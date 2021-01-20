Неможливе можливо: зимове сходження на К2
© Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai
Непальський альпініст Нірмал Пурджа став першою людиною, що успішно завершила зимове сходження на вершину К2 — другий за висотою пік у світі.
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Непальскому альпіністові Нірмалу «Німсу» Пурджі знову вдалося досягти, здавалося б, абсолютно неможливого: колишній гуркха (непальський выйськовий, — ред.) і солдат Королівського флоту Великої Британії встановив новий світовий рекорд: разом з командою він піднявся на вершину К2 в екстремально суворих умовах зими і без використання додаткового кисню.
До недавнього часу зимове сходження на восьмитисячник К2, який називають останньою неприступною вершиною в історії альпінізму, здавалося абсолютно неможливим. Однак, 16 січня 2021 року о 17:00 (за місцевим часом) Німс і його команда офіційно стали першими альпіністами, яким вдалося досягти цієї вершини в екстремальних зимових умовах.
Ну і пригода. Щасливий повідомити, що ми командою підкорили культову вершину К2 в екстремальних зимових умовах.
Це неймовірне і важливе досягнення для всієї альпіністської спільноти Непалу. Члени команди чекали один на одного трохи нижче вершини, щоб піднятися нагору разом, наспівуючи гімн Непалу.
«Ну і пригода. Радий повідомити, що ми командою підкорили культову вершину К2 у екстремальних зимових умовах. Ми вирішили зробити неможливе можливим. Для нас велика честь розділити це історичне досягнення не лише з альпіністським товариством Непалу, а й зі спільнотами по всьому світу».
«Мати-природа велична, і, стоячи на вершині, ми пишаємося, що стали частиною історії та показали приклад, як робота в команді та позитивний настрій можуть посунути межу того, що нам здавалось межею можливостей. Ми вдячні за підтримку, надану нам людьми з усього світу, — вона надихнула нас і дала сили для втілення мети», — розповів Нірмал Пурджа після рекорду.
Висота К2 становить 8611 метрів над рівнем моря. Це єдина вершина заввишки більше 8000 метрів, що досі не була підкореною взимку. Сходження вважалося неможливим через суворі погодні умови.
Спроби підкорення K2, як правило, відбуваються у теплий період — у липні або серпні — це зумовлено особливостями гірського ландшафту. Та навіть у сприятливий весняний сезон лише 280 осіб досягли вершини К2. Для порівняння: на вершину Евересту вдалося піднятися 3681 людині.