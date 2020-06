Чому я вважаю, що серіали більше не круті

, у 2018-му році тільки в Америці було випущено 495 (!) серіалів. Це понаднормово і страшно: в цій цифрі можна або потонути, або заробити собі нервовий зрив, знаючи, що на більшість серіалів вам не вистачить часу (а раптом там шедевр, створений саме для вас?). Ринок стрімінгових сервісів, які надають доступ до своєї бібліотеки контенту за абонентську плату, також дуже сильно росте та розвивається. До вже існуючих Netflix, Amazon Prime, HBO GO та Hulu в минулому році приєднались індустріальні гіганти Apple (платформа Apple TV+) та Disney (Disney+). Кожен з цих стрімінгових сервісів інвестує колосальні суми грошей у виробництво нового контенту. Контенту (серіалів) все більше і більше, він накриває користувачів як снігова лавина, але кількість дуже рідко означає якість. Радше, навпаки.

Big Data вбиває професію сценариста

Обирати все важче

«Золота ера» телебачення закінчилася

В кінематографі є такий термін «Золота ера Голівуду» (The Golden Age of Hollywood). Під ним розуміють класичні голівудські стрічки 1930-х років, появу перших справжніх «зірок кінематографу», тріумф тогочасних технічних можливостей — одним словом, період розквіту (в тому числі фінансового). Існував і «Золотий вік телебачення» — період с 1940-х до 1950-х, коли на ТБ показували високоякісні драматичні серіали, які еволюціонували та перейшли на «маленькі екрани» з радіоп'єс та театральних постановок («Kraft Television Theatre», знаменита антологія «Playhouse 90»).

В кінематографі є такий термін «Золота ера Голівуду» (The Golden Age of Hollywood). Під ним розуміють класичні голівудські стрічки 1930-х років, появу перших справжніх «зірок кінематографу», тріумф тогочасних технічних можливостей — одним словом, період розквіту (в тому числі фінансового). Існував і «Золотий вік телебачення» — період с 1940-х до 1950-х, коли на ТБ показували високоякісні драматичні серіали, які еволюціонували та перейшли на «маленькі екрани» з радіоп'єс та театральних постановок («Kraft Television Theatre», знаменита антологія «Playhouse 90»).

В кінематографі є такий термін «Золота ера Голівуду» (The Golden Age of Hollywood). Під ним розуміють класичні голівудські стрічки 1930-х років, появу перших справжніх «зірок кінематографу», тріумф тогочасних технічних можливостей — одним словом, період розквіту (в тому числі фінансового). Існував і «Золотий вік телебачення» — період с 1940-х до 1950-х, коли на ТБ показували високоякісні драматичні серіали, які еволюціонували та перейшли на «маленькі екрани» з радіоп'єс та театральних постановок («Kraft Television Theatre», знаменита антологія «Playhouse 90»).