До цього ми неодноразово переосмислювали робочий процес. Наприклад, визначали психологічний типаж у дистанційній роботі у цьому веселому

. Або

українських підприємців, кого вони хочуть бачити у своїй команді. Сьогодні прийшов час розібратись у додатках та сервісах, що можуть дати магічного пенделя, який іноді нам так потрібен.