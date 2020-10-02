Що ми робитимемо в іграх жовтня

Геймерський сезон виходить на топові швидкості. Але в очікуванні Cyberpunk 2077, який ми отримаємо лише в листопаді, ще є куди витрачати гроші й цього місяця. Ось кілька ігор жовтня, яких ми чекаємо.

Піймаємо флешбеки з 90-х у Crash Bandicoot 4

Crash Bandicoot 4 © Toys for Bob

Дата виходу: 2 жовтня

Головний бандикут нашого дитинства повертається — з оновленою графікою та геймплеєм, який значно більше пасує 2020-му. Але хай яскраві кольори та милі тваринки не вводять тебе в оману: під «капотом» Crash Bandicoot 4 — те ж саме жорстке випробування на реакції, таймінги та загальну спритність. Та й судячи з ранніх рецензій, це майже ідеальний платформер.

Нарешті канонічно політаємо в X-wing у Star Wars Squadrons

Star Wars Squadrons © EA

Дата виходу: 2 жовтня

У дитинстві ти б продав душу за можливість втілити в життя оті сцени з «Зоряних війн», у яких на екрані несуться ікс-вінги та стріляють із фірмовим «піу-піу». Студія Motive нарешті зробила красиву та сучасну гру виключно про космічні бої культової франшизи. Тут немає DLC, лутбоксів та косметики за реальні гроші, або грінду на сотні годин. Усе як у старі часи: просто купив гру, де є сюжет та кілька режимів мультиплеєєра, та просто граєш.

Можливо, нарешті отримаємо D&D-досвід мрії у Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 © Larian Studios

Це мало статися минулого місяця , але гру на тиждень перенесли.

Одна з найкультовіших РПГ усіх часів повертається у чудовому вигляді з ультрасучасною графікою та, як запевняють розробники, з безпрецедентною свободою вибору. Студія Larian відома тим, що зробила з серії Divinity дуже глибокі та пропрацьовані РПГ.

Щоправда, не всіх харкдорних фанатів Baldur's Gate потішив той факт, що саме вони займаються реінкарнацією серії. Зокрема, багато кому не сподобалось, що бої стали покроковими. Але хочеться сподіватися, що це лише примхи стариганів, не готових приймати нове. У будь-якому випадку, перевірити можна буде вже 6 жовтня, коли гра з'явиться у ранньому доступі.

Напевно, знову купимо FIFA

Рандомний факт: рейтинг Вірджила ван Дейка в FIFA 21 — 90 © EA Sports

Дата виходу: 9 жовтня

Так, ми знаємо, що ти думаєш. У нас теж на язиці крутиться оце «та скільки ж можна заносити EA Sports!». Але що поробиш — FIFA все ще залишається найбільш виразним футбольним симулятором (вибач, PES, але одним Ювентусом проблему ліцензій не вирішиш). Цього року нас чекають зміни у режимі кар'єри та деякі нові тактичні фішки, ще більше локацій та кастомізації у режимі стріт-футболу Volta.

Будемо хакати всіх у Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion © Ubisoft

Дата виходу: 29 жовтня