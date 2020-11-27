Часи та декорації змінюються, а робочі дурниці — ні. Дистанційний режим перевів нас зі скляних акваріумів у Zoom, але і там ми часом збираємося на непотрібні наради з людьми, які туплять у телефони.

Ми вже визначали твій типаж дистанційного працівника у цьому тесті. А нові 15 правил допоможуть вижити в епоху відеодзвінків — і пройти крізь неї у (відносно) нормальному психологічному стані.

Правило №1: Обережно підбирати слова

У 2020 ми як ніколи часто вирішуємо важливі питання у месенджерах. Щодня несеться багато-багато тексту. Тож іноді легко втратити зв'язок з реальністю, загратися та написати колезі щось пасивно-агресивненьке.

Приклад: «Таня, а можна вже нарешті отримати той док з правками?»

Ніби нічого особливо не сказано, а неприємний осад є.

Замість цього можна написати просто «Таня, підкажи, а коли буде новий док з правками?». Або «Таня, а коли буде док з правками? Бо клієнт питає». Кількість знаків приблизно та сама, але бідна Таня не вирішить, що ти її ненавидиш.

У кожного завдання має бути відповідальний © Samuel Antoška

Правило №2: не звати зайвих людей на нараду

Традиція, яка переїхала у 2020 з тієї епохи, коли ще можна було зустрічатися в офлайні. Хтось збирає мітинг через питання, яке можна вирішити в листі. І ніби цього замало, ще кличе туди купу людей, які нічим не можуть допомогти та яких це взагалі не стосується. Більше людей = більше безладу. Хтось озвучує коментарі не в тему, хтось взагалі не знає, що сказати, у когось проблеми зі зв'язком, ААА!

Наступного разу подумай, чи реально не можна обійтися без усіх цих людей, яким надсилаєш інвайт? Спойлер: можна.

Правило №3: Пам'ятати, коли робочий день завершено

Так, більшості не треба ходити в офіс. Але є і погана новина — робочі дні стали ще більш ненормованими. Коли питання вирішується по телефону, у повідомленнях та взагалі будь-де, дехто втрачає відчуття часу.

Але будь ласка, не пиши людям ввечері чи до початку робочого часу. У 99% випадків для роботи нічого не зміниться, а нервовий тік від вібрації телефону — це жорстко.

Правило чорного екрану

Отже, у тебе запланований дзвінок у Zoom. Усі збираються, та дуже скоро виявляється, що замість половини учасників — чорний екран. Та взагалі незрозуміло, чим вони займаються, чи не пішли у цей момент приймати ванну, чи ці люди взагалі існують?

Це каверзний момент. З одного боку, карантинні часи — важкі для усіх та кожен переживає їх по-своєму. Ніхто не змушує тебе робити зачіску та вдягати костюм для колу. Комфортно тискати кота під час обговорення бюджету на 2021 рік (хоча який там бюджет)? Будь ласка.

Але важливо бути присутнім і давати розуміти іншим, що ти все ще з ними — навіть з чорним екраном. Бо людина по той бік вирішить, що спілкується з привидами, як у тому мультику Хаяо Міядзакі.

Якщо вже займаєшся своїми справами — роби це непомітно © Gabriel Benois

Правило №5: Не займатися паралельними справами під час відеодзвінків (або хоча б не нахабніти)

Друже, хтось готував цю презентацію днями, а може і тижнями. Переживав, чи буде вона такою ж ефектною, як під час офлайн-зустрічі. Ну поклади ти той телефон! Його ж видно на камеру!

Правило №9: слідкувати за децибелами

Пам'ятаєш ці дзвінки, про які людина явно забула, а тепер вмикає камеру, і, судячи зі звуку, знаходиться десь у металургійному цеху, де до того ж проходить страйк профспілки? Або коли спілкуєшся з однією людиною, а інший учасник дзвінка починає барабанити по клавіатурі так, ніби грає у Led Zeppelin? Так от — слідкуй за рівнем шуму, будь ласка.

Бачив фільм «Тихе місце» про монстрів, які нападали на тих, хто поводився занадто голосно? Уяви, що ти у нього потрапив (хоча, у 2020 це нікого не здивувало б).

Правило №10: Спокійно ставитися до перенесень чого завгодно

Ти з тих людей, хто вважає, що якщо події немає в Google-календарі, то її немає в принципі? В карантинні часи тобі, мабуть, особливо важко. Але не лише тобі!

За останні місяці в кожного з нас траплялись ситуації, коли якісь справи переносилися як з об'єктивних (скасована зустріч через підозру на хворобу), так і з суб'єктивних (не доробив вчасно звіт через панічну атаку) причин. І знаєш що? Сьогодні — той час, коли до усього цього треба ставитися з особливою толерантністю. Психоаналітики не дадуть збрехати.

Правило №11: Перестати нарешті зустрічатися

У це складно повірити, але серед нас все ще є люди, які хочуть зустрітися з будь-якого приводу. Наприклад, щоб запитати, які ваші робочі плани на наступний місяць, бо, як відомо, погана прикмета — дізнаватися про це онлайн.

Можливо, це їхній спосіб довести усім, що їх не бере будь-яка хвороба. А, можливо, це такий психологічний захист від реальності на дворі. Будь ласка, не роби так.

Правило №12: Зосередитися не на кількості, а на результатах

Ми вже натякнули вище, що дивно очікувати від колег та себе тих результатів, які були у звичайні часи. Яка різниця, скільки хвилин нараховано у toggle, якщо фінальні показники від цього драматично не змінилися? Вважай це дистанційним квестом на оптимізацію процесів — менше бюрократії та стандартів, більше цінності та якості.

Правило №13: Встановити кордони

Це правило для тебе і про тебе. Ми розуміємо, що у ці часи на кожному кроці є страхи та нестача сил. Страх втратити роботу, конфліктувати з начальником, відстоювати свої позиції. Але у якийсь момент треба просто не відповідати на робочий лист, який прийшов у суботу. Тут працює прецедентне право: покажеш слабкість один раз — ускладниш собі існування в майбутньому. А вигоряння ситуацію не покращить.

Не забувай про робочий час © Jelle Lapere

Правило №14: Емпатія — наше все

Якщо підсумувати усе сказане, то головне правило — розуміння та повага до простору, часу та зусиль інших людей. Зараз наша основна місія — не плодити видимість роботи та нікому непотрібні активності. Не розтягувати дзвінки, спілкуватися спокійно та позитивно, не тупити у телефон, коли хтось намагається щось показати тобі в Зумі. Та спокійно ставитися до ситуацій, коли щось йде не по-твоєму.

Правило №15: чим більше песиків, тим краще