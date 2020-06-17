Чому я вважаю, що серіали більше не круті

Журналіст та головний редактор журналу «ПОТОП» Олесь Ніколенко вважає, що кращі телевізійні шоу вже вийшли, далі їх кількість буде погрозливо рости, а якість — стрімко падати.

За даними Statista , у 2018-му році тільки в Америці було випущено 495 (!) серіалів. Це понаднормово і страшно: в цій цифрі можна або потонути, або заробити собі нервовий зрив, знаючи, що на більшість серіалів вам не вистачить часу (а раптом там шедевр, створений саме для вас?). Ринок стрімінгових сервісів, які надають доступ до своєї бібліотеки контенту за абонентську плату, також дуже сильно росте та розвивається. До вже існуючих Netflix, Amazon Prime, HBO GO та Hulu в минулому році приєднались індустріальні гіганти Apple (платформа Apple TV+) та Disney (Disney+). Кожен з цих стрімінгових сервісів інвестує колосальні суми грошей у виробництво нового контенту. Контенту (серіалів) все більше і більше, він накриває користувачів як снігова лавина, але кількість дуже рідко означає якість. Радше, навпаки.

Big Data вбиває професію сценариста

Stranger Things © Netflix

Представники Netflix не розкривають інформації про кількість переглядів їхнього контенту, чим провокують чисельні спекуляції з приводу того, що вся платформа наразі є збитковою. Однак майже в кожному інтерв'ю чи аналітичній статті прийнято казати про їхній data driven (заснований на даних) підхід. Працівники Netflix постійно вимірюють, скільки часу користувачі дивляться той чи інший серіал, на якому моменті вони втрачають свого глядача, що подобається тій чи іншій віковій групі. Одним словом, мова цифр і статистики для них є найважливішою.

В таких умовах поки що незрозуміло, як бути традиційним сценаристам, які в своїй роботі керуються, в першу чергу, логікою самої історії, яку пишуть. Пам’ятаєте німецький серіал «Темрява» (Dark), що ексклюзивно вийшов на Netflix одразу після їхнього ж хіта «Дивні дива» (Stranger Things)? Схожість важко було не помітити. В провінційному містечку, повному таємниць, зникає дитина. Друзі, батьки, однолітки — всі в шоці. Щось дивне та містичне відбувається на фоні цього зникнення. Та не забути додати приємну ностальгічну атмосферу — і готово! Навіщо придумувати оригінальні історії, якщо можна безкінечно змішувати різні дієві компоненти, які виміряла «машина»?

Стрімка конкуренція стрімінгових платформ, їхня готовність вкладати сотні мільйонів доларів в «оригінальний контент» — все це також розбещує сценарну справу. (Тільки Netflix витратив на «оригінальний контент» протягом 2019-го року більше 14 мільярдів доларів — залишимо цю суму без коментарів).

Чому більшість серіалів зараз просто «непогані» і не викликають в нас такого ефекту, як історія шкільного вчителя хімії, який став наркобароном? Тому що автори не допрацьовують свої ідеї до кінця та поспішають застрибнути на поїзд «оригінального контенту»: розтягнути історію на сезон з десяти епізодів та втюхати Netflix чи їхнім найближчим конкурентам. Серіали перетворюються на «швидкий контент», опрацьовують гостроактуальний контекст (вільні стосунки, права афроамериканців, ЛГБТ та інших менш захищених верств населення) за інерцією, щоб сподобатись. І дуже сильно втрачають в якості витворів мистецтва, до яких хочеться повертатись та переглядати знову і знову.

Обирати все важче

Спробую ненадовго відкинути образ розумничка, який добре розбирається в серіальній індустрії. І повернутися до вічного питання людства: «що подивитись сьогодні ввечері?». Його вирішення потребує все більших зусиль, хіба ви не помітили? Інтернет сповнений самими лише підбірками «Х кращих серіалів року / цього місяця» — навіть щоб проаналізувати їх, треба витратити час. Серіальна критика (принаймні, в Україні) вмерла як жанр (чи ніколи не народжувалась). В нас немає популярного сайту чи журналу, який допомагає обирати серіали (і кіно, до речі, також). Натомість ми маємо багато підбірок поганої якості, де просто переповідають сюжет серіалу та вказують, хто над ним працював. Це НЕ ДОПОМАГАЄ. Рейтинги IMDB чи Rotten Tomatoes також скоріше заплутують, ніж полегшують вибір. Ось у цього серіалу оцінка 6, але опис сюжету привабливіший, ніж у «вісімки», яка зараз на слуху.

Розглянемо варіант, в якому ви не користуєтесь піратськими сайтами (де кількість новинок просто зашкалює — я сам туди не ходив, мені розповідали), а передплачуєте Netflix. Ви заходите туди, переглядаєте привабливі «прев'ю» та цікаві описи на 2 речення. Але обирати так само складно! На що витратити цю годину-дві, поки остаточно не захочеться спати? Цей документальний серіал, про який всі написали у Фейсбуці? Чи може краще його не дивитись — і обрати який-небудь неочевидний фільм від Netflix? Можливо, взагалі варто дати шанс мультикам? А як щодо повторного марафону улюбленого серіалу? Ой, а це що таке? Напевно, щось дуже цікаве... І так пройшло півгодини.

