7 відкриттів в українській музиці у 2020. Із плейлистом

Звичайно, події в усьому світі не могли не вплинути на українську музику, тому нових імен з’явилось трохи менше, ніж раніше. Але на якості це не позначилось.

У цьому тексті є і електроніка на вірші Івана Франка, і 14-річна реперка, і україномовні панки та навіть німецькомовний танцювальний гурт зі Львова. Ми не змогли включити усіх новачків, які нам сподобались, в один текст, тому вважайте, що це «перша ластівка»: ми і надалі продовжимо розповідати про нові імена на українській музичній сцені, які варто додати у медіатеку.

Рекомендуємо одразу увімкнути наш плейлист з піснями за мотивами цієї статті та поділитись ним із друзями — нехай також підтримують розвиток нової української музики!

Ragapop

Учасниці гурту Dakh Daughters об'єднали зусилля із музикантом Антоном Очеретяним і створили проект Ragapop, що виконує експериментальну електроніку на тексти Івана Франка. Це чудовий приклад того, як можна і потрібно переосмислювати українську класичну культуру і, так би мовити, «осучаснювати» її. Експериментальність у Ragapop помірна, тому, відповідно, на цей гурт можна робити найбільш сміливі ставки. У принципі він може сподобатись як прихильникам більш консервативної творчості, так і молоді, що пропадає (точніше, пропадала) на нічних вечірках з електронною музикою.

EYWA

Неочікуваний вибух реперки alyona alyona та її протеже — гурту KALUSH — призвів до того, що продюсер цих проектів, Іван Клименко, створив український хіп-хоп лейбл ENKO. ENKO має на меті просувати якісний україномовний реп-продукт та загалом підтягувати, прокачувати якість вітчизняних реперів, що занадто довго варились у власному соку. EYWA — свіже надбання лейблу, 14-річна реперка, яка нещодавно випустила дебютний кліп, але робить свої перші кроки дуже переконливо. Впевнені, у 2021-му році вона буде новою реп-зіркою та перехопить естафету у alyona alyona.

Схожа

Меломани, мабуть, пам'ятають англійський гурт the xx, який трохи більше 10 років тому здійснив тиху музичну революцію. Дует із хлопця та дівчини співав інтимних спокійних пісень за допомогою мінімального набору музичних інструментів — і змінив вектор тогочасної поп-музики, яка, замість того, щоб ставати все гучнішою, навпаки почала стишуватися. Відлуння тієї революції, наприклад, можна почути у піснях Біллі Айліш — головної музичної сенсації останніх років, де дуже багато пауз та тиші.

Світові тренди добігли і до новітньої української поп-музики. «Схожа» також створює дуже інтимну і в прямому сенсі приємну для вух музику, яка звучить ніби якийсь ASMR (ASMR — це «мозковий оргазм» та приємні відчуття, які виникають через повторення певних звуків). Такої музики, що може будь-яке місце перетворити на чіллаут-зону та зняти нервову напрягу, дуже не вистачало.

Bomzhelina

Бомжеліна — дуже своєчасна та іронічна реакція на засилля рафінованих поп-зірок в українській музиці. Ми не будемо називати імен, ви їх прекрасно знаєте. Ці хлопці та дівчата, чоловіки та жінки будують у своїх інстаграмах ідеальні образи, які тільки те і роблять, що досягають успіхів, знімаються для телебачення, весь час щось рекламують, відкрито чи приховано, та взагалі поводяться так, ніби вони — Бейонсі.

Бомжеліна над усім цим відверто іронізує, використовує у треках цитати з «народних мемів» та навпаки постає перед слухачем особистістю, яка мала б викликати відразу. Співає суржиком, поводиться надзвичайно зухвало і взагалі має якусь приховану агресію до чоловіків, постійно бажаючи їх «наказувать». Але її хуліганський образ у короткому дебютному EP «Бомжеліна шолі?» навпаки викликає повагу — і хочеться, щоб вона продовжувала.

Karoon

Завдяки Netflix та іншим закордонним телеканалам ми маємо змогу подивитись безліч серіалів про «нову щирість» і те, як змінюються стосунки між парами та гендерні норми. А чи замислювались ви про те, як всі ці трансформації впливають, скажімо, на пересічну українську пару?

Електропоп-гурт Karoon — відповідь на це питання. Вони, звісно, не співають про полігамні відносини чи проблеми ЛГБТ+-спільноти. Але дійсно досліджують «нові норми» на тлі розриву із традиційними цінностями, «родичі не зрозуміють» і усіма штампами з нашого минулого. Навіть назва їхнього дебютного релізу — «Сільска містика» — ніби натякає на те, що це цікавий та свіжий погляд на наші реалії.

Ship Her Son

Здається, Дніпро готується стати таким собі українським Сіетлом (місто, де в 1990-х народився «гранж», і став популярним на весь світ завдяки гурту Nirvana) або Брістолем (саме там в 1990-х три гурти — Portishead, Massive Attack та Tricky — «придумали» тріп-хоп музику). Майже все цікаве, нове та експериментальне, що відбувається в Дніпрі, виходить під знаком лейблу Dnipropop. Це навіть не стільки лейбл у звичному розумінні, скільки творчо-ідеологічне об'єднання. Потроху географія Dnipropop розширюється. Ідеологи «лейблу» — Євген Гордєєв та Євген Касьян (учасники Kurs Valüt) — приклали руку до створення дебютної платівки львівського пост-індастріал гурту Ship Her Son під назвою Ratten.

Це надзвичайно цікава гурманська музика із текстами німецькою мовою, вся просякнута настроями найбільш радикальних проявів «нової німецької хвилі» 1980-х та «індустріальної німецької музики» 1990-х.

Mauser

Lviv city punx, які, на думку головних андеграундних експертів, порталу Neformat, випустили «хардкор-реліз року» — дебютний Self-Titled альбом. З цією думкою важко не погодитись. Адже дійсно, українська хардкор-панк сцена має один нюанс, що суттєво знижує кількість їхніх потенційних слухачів. Це мова виконання.

Більшість гуртів, що формуються через свою любов до класичних американських ікон жанру типу Bad Brains, Melvins, Misfits, Cro-Mags, дуже сильно орієнтуються на своїх кумирів. Мають крутий флоу та відточують власну енергетику на хардкор-тусовках «для своїх», але співають англійською — і тому пересічний слухач, який, скажімо, шукає цікаву україномовну музику та готовий до експериментів, їх просто не помічає.