Неймар-молодший про сімейне життя: «Я завжди хотів стати татом дівчинки»

«У мене вихідний: вдома безлад, діти всюди», — каже Неймар-молодший , відчиняючи двері свого будинку в новому епізоді серіалу на YouTube , де показує глядачам справжнє повсякдення професійного футболіста.

Він сидить на підлозі серед іграшок у компанії трьох маленьких дівчаток — Мейві, Мел і Хелени. «Я завжди хотів стати татом дівчинки, — зізнається спортсмен. — Бог подарував мені трьох. Я справді щасливий. Три маленькі принцеси».

Сьогодні у Неймара-молодшого вихідний, але це не означає, що він повністю відсторонюється від футболу. Гравець Сантоса проходить реабілітаційні процедури, відвідує тренажерний зал і відповідає на дзвінки тренерів із фізичної підготовки. Навіть коли бразилець не тренується з командою, він дбає про своє тіло: правильно харчується та виконує відновлювальні вправи.

Що потрібно, щоб стати одним із найвидатніших футболістів покоління

Час, проведений із сім'єю та друзями, має велике значення

Вихідний ніколи не буває справжнім відпочинком. Для Неймара-молодшого це лише інший формат роботи. Так він живе більшу частину свого життя.

«Я працюю з дитинства, — каже він. — Із наймолодших років. Коли мені було 13 чи 14, я не їздив у шкільні поїздки, не ходив увечері в кіно, бо не міг: наступного дня було тренування або гра».

Він не прикидається, що це було легко: «Я казав: "Дідько, всі мої друзі в школі, а я сиджу вдома і дивлюся в стелю". Але в цьому була причина, мета. І я це розумів».

Жертви принесли винагороду. Неймар-молодший продовжує: «Чи був я засмучений? Так, я був засмучений! Але наступного дня я був щасливий, бо грав у футбол. Я роблю це вже понад 20 років — це пекельна ціна, щоб бути гравцем».

У кожного бувають погані дні

Неймар-молодший відчиняє двері свого будинку в новому серіалі на YouTube

Баланс між звичайним життям і перебуванням на вершині футболу має свою ціну. Здається, що зовнішній світ часто забуває: професійний гравець — це передусім людина з такими самими почуттями, як і всі.

«Я людина, і в мене є почуття, як у кожного, — каже Неймар-молодший. — Я страждаю, відчуваю біль. Прокидаюся в поганому настрої, плачу, злюся, радію — я звичайна людина».