Ви, людина нової цифрової епохи, так само сидите перед екраном та не можете обрати щось, як наші пращури з пультом в целофані перед старим телевізором, що стрибали з реклами на рекламу, з каналу на канал.

«Золота ера» телебачення закінчилася

В кінематографі є такий термін «Золота ера Голівуду» (The Golden Age of Hollywood). Під ним розуміють класичні голівудські стрічки 1930-х років, появу перших справжніх «зірок кінематографу», тріумф тогочасних технічних можливостей — одним словом, період розквіту (в тому числі фінансового). Існував і «Золотий вік телебачення» — період с 1940-х до 1950-х, коли на ТБ показували високоякісні драматичні серіали, які еволюціонували та перейшли на «маленькі екрани» з радіоп'єс та театральних постановок («Kraft Television Theatre», знаменита антологія «Playhouse 90»).

Дон Дрейпер та Волтер Вайт — антигерої телеепохи, що вже пішла © AMC

Щось дуже подібне до Другої Золотої ери телебачення розпочалося наприкінці 1990-х років. Звичайно, в Америці. Там існувало безкоштовне «ефірне» телебачення, яке дивилося багато людей різних вікових категорій, а тому на такому ТБ існувало багато обмежень. В той самий час існували «кабельні канали» (наприклад, HBO). Доступ до них треба було передплачувати, тому їх дивилася більш чітко окреслена і доросла аудиторія. Але, відповідно, в керівників кабельних каналів увесь час боліла голова з приводу залучення нових підписників. Як придумати унікальну пропозицію?

У 1995-му році канал HBO змінив програмного директора та слоган, тепер він звучав так: ««It’s not TV, it’s HBO». Це був експериментальний період, керівництво каналу вирішило зосередитись на оригінальних серіалах власного виробництва, високоякісних драмах. Так на HBO з'явилися серіали «Тюрма ОЗ» (OZ), «Клан Сопрано» (The Sopranos), «Дроти» (The Wire) — сьогодні вони постійно присутні в списках «кращих шоу усіх часів». Експеримент себе виправдав, канал HBO зробив собі ім'я на цих серіалах «нового типу»: більш жорстких, сміливих, в яких часто підіймаються табуйовані теми.

За цим трендом підтягнулись інші кабельні канали класу «преміум» (AMC, Showtime, FX, etc.) та наробили під час 2000-х багато шедеврів: «Пуститися берега» (Breaking Bad), «Декстер» (Dexter), «Секс та місто» (Sex and the City). Дійшло до того, що навіть великі «ефірні» канали почали придивлятись до цієї тенденції — і також значно покращили свої серіали більш масового вжитку (згадати тільки «Відчайдушних домогосподарок» (Desperate Housewives) та «Загублених» (Lost) від телеканалу ABC).

Це була епоха привабливих антигероїв, складних екзистенційних питань, морального вибору, реалізму, складних, але дуже цікавих історій.

Буквально протягом десятиліття серіали позбулися шлейфу «телевізійного мила» та «забороненої насолоди», якого набули під час 1980-х та 1990-х завдяки багатосерійним латиноамериканським теленовелам. Здається, зараз ми знову повертаємось до часів «мила» — більш якісного та «близького глядачу», але все менше шоу дійсно закарбовуються в нас у пам’яті, міняють щось зсередини.

Неможливо зупинитись

Netflix, звісно, спричинив цілу революцію своєю появою. Те, що всі епізоди того чи іншого сезону тепер доступні одразу — це, безумовно, дуже зручно. Тепер вже не треба, як раніше, висолопивши язика, бігти до телевізора в певній час, щоб не пропустити нову серію та не стати на наступний день жертвою безжальних спойлерів. Сам собі хозяїн. Коли захочеш, тоді і подивишся — стільки, скільки забажаєш.

Але з часом ця оманлива «свобода» перетворюється на шкідливу звичку, дуже схожу на неконтрольоване вживання алкоголю чи паління цигарок. «Binge-watching», тобто, « запійний перегляд » — це новий феномен серіальної культури, що виник саме через поширення стрімінгових платформ. Це буквально означає, що однією серією дуже важко обійтися. Ти вмикаєш наступний епізод (точніше, Netflix робить це за тебе), потім ще один. Відчуття насичення дуже сильно притупляється, як, власне, і задоволення. Це парадоксальна властивість людської психіки, яка вважає обмеження тюрмою, а коли будь-які обмеження знімають, то сама втрапляє в тюрму, тільки цього вже не помічає.

The Wire © HBO

Є люди, які порівнюють «запійний перегляд» із прочитанням «гарної книжки», але це дуже небезпечна маніпуляція. Книжка — це більш вимогливий медіум. Вона вимагає зосередження, роботи. До того ж, під час вдумливого читання тебе не тягне обкластися їжею з холодильника та запихуватись не тільки «новим серіалом», який через тиждень забудеться, а і великою кількістю калорій.