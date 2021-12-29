9 речей, які ти маєш встигнути на канікулах

У чому 2021 рік не розчарував, так це відеоігри. Крутих тайтлів — як великих, так і інді-проєктів — було вдосталь. Якщо ти слідкував за всіма блокбастерами, то рекомендуємо звернути увагу на ці

. Якщо потрібно щось для компанії,

— те що треба на канікулах. Але обережно: через деякі з них ти захочеш повбивати друзів.