Сезон плавання у відкритій воді скоро стане актуальним, тому розповідаємо про сім найскладніших марафонів для тих, хто не просто любить «поплавати».

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Стівен Мунатонес, засновник Всесвітньої асоціації з плавання у відкритій воді WOWSA, у 2008 році створив супермарафон Ocean's Seven («Сім Океанів») для плавців-марафонців. Це аналог відомого Seven Summits («Сім вершин») — марафону для професійних альпіністів. Якщо раніше ти чув тільки про Ла-Манш, час дізнатись про місця, які нічим йому не поступаються.

1. Північна протока

Кім Чемберс протягом 6 місяців не приймала гарячий душ, щоб підготуватися © Chasing the Sublime

Протока між Північною Ірландією і Шотландією відома крижаною водою, сильними течіями і медузами. Кім Чемберс (одна з трьох жінок, що взяла участь у всіх марафонах Ocean's Seven) протягом шести місяців не приймала гарячий душ, щоб підготувати організм до низьких температур. Під час запливу у 2014 році медузи ужалили її понад 200 разів, і спортсменку довелося госпіталізувати. Дистанція марафону — 21 миля, цей заплив вважається найважчим у світі.

2. Протока Кука

Протока, що розділяє Північний і Південний острови Нової Зеландії, відносно коротка — лише 16 миль. Але є нюанс: крижана вода і акули. Британець Адам Уолкер розповів, що під час запливу поряд з ним постійно були дельфіни, які відганяли акул. Погодні умови тут дуже непередбачувані, тому є ризик переохолодження.

3. Протока Каіві

У програмі запливу — сильна течія та величезна глибина © Kevin Sawyer / Red Bull Content Pool

Протока Каіві розділяє гавайські острови Молокаі та Оахі. У програмі запливу — сильна течія та величезна глибина (в одному місці вона сягає 701 метра). Також протока відома «агресивним морським життям». Адам Уолкер розповідав: саме там зустрівся з медузою з незвичною назвою — «Португальський кораблик». Після того, як «кораблик» ужалив Адама, той не відчував хребет деякий час.

4. Протока Ла-Манш

На момент написання статті, близько 1 619 плавців взяли участь у запливі на 21 милю. Наймолодшому з учасників — 11 років, найстаршому — 73 роки. До речі, розгляд заявки на участь саме у цьому марафоні може тривати до двох років.

Кім Чемберс наважилася взяти участь у запливі, коли не була готовою до випробування. Через сім з половиною годин спортсменка змушена була покинути змагання. Пізніше, дівчина зізналася, що не розрахувала сили, і це стало гарним уроком на майбутнє.

5. Протока Каталіна

Відстань від острова Санта-Каталіна до Лос-Анджелеса — 21 миля. Умови марафону тут нагадують Ла-Манш, хіба що вода трохи тепліша. Американець Стів Роблс у 2013 році доплив до кінця, і далося йому це важко. Плавець розповідав, що не пам'ятав як дістався берега, бо під кінець сил зовсім не лишилося. Лікарі пізніше зробили висновок, що у Стіва було переохолодження і серцевий напад.

6. Протока Цугару

Протока Цугару з'єднує Японське море з Тихим океаном і вважається дуже непередбачуваною. Через форму хвиль і сильний вітер, Кім Чемберс порівнює її з драконом. Кім вважає, що у 2014 році «дракон заснув», тому марафон пройшов у м'яких умовах. А ось Адаму Уокеру пощастило менше: він натрапив на величезні хвилі та медуз, які постійно потрапляли йому на обличчя. За словами Адама, це було найважче випробування у його житті.

7. Гібралтарська протока

Учасників марафону у Гібралтарській протоці між Іспанією і Марокко чекає насичена програма: судноплавні шляхи, акули і непередбачувана течія. Більшість учасників стартують з острова Тарифу і за чотири години пропливають 10-12 миль. За сильної течії, заплив триває 8 годин.