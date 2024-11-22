Інновації в екстремальних видах спорту є надзвичайно важливими для прогресу галузі. Часто вони буквально підштовхують людські досягнення до нових висот.

Саме це сталося 24 жовтня, коли пілот у вінгсьюті Пітер Зальцманн здійснив приголомшливий політ на 12,5 км з гори Юнгфрауйох у Швейцарії . Стрибок встановив нові світові рекорди за найдовшим часом бейсджамп-польоту, найдовшою відстанню бейсджамп-польоту та найбільшим бейсджампом від старту до приземлення. Унікальна технологія стала результатом співпраці Пітера Зальцманна та розробника вінгсьют-фойла Андреаса Подліпніка, а також підтримки інженерної команди Red Bull Advanced Technologies.

Це було приголомшливе досягнення, але воно не далося легко. Протягом трьох років Зальцманн працював разом із Подліпніком та командою Red Bull Advanced Technologies, щоб втілити в життя свою мрію — продовжити перебування в повітрі та водночас переосмислити можливості вінгсьютингу.

Подліпнік зустрів Зальцманна на тренуваннях зі стрибків з парашутом. Вони стали друзями та скористалися можливістю співпраці, щоб досягати нових висот завдяки оновленому дизайну вінгсьюта.

Андреас Подліпнік працює над вінгсьют-фойлом © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

«Це була ідея Пітера», — сміється Подліпнік.

Зальцманн усвідомлював, що для забезпечення підвищеної підіймальної сили, планерування і більш тривалого перебування в польоті, проєкт потребуватиме абсолютно нового підходу та мислення. «Унікальність цього проєкту полягає в тому, що ми спробували зробити те, чого ще не існувало в такій формі», — каже він.

І Подліпнік, і Зальцманн присвятили більшу частину свого життя польотам у вінгсьютах, тож саме вони були найкращими кандидатами для розв'язання цієї проблеми. Завдання полягало не лише в тому, щоб створити щось, що допоможе встановити світовий рекорд і здійснити перший в історії політ на вінгсьют-фойлі, але й у тому, щоб повністю переосмислити відомі конструкції та розпочати все з нуля, навіть якщо попередні винаходи не були успішними.

«Останні кілька років ми намагалися вдосконалити костюми для парашутизму, які дають змогу здійснювати триваліші стрибки, — каже Подліпнік. — З вінгсьютами [до цього проєкту] ми дійшли до того, що сказали: "Ми не можемо розвиватися далі"».

Крила зробили революцію в інших видах спорту, таких як вітрильний спорт © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

Вони не здалися та звернули увагу на фойли, замислюючись, чи можливо прикріпити фойл до вінгсьюта. «Чи могли б ми створити його так, щоб досягти більшої швидкості польоту з вінгсьютом порівняно з використанням лише самого вінгсьюта? — запитує Подліпнік. — Головне питання полягало в тому, чи буде він придатний для польотів і як саме літатиме? Чи забезпечить костюм краще планерування?»

Одне питання було ключовим, особливо для Зальцманна: чи буде він літати? Від відповіді залежав не лише успіх проєкту, але й життя пілота. Іншими словами, ставки не могли бути вищими — як в прямому, так і в переносному сенсі.

Не обійшлося і без викликів.

«Основна проблема полягала в тому, що ми додали крило, але щоразу, коли я ставав на позицію, воно тягнуло мене вниз», — розповідає Зальцманн.

«Крило має бути таким, щоб під час нормального польоту воно мало якомога більший кут атаки», — каже Зальцманн. Як це виправити? «Ми зрозуміли, що різниця в куті настільки велика, що мені доводиться регулювати його під час польоту. Ми повинні були зробити крило регульованим. Ідеально, якби воно могло змінюватися відповідно до положення тіла під час польоту. Це було б найкращим рішенням, але реалізувати таку ідею надзвичайно складно».

Подліпнік і Зальцманн створили шість прототипів © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

Все зводилося до зміни діапазону кутів всього на два-три градуси, з безпечним тестовим стрибком в аеродинамічній трубі на кожному етапі. Зальцманн каже, що їм знадобилося кілька днів, щоб знайти правильний кут, і на момент розмови вони все ще не були впевнені, що все вийде.

Перша версія була випробувана у вересні 2022 року в критій аеродинамічній трубі в Стокгольмі. Загалом команда протестувала шість прототипів протягом шести років, налаштовуючи все: від коефіцієнта планерування до кріплення на грудях, алюмінієвих з'єднувачів, частин крила тощо. У результаті вони зупинилися на сендвіч-конструкції крила з пінопластовою серцевиною, ламінуванням і вакуумним пресуванням. Інші 3D-деталі були надруковані.

Завдяки знанням у галузі Формули-1 та аеродинаміки, Red Bull Advanced Technologies стали неоціненним партнером, що допоміг команді обрати найефективнішу конфігурацію, профіль фойла, силует, розмір та інші параметри для досягнення максимальної продуктивності.

«Крила розвивалися протягом кількох етапів, — пояснює Подліпнік. — Звичайно, були злети й падіння, як завжди трапляється, коли робиш щось нове. Іноді ми були щасливі, іноді бачили, що все йде в неправильному напрямку, і нам доводилося змінювати курс. Справжнім викликом було знайти правильну конфігурацію і переконатися, що все інше теж працює. Метою завжди було не просто вистрибнути з ним з гелікоптера, а ще й з гори, щоб можна було здійснювати бейсджампи. Однією з головних труднощів було те, що ми не знали, як почати стрибати з цією штукою».

Вінгсьют-фойл мав бути портативним та функціональним © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

Останній етап став справжнім викликом. Вони були впевнені, що костюм літає, але чи зможуть доставити його туди, куди потрібно? Чи підійде він для гір та інших місць, де раніше польоти були неможливі? Завдяки легкій і модульній конструкції спортсмени змогли перенести його в гори та зібрати безпосередньо на вершині. З розмахом крил 2,1 м і загальною вагою 3,8 кг підйом був складним, але посильним.

«Наприклад, під час тестування в Італії під виступом скелі був кущ, — розповідає Подліпнік. — У звичайному вінгсьюті можна було легко перелетіти через кущ. Але тут це було виключено, тому що ти б зачепився крилом за нього».

Після всієї важкої роботи Подліпнік нарешті відчуває себе готовим. «Red Bull Advanced Technologies підтримали нас, і ми знайшли найкращу конфігурацію на цю мить», — зазначив він.

Щодо польоту: «На старті ти спочатку падаєш, а потім переходиш у планерування, — пояснює Подліпнік. — У звичайній моделі ми досягаємо коефіцієнта планерування від 2,6 до 2,8, максимум три. Це означає, що на кожен кілометр вниз припадає три кілометри вперед. З фойлом ми можемо літати рівніше і далі, покриваючи більшу відстань із тієї самої стартової точки».

Подліпнік каже, що поки зарано вдаватися в питання про те, як вінгсьют змінив спорт. Виріб розроблявся за зачиненими дверима, тож широка спільнота ще не знає всіх тонкощів його розробки та характеристик.

«Ми, чесно кажучи, не питали, чи змінить він спорт, — сміється Подліпнік. — Як це буде розвиватися? Я припускаю, що інші стрибуни теж захочуть спробувати, але чи всі стрибатимуть з фойлом через 10 років — передбачити важко. Проте зі здатністю літати далі відкриються нові можливості, які ми поки собі не уявляємо».