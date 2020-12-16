Додатки, які допоможуть зібрати раму на роботі
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У темні зимові дні все складніше зібратися і нарешті виконати робочі таски, що давно застрягли у календарі. Шукаємо допомоги у технологій.
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До цього ми неодноразово переосмислювали робочий процес. Наприклад, визначали психологічний типаж у дистанційній роботі у цьому веселому тесті. Або запитували українських підприємців, кого вони хочуть бачити у своїй команді. Сьогодні прийшов час розібратись у додатках та сервісах, що можуть дати магічного пенделя, який іноді нам так потрібен.
Death Clock — аби пам'ятати, що життя не вічне
Нам усім часом потрібне нагадування про те, що життя коротке. І воно є — технологічне і красномовне. Розширення Death Clock ненав’язливо нагадує, скільки тобі лишилося. Хочеш потупити у YouTube ще трошки? Будь ласка, якщо це те, як ти хочеш провести час, який залишився з 18 000 відведених тобі днів.
Forest (та інші pomodoro-таймери) — щоб розбити роботу на маленькі відрізки
Pomodoro — достатньо популярний метод підходу до роботи. Суть така: 25 хвилин ти працюєш, потім 5-10 хвилин відпочиваєш. Далі повторюємо. Головне правило — припиняти роботу навіть якщо «лишилося зовсім трошки, закінчу вже таск». У тому і справа — якщо зупинитися працювати за таймером, після повернення завжди знатимеш, що робити далі.
У мережі є безліч крутих додатків для фіксування часу. Але такі як Forest ще й гейміфікують роботу. Виконав таск — у тебе виросло дерево. Вийшов з додатку поскролити соцмережі — дерево зав’яло. А ще додаток дозволяє приєднатися до екологічних ініціатив з висадкою реальних дерев у різних куточках планети.
Moleskine Actions — щоб навести лад у нагадуваннях та календарях
Нагадування у iPhone, події у Google-календарі, списки справ у нотатках — від усього цього можна збожеволіти. Добре, що існує Moleskine — ота компанія, що випускає модні нотатники, які усі полюбляють. Тепер вони взялися і за електронні версії органайзерів.
Їхній додаток Actions об'єднує нагадування, зустрічі та календарні події у красиві та зручні блоки, а ще має класну інтеграцію з іншими гаджетами. Наприклад, може сам ставити нагадування на правильну дату, коли ти просто проговорюєш цей таск голосом на розумному годиннику. Різні варіанти сортування нотаток також на місті. Здавалося б, ще один органайзер. Але мінімалістичний, та при цьому зручний.
Розширення Tabli — щоб не зійти з розуму від відкритих вкладок у бразері
У твоєму браузері панує безлад. Не заперечуй. Якщо ні, то, можливо, ти супермен. Або брешеш.
Хай там як, розширення Tabli для браузеру Chrome створене, щоб ти міг каталогізувати усі відкриті браузерні вікна. Наприклад, створити одну добірку із суто робочими вікнами, а іншу — з соцмережами. А ще — знайти потрібну вкладку через текстовий пошук.
Звичайно, це не рятує від того, що деякі вкладки так і залишаться назавжди непрочитаними, але все ж таки у них хоча б з'являються шанси не загубитися.
Режим «Не турбувати». Назавжди.
Так, це не додаток, а звичайна функція у будь-якому смартфоні. Важко переоцінити її цінність у світі, де щосекунди щось дзвенить, вібрує, пілікає, спливає та нагадує.
Режим Do Not Disturb не вбиває сповіщення повністю — вони усе ще демонструватимуться на головному екрані смартфону. Але принаймні вони не потребуватимуть твоєї негайної уваги та трохи довше зберігатимуть психіку здоровою.
Додатки, які допомагають зберегти щось на потім
Швидше за все, ти вже користувався Pocket чи Instapaper. Якщо ні — то обов'язково треба спробувати. Це додатки, які зберігають знайдені посилання на потім, даючи шанс не відволікатися на них протягом робочого дня, але і не загубити у відкритих вікнах браузера.
Звичайно, у них є та сама проблема, що і розширення Tabli — усе ще є шанс, що ти так і не доберешся до збережених історій через те, що їх занадто багато. Але це краще, ніж гарантовано їх загубити.
Freedom — щоб заблокувати усе, що тебе відволікає
Кожен додаток на головному екрані — це ризик відволікання. Але Freedom дозволяє заблокувати певні програми — або весь Інтернет протягом певного часу. Ти можеш запланувати блокування заздалегідь або зробити це просто зараз. А якщо потрібно, можна закінчити сеанс достроково (хоча іноді нам здається, що краще б розробники не давали такої можливості).