Що ми робитимемо в іграх жовтня
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Якщо коротко — готуйте гаманці.
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Геймерський сезон виходить на топові швидкості. Але в очікуванні Cyberpunk 2077, який ми отримаємо лише в листопаді, ще є куди витрачати гроші й цього місяця. Ось кілька ігор жовтня, яких ми чекаємо.
Піймаємо флешбеки з 90-х у Crash Bandicoot 4
- Дата виходу: 2 жовтня
Головний бандикут нашого дитинства повертається — з оновленою графікою та геймплеєм, який значно більше пасує 2020-му. Але хай яскраві кольори та милі тваринки не вводять тебе в оману: під «капотом» Crash Bandicoot 4 — те ж саме жорстке випробування на реакції, таймінги та загальну спритність. Та й судячи з ранніх рецензій, це майже ідеальний платформер.
Нарешті канонічно політаємо в X-wing у Star Wars Squadrons
- Дата виходу: 2 жовтня
У дитинстві ти б продав душу за можливість втілити в життя оті сцени з «Зоряних війн», у яких на екрані несуться ікс-вінги та стріляють із фірмовим «піу-піу». Студія Motive нарешті зробила красиву та сучасну гру виключно про космічні бої культової франшизи. Тут немає DLC, лутбоксів та косметики за реальні гроші, або грінду на сотні годин. Усе як у старі часи: просто купив гру, де є сюжет та кілька режимів мультиплеєєра, та просто граєш.
Можливо, нарешті отримаємо D&D-досвід мрії у Baldur's Gate 3
Це мало статися минулого місяця, але гру на тиждень перенесли.
Одна з найкультовіших РПГ усіх часів повертається у чудовому вигляді з ультрасучасною графікою та, як запевняють розробники, з безпрецедентною свободою вибору. Студія Larian відома тим, що зробила з серії Divinity дуже глибокі та пропрацьовані РПГ.
Щоправда, не всіх харкдорних фанатів Baldur's Gate потішив той факт, що саме вони займаються реінкарнацією серії. Зокрема, багато кому не сподобалось, що бої стали покроковими. Але хочеться сподіватися, що це лише примхи стариганів, не готових приймати нове. У будь-якому випадку, перевірити можна буде вже 6 жовтня, коли гра з'явиться у ранньому доступі.
Напевно, знову купимо FIFA
Дата виходу: 9 жовтня
Так, ми знаємо, що ти думаєш. У нас теж на язиці крутиться оце «та скільки ж можна заносити EA Sports!». Але що поробиш — FIFA все ще залишається найбільш виразним футбольним симулятором (вибач, PES, але одним Ювентусом проблему ліцензій не вирішиш). Цього року нас чекають зміни у режимі кар'єри та деякі нові тактичні фішки, ще більше локацій та кастомізації у режимі стріт-футболу Volta.
Будемо хакати всіх у Watch Dogs Legion
- Дата виходу: 29 жовтня
Ми встигли скучити за серією Watch Dogs, яка у сиквелі стала ще кращою в усьому, окрім сюжету. На цей раз франшиза йде шляхом свого побратима Assassin's Creed та відправляється на інший континент — а саме у Лондон. Одна з головних фішок — те, що тепер ти, судячи зі всього, можеш хакати будь-кого. Нарешті можна пограти за бабулю, яку побачив на вулиці. Бо навіщо ще існують відеоігри?