Найважливіші напрямки — це тренувальний процес, аналітика та командна комунікація. Вся команда щоденно працює над розбором суперників, переглядаємо демки, тестуємо нові стратегії й моделюємо ігрові ситуації. Велика частина роботи — це системність: чіткий графік, дисципліна, контроль прогресу кожного гравця. Не менш важлива і внутрішня взаємодія — як швидко команда обмінюється інформацією, як узгоджує рішення та реагує на зміни в матчі. Усі ці речі разом і формують результат.
— Хто є природними лідерами в NAVI? Як приймаються рішення — більшістю голосів, капітаном чи тренером?
— Природними лідерами є капітан та головний тренер. Капітан відповідає за лідерство під час гри: читає ситуації, задає темп, координує дії команди в раундах. Тренер — лідер у стратегічних питаннях: підготовка, аналітика, план гри, корекції після матчів.
Щодо процесу прийняття рішень: у робочих питаннях ми завжди обговорюємо варіанти всередині команди, але остаточне слово за тренером. У грі, коли часу на довгі дискусії немає, рішення приймає капітан. Такий поділ дозволяє зберігати чітку структуру та уникати хаосу.
— Як би ти описав атмосферу в команді — це корпорація, родина чи спортивний клуб?
— Атмосферу я б назвав робочою, але здоровою. Це не «родина» в романтичному сенсі, і не сувора корпорація — швидше професійний спортивний колектив, де всі розуміють свої ролі й очікування. Є місце для гумору та неформального спілкування, але базовий тон задає дисципліна.
— Чи важлива атмосфера? На що вона впливає?
— Атмосфера важлива, бо напряму впливає на продуктивність: від того, як гравці спілкуються, вирішують конфлікти й тримають фокус, залежить якість тренувань і поведінка на матчах. Якщо взаємодія всередині команди стабільна, хлопці швидше адаптуються до змін, легше переживають поразки й краще працюють під тиском.
— Як розподіляються обов'язки під час тренувань, турнірів та подорожей?
— Під час тренувань основну роботу веде тренер та асистент тренера: вони формують план, контролюють виконання та роблять корекції. Аналітик готує матеріали — розбір суперників, статистику, сценарії. Гравці зосереджуються на механіці, комунікації та відпрацюванні ролей.
На турнірах структура стає ще чіткішою. Тренери відповідають за підготовку до матчів і тайм-аути, капітан керує командою в грі, аналітик оперативно надає інформацію між матчами. Моя зона — логістика, графік, комунікація з турнірними організаторами та іншими запитами NAVI, щоб у гравців не було жодних побутових відволікань. Під час подорожей менеджер бере на себе всю організаційну частину: перельоти, трансфери, готелі, акредитації. Гравці та тренер зосереджені лише на підготовці та режимі, щоб прибути на турнір у максимальному робочому стані.
— Хто важливіший: тренер чи капітан команди?
— Це дві різні ролі, і важливість у них залежить від ситуації. Тренер — ключова фігура в підготовці: він формує стратегію, структуру тренувань і загальний підхід до гри. Капітан — головний у матчі: він керує командою в реальному часі, приймає швидкі рішення та тримає комунікацію.
Якщо спростити: тренер відповідає за напрямок, капітан — за виконання в моменті. Один без іншого не дасть повноцінного результату, тому важливі обоє, але в різних площинах.
— Як відбувається комунікація між тренером та гравцями під час матчів?
— Під час раундів — повний контроль у капітана та гравців. Тренер може говорити лише в рамках дозволених тайм-аутів. У ці короткі паузи він дає ключові корективи: зміну темпу, фокус на певній ділянці карти, адаптацію під стиль суперника. Інформація подається максимально стисло й практично, щоб не перевантажити команду.
Між картами чи матчами комунікація ширша: тренер та аналітик обговорюють помилки, пропонують варіанти адаптації, уточнюють плани на наступну гру. Гравці в цей момент теж можуть давати зворотний зв’язок, щоб рішення були максимально релевантними до того, що відчувається в грі.
— Хто вирішує, на чому команда зосередиться під час тренувань, і наскільки гнучким є цей план?
— Основний план тренувань формує головний тренер: він визначає пріоритети — стратегії, ролі, розіграш ситуацій, роботу над помилками. Асистент тренера та аналітик підсилює цей процес даними та розборами суперників.
Утім, план не «жорсткий». Гравці та капітан можуть вносити пропозиції — якщо в грі з’являються нові проблеми або команда бачить потенціал у певних стратегіях, ми оперативно коригуємо фокус. Гнучкість важлива, бо мета тренувань — підготуватися до актуальності подій та адаптуватися під теперішню «мету», а не триматися шаблону.
— Опиши культуру команди NAVI, вона існує?
— Культура базується на професійності, відкритій комунікації та відповідальності кожного за результат. Ми працюємо в режимі, де важливо говорити прямо, швидко давати зворотний зв’язок і не уникати складних розмов. Це дозволяє оперативно розвʼязумати проблеми й не накопичувати напругу.
Другий елемент — дисципліна: чіткий графік, дотримання режиму, повага до командних рішень. Третій — взаємоповага. Усі розуміють ролі одне одного, підтримують партнерів і не переходять на особистості навіть у стресових ситуаціях.
Ця культура створює передбачуване робоче середовище, де гравці можуть зосередитися на грі й стабільно прогресувати.
— А як ви адаптуєте до цих правил новачків? Це складний процес?
— Адаптація починається з ознайомлення новачка зі структурою, ролями та вимогами. Тренери проводять індивідуальні сесії, щоб підлаштувати його стиль гри під команду. Паралельно гравця вводять у наш комунікаційний формат — темп колаутів, назви позицій, правила взаємодії, робочі стандарти.
Важливу частину займають буткемпи перед сезоном. Це момент, коли нові гравці потрапляють у реальну робочу атмосферу: живі тренування, командні обговорення, щоденні міні-розбори. Буткемп дозволяє швидше зрозуміти, як саме працює команда «в полі», і прискорює формування хімії.
Соціальна інтеграція теж важлива — командні активності та неформальне спілкування допомагають зняти напругу й природно вписатися в колектив.