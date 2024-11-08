— Кумирів чи фаворитів важко назвати. Якщо виділю когось одного, буде незручно перед іншими. Проте хочу підкреслити, що я вражений Ґері Хантом, який свого часу робив просто неймовірні стрибки. Він показав світу, що таке кліфдайвінг. Пірнав як зі скель, так і з платформ. Також захоплює Ріанна Іффланд, яка сьогодні демонструє непереможність. Дуже сильна спортсменка. Приємно бачити, як технічно та майстерно людина виконує стрибки. У неї немало титулів. Велику повагу викликає і Костянтин Поповичі, в якого було багато травм, після яких він повертався та ставав чемпіоном.