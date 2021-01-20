Непальскому альпіністові Нірмалу «Німсу» Пурджі знову вдалося досягти, здавалося б, абсолютно неможливого: колишній гуркха (непальський выйськовий, — ред.) і солдат Королівського флоту Великої Британії встановив новий світовий рекорд: разом з командою він піднявся на вершину К2 в екстремально суворих умовах зими і без використання додаткового кисню.

До недавнього часу зимове сходження на восьмитисячник К2, який називають останньою неприступною вершиною в історії альпінізму, здавалося абсолютно неможливим. Однак, 16 січня 2021 року о 17:00 (за місцевим часом) Німс і його команда офіційно стали першими альпіністами, яким вдалося досягти цієї вершини в екстремальних зимових умовах.

Поза межами можливого © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

Ну і пригода. Щасливий повідомити, що ми командою підкорили культову вершину К2 в екстремальних зимових умовах. Нірмал Пурджа — непальський альпініст

Це неймовірне і важливе досягнення для всієї альпіністської спільноти Непалу. Члени команди чекали один на одного трохи нижче вершини, щоб піднятися нагору разом, наспівуючи гімн Непалу.

«Ну і пригода. Радий повідомити, що ми командою підкорили культову вершину К2 у екстремальних зимових умовах. Ми вирішили зробити неможливе можливим. Для нас велика честь розділити це історичне досягнення не лише з альпіністським товариством Непалу, а й зі спільнотами по всьому світу».

«Мати-природа велична, і, стоячи на вершині, ми пишаємося, що стали частиною історії та показали приклад, як робота в команді та позитивний настрій можуть посунути межу того, що нам здавалось межею можливостей. Ми вдячні за підтримку, надану нам людьми з усього світу, — вона надихнула нас і дала сили для втілення мети», — розповів Нірмал Пурджа після рекорду.

Nirmal Purja geht in die Geschichtsbücher ein © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

Висота К2 становить 8611 метрів над рівнем моря. Це єдина вершина заввишки більше 8000 метрів, що досі не була підкореною взимку. Сходження вважалося неможливим через суворі погодні умови.