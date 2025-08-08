Знайомся з Оле Вернером, новим головним тренером РБ Лейпциг

Вернер — прізвище, яке в Лейпцигу асоціюється з успіхом і голами. Але цього разу в центрі уваги не найкращий бомбардир Бундесліги Тімо Вернер. З'явився новий Вернер: Оле Вернер, 37-річний колишній тренер бременського Вердера, який зараз очолює РБ Лейпциг з контрактом до 2027 року. І він має чітку мету: запровадити атакувальний стиль, який приносить голи, і повернути Лейпциг до єврокубків після незадовільного сьомого місця в минулому сезоні.

Попри свій відносно молодий вік, Оле Вернер тренує команди ще з 2013 року — він розпочав тренерську кар’єру всього у 25. Вернер народився у Преці, невеликому містечку поблизу Кіля на півночі Німеччини. Свій шлях у тренерській діяльності він починав з роботи з молодіжними командами клубу Гольштейн Кіль, і саме там почала стрімко зростати його репутація.

Поза футбольним полем Вернер мав цікавий досвід: після школи він працював садівником в Австралії — робота, що ідеально відповідає його уважному ставленню до дрібниць. Також має диплом банкіра та бізнес-освіту. І хоча нині він присвятив себе футболу, досі час від часу застосовує ці знання — зокрема, допомагаючи матері в саду, чим, безумовно, тішить її.

01 Злет Оле Вернера: віхи тренерської кар'єри в Кілі, Бремені та Лейпцигу

Вернер — тренер, відомий своєю увагою до деталей © RB Leipzig

Після роботи з резервним складом Гольштейн Кіль у 2019 році Оле Вернер став головним тренером першої команди — після двох попередніх періодів на посаді виконувача обов’язків. У цей час він привів клуб до одного з найуспішніших етапів в його історії, наблизившись до виходу в Бундеслігу. Завдяки здатності сформувати дисципліновану й конкурентоспроможну команду Вернер здобув широку повагу в футбольному середовищі. У 2021 році він залишив Кіль і вже наприкінці того ж року прийняв новий виклик — очолив бременський Вердер.

Вернер залишався у Вердері до травня 2025 року, зробивши вагомий внесок у розвиток команди. Лише за кілька сезонів він допоміг клубу повернутися до Бундесліги й утриматися у вищому дивізіоні. Його стриманий підхід приніс необхідну стабільність, але це лише частина історії. Справжнім маркером стилю тренера став сміливий, атакувальний футбол, який він запровадив у Бремені. А сьогодні той самий енергійний підхід Вернер переносить до РБ Лейпциг.

02 Спокійний тренер: правда про незвичний підхід Оле Вернера

Хоча послужний список Вернера говорить сам за себе, не всі були в захваті, коли РБ Лейпциг оголосив про його прихід. Реакція була неоднозначною, особливо серед вболівальників, незнайомих з його тихим, стриманим стилем. Зрештою, він не зовсім відповідає типовому образу тренера Бундесліги високого рівня. Оле родом з північної Німеччини, регіону, який часто стереотипно називають неемоційним, і хоча Вернер, можливо, не є гучною людиною, він також не повністю вписується в це кліше. Він не з тих, хто потрапляє в заголовки газет завдяки сміливим заявам. Навряд чи ти побачиш, як він кричить чи розмахує руками. Поза футбольним полем він більше полюбляє класичну літературу й стримані комедійні серіали.

Але те, що Оле Вернер не кричить на трибунах, не означає, що він тихий у тому, що дійсно має значення. Зовсім ні. Колишній нападник Вердера Ніклас Фюллькруг якось сказав: «Я не знаю жодного гравця, який би не став кращим під наставництвом Оле Вернера». Це багато про що говорить. Вернер відомий тим, що вдосконалює гравців зі спокійною впевненістю, тактичним ноу-хау та зосередженістю на деталях.

Оле Вернер веде свої команди до успіху зі спокоєм та самовладанням © RB Leipzig

З самого початку Вернер був упевнений, що його тренерські навички відповідають тому, чого прагне РБ Лейпциг. «Для мене найцікавіше в РБ Лейпциг те, що це середовище, в якому можливий розвиток, як для гравців, так і з погляду футболу, — сказав він. — Люди тут думають нестандартно й працюють інноваційно. До всього підходять особливо. Це те, що приваблює мене в цій роботі».

03 Тактика Оле Вернера: гнучкість, неперевершені амбіції

У тактичному плані Вернер — скрупульозний і цінує гнучкість. Замість того щоб дотримуватися однієї улюбленої схеми, він адаптує тактику до конкретного суперника. Хоча під час роботи в Кілі та Вердері він часто використовував такі розставлення, як 3-5-2 або 3-4-3, у РБ Лейпциг планує будувати гру навколо схеми 4-3-3.

Мета Вернера — повернути РБ Лейпциг до єврокубків. Але це дещо більше, ніж просто результати. «Ми хочемо грати у впізнаваний футбол, незалежно від результатів і позиції в лізі», — каже він. Він хоче, щоб команда грала у виразному, енергійному стилі, який вболівальники та суперники могли б одразу помічати. «Ми хочемо бути агресивними й амбітними, — наголошує Вернер. — Нехай суперники відчують, що означає виходити на поле проти РБ Лейпциг».

Бачення Оле Вернера щодо стилю гри Лейпцига — сміливе й рішуче. Він прагне, щоб команда діяла активно, впевнено й відкрито. Замість того щоб чекати на помилки суперника або випадкові появи м’яча, Лейпциг, за словами тренера, має агресивно пресингувати у верхній частині поля, аби швидко повернути контроль.

04 Як Лейпциг Вернера розпочав передсезонну підготовку?

Вернер не може дочекатися початку роботи © RB Leipzig

Вступаючи на нову посаду в РБ Лейпциг, Вернер працює не один. Він привів з собою двох надійних асистентів з бременського Вердера — Тома Сішона та Патріка Кольмана. Крім того, Вернер має змогу навчатися у майстра гри: колишнього тренера Ліверпуля Юргена Клоппа , який у 2025 році очолив глобальний футбол у мережі клубів Red Bull. «Ми з Юргеном багато спілкувалися, — розповідає Вернер. — Ми швидко дійшли згоди щодо того, як ми хочемо презентувати клуб і як ми хочемо грати у футбол. Ми обмінялися багатьма ідеями щодо контенту. І ми хочемо, щоб все так і залишилося».

З наближенням нового сезону вболівальників цікавить, як швидко РБ Лейпциг адаптується під керівництвом Оле Вернера. Команда розпочала передсезонну підготовку з перемоги 3:0 над ЦФК Мойзельвіц, а згодом розгромила Тулузу з Ліги 1 з рахунком 7:0. Перші ознаки фірмового стилю Вернера вже помітні, а нові гравці поступово вбудовуються в командну гру. У матчі проти Тулузи голами відзначилися новачки Йоган Бакайоко, Ян Діоманде та Езекіл Банзузі.

Найскладніші випробування ще попереду. 2 серпня Лейпциг зіграє з Аталантою з Серії А, а через тиждень, 9 серпня, зустрінеться з Лансом, який минулого сезону посів восьме місце в Лізі 1.

Першою офіційною грою для Оле Вернера на посаді тренера стане матч Кубку Німеччини проти Зандгаузена — команди, яка нещодавно вилетіла до третього дивізіону. Сезон Бундесліги для Лейпцига розпочнеться 22 серпня великим матчем проти чинного чемпіона — Баварії.

