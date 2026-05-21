Вибух емоцій: Неймар-молодший дізнався про повернення до збірної Бразилії

34-річний Неймар-молодший поділився зворушливим моментом, коли почув своє ім'я серед 26 гравців, включених до заявки збірної Бразилії на цьогорічний чемпіонат світу. Це сталося вдома, у колі друзів, під час телевізійного оголошення складу команди.

Через два дні після того, як головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті затвердив склад на турнір, форвард Сантоса опублікував відео зі своєю реакцією на повернення до національної команди. Цей момент став особливо емоційним після травм, невдач і тривалого періоду невизначеності щодо його міжнародної кар'єри.

Дивися новий епізод YouTube-серіалу Неймара-молодшого — «Я їду на чемпіонат світу».

Форвард Сантоса нервово чекав оголошення вдома

У день оголошення друзі влаштували спортсмену сюрприз — прийшли до нього додому, щоб разом подивитися трансляцію. Неймар уже представляв Бразилію на трьох чемпіонатах світу — у 2014, 2018 та 2022 роках. Та цього разу, як зізнався футболіст, усе відчувалося інакше.

«Раніше в мене були метелики в животі, — сказав він перед оголошенням. — Але тепер усе інакше. Я трохи хвилююся».

Тим часом по всій Бразилії вболівальники не відривалися від екранів, спостерігаючи, як новий головний тренер збірної Карло Анчелотті оголошує склад команди під час церемонії в Ріо-де-Жанейро.

«Було непросто обрати цих 26 гравців, — зазначив Анчелотті. — Конкуренція в країні неймовірно висока».

У будинку Неймара зростала напруга, поки одне за одним лунали імена: Габріел Мартінеллі, Ігор Тьяго… Оголошення тривало далі.

І ось настав цей момент.

«Після літери М...» — сказав ведучий на трансляції.

«Неймар».

Неймар-молодший не приховував емоцій, коли почув своє ім'я

Неймар-молодший миттєво підняв руки догори, і кімната вибухнула святкуванням. Він по черзі обійняв друзів і рідних, а потім одразу зателефонував батькові.

«Ми зробили це, тату. Ми зробили це», — повторював він у слухавку.

Цей момент настав після тривалого періоду травм, критики та сумнівів щодо того, чи зможе він узагалі повернутися на найбільшу футбольну арену світу.

Говорячи про це, Неймар обійшовся без зайвого пафосу — просто визнав, наскільки непростим був його шлях до повернення.

«З огляду на все, через що ми пройшли, на все, свідками чого люди були в моєму житті, те, що я знову тут і зможу зіграти ще на одному чемпіонаті світу, — це неймовірно, — сказав він згодом. — Це сльози чистого щастя».

Неймар-молодший ділиться радістю з дружиною та донькою

У його словах також відчувалося, наскільки важливою для нього була підтримка ззовні — особливо від бразильських уболівальників, які залишалися поруч попри всі сумніви.

«Я хочу подякувати кожному бразильцю, який підтримував мене, вболівав за мене й хотів бачити мене у складі збірної, — сказав футболіст. — Це справді особливе відчуття — отримувати стільки любові від фанів».

Готуючись до того, що може стати його четвертою появою на чемпіонаті світу, Неймар-молодший дав фінальну обіцянку:

«Ми віддамо життя, щоб повернути Кубок до Бразилії».