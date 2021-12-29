Новорічний мотоспорт
© RedBull.com/SheepFilms
Кіно

9 речей, які ти маєш встигнути на канікулах

Твій особистий гід з витрачання найприємнішого часу за весь рік.
Автор Гриша Штерн
Читати 4 хв.Опубліковано

1. Пограти у кілька десятків ігор, які пропустив у цьому році

У чому 2021 рік не розчарував, так це відеоігри. Крутих тайтлів — як великих, так і інді-проєктів — було вдосталь. Якщо ти слідкував за всіма блокбастерами, то рекомендуємо звернути увагу на ці 9 ігор року, які ти міг пропустити. Якщо потрібно щось для компанії, оці кооп-ігри — те що треба на канікулах. Але обережно: через деякі з них ти захочеш повбивати друзів.

Альтернатива: влаштувати марафон ретро-ігор

Є також інший сценарій: ти втомився ганятися за модними релізами й лише хочеш, щоб усе було, як у старі часи: тепло, «лампово», з відчуттям справжнього захоплення. У нас теж таке було. Ми навіть зробили експеримент: місяць грали лише у ретро-ігри. У цьому матеріалі ти знайдеш підказки, які з них все ще працюють як треба, а які треба лишити для історії та не турбувати.
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2. Подивитися Ралі Дакар

На новорічні канікули у великому спорті не відпочивають лише у двох місцях: в Англійській Премʼєр-лізі та на Ралі Дакар. З футболом, думаємо, ти й сам розберешся, а от з Дакаром ми з радістю допоможемо.
Наприклад, отут ти можеш почитати, за ким (і за чим) слідкувати на ралі цього року. А отут є відео про те, як драйвери планують свої маршрути на 8000 км. Пропонуємо щодня заходити на сайт Red Bull: у нас буде ще багато крутих відео та цікавих розповідей про Дакар. Ралі стартує вже 1 січня.
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3. Потанцювати під кльову українську музику так, ніби ніхто не бачить

Її, як і відеоігор, також було вдосталь. Почни з цих 10 найцікавіших українських альбомів, які не варто пропускати. Плейлисти включено: натискаю play і погнали!

4. Спланувати нове хобі на наступний рік

Новий рік — нові захоплення. Ми вже безліч разів допитувалися у профі, з чого починати, коли хочеш опанувати щось цікаве.

5. Надихнутися історіями тих, кому вдалося

За цей рік (та й не тільки) у нас вийшло багато історій цікавих підприємців, атлетів та інших активних людей, які щодня розширяють рамки власних можливостей. Наприклад, українка Вікторія Рєпа обʼєднала 85 млн людей та потрапила у світові списки Forbes завдяки додатку BetterMe. Максим Оробець так розповідає про танець так, що ним хочеться зайнятися просто зараз. Про ReFace твітить Ілон Маск. А оці фотографи зробили найкращі екшн-знімки року, від яких перехоплює подих. Серед них також є українець. І це лише кілька історій, що надихають.
Як провести новорічні канікули
Як провести новорічні канікули
© Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

6. Почитати ці круті історії про те, що готує нам майбутнє

Декого майбутнє надихає, а декого лякає. Нам цікаво і те, і інше, тому ми часто говоримо про майбутнє з тими, хто знається на ньому краще за інших — так, із вченими. Колись замислювався, чи може людина закохатися у робота? Відповідь тут. Переживаєш, що штучний інтелект відбере у тебе роботу? Краще почитай це інтервʼю. А ось тут — велика історія про те, як вчені живуть в уявних марсіанських умовах у пустелі на Землі.

7. Згенерувати власну новорічну обіцянку, яку неможливо провалити

Щороку ми щось собі обіцяємо. А потім не виконуємо і паримося через це. Тому ми вирішили зробити генератор новорічних обіцянок, які ти точно не провалиш. Та це не єдина весела гра, яку ми зробили у 2021 році. Наприклад, ось тут можеш дізнатися, яка робота у тебе буде у паралельній реальності.

8. Подивитися фільм про свій улюблений спорт

У нас їх так багато, що просто дамо список:

9. Виконати чекліст ідеальних канікул

Якими будуть ідеальні канікули геймера, креатора, або любителя подорожей у часи локдауну? Ми спробували відповісти на це питання у цьому матеріалі. Там ти знайдеш ще більше ідей, як провести свої канікули весело і з користю.
Веселих свят!
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