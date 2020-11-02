Високий сезон: що робити в іграх листопада
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Ми не знаємо, як встигнути пограти у всі цікаві тайтли цього місяця. Але спробувати варто.
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Листопад 2020 все ж буде не таким насиченим, яким мав бути спочатку — Cyberpunk 2077 переїхав на грудень, але від цього не набагато легше. Хоча б тому, що на прилавках магазинів з'являться новий Xbox та PS5. А ось ще кілька довгоочікуваних ігор, які вийдуть у найгарячіший ігровий місяць року.
Assassin's Creed Valhalla
Нова частина Assassin's Creed — найбільш амбітна частина серії, що вийде одразу на двох поколіннях консолей (та, звичайно, на ПК). Судячи з того, що ми вже побачили, гра ввібрала деякі аспекти кращих РПГ останніх років (привіт, «Відьмак»), міфологічний флер скандинавських саг та конкретно God of War, а ще вправно розвивається у своєму фірмовому напрямку — голлівудського історичного музею у відкритому світі. На десятки (якщо не сотні) годин.
Destiny 2: Beyond Light
Останнє велике DLC до Destiny 2 мало вийти ще у вересні, але через пандемію потребувала більше часу на розробку. У грі нас чекає новий напрямок — супутник Сатурна Європа. Та повернення у більш темну холодну естетику. А ще, сподіваємося, нова порція сюжетних місій, але про це дізнаємося лише після релізу.
Dirt 5
Для тих, хто любить ралійні гонки, альтернатив немає. У новій частині Dirt гравцям запропонують з десяток різних класів машин, 70 трас у різних країнах, включно з США, Норвегією і Бразилією, динамічну систему погоди і природні ландшафти, які впливають на складність. А також систему спліт-скрін для чотирьох геймерів, яка, як виявилось у 2020 році, все ще комусь потрібна.
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Не має майже ніяких сумнівів, що другий «павук» буде не менш веселим, ніж перший (хіба що коротшим). Інакше він не став би головним локомотивом PS5 на старті. Зайвим буде розповідати, чому екшн та механіки «павука» круті, краще нагадаємо головне: там буде костюм з рюкзачком, у якому можна носити кота!
Call of Duty: Black Ops Cold War
З одного боку, щодо нової «колоди» є певні сумніви, бо замість минулорічного движка Modern Warfare гра знову переїжджає на інший, більш звичний — від студії Treyarch. З іншого боку, тут Холодна війна, чоловіки зі смішними вусами, Рональд Рейган власною персоною та крутий саундтрек. Тож майже напевно — продано.
Оновлені спорт-сіми для нового покоління
Окрім зазначеного, у середині місяця на нас чекають оновлені версії спортивних симуляторів цього року. І серед них найцікавіший — NBA 2K21. З того, що нам показували, на PS5 та Xbox Seris X гра виглядатиме справжнім некст-геном.