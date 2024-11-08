— Олексію, як тобі цей сезон Red Bull Cliff Diving? Що, на твою думку, найбільше відрізняє його від попередніх, у яких ти брав участь?
— У мене вперше був настільки травматичний сезон. На першому старті все було непогано, але потім в Ірландії зазнав травми. Відновився та знову травмувався в Норвегії на наступному етапі. Складний сезон, але загалом — чудовий. Тут 8 зупинок, це один з довгих сезонів. Напружений та насичений. Був і кубок світу, і два інтернаціональні змагання.
— Який етап цьогорічних змагань став найбільшим викликом для тебе?
— Найбільший виклик був у Монреалі, де я виступав з надірваним сухожиллям. У мене не вийшов третій стрибок, але у фінальний я вклав усі сили. І вийшло добре. Восьме місце — не те, що я очікував загалом, однак, я подолав це. Боротьба за бали на цьому етапі стала моїм найбільшим викликом.
— Яку мету ти ставив перед собою на сезон 2024 року? Чи вдалося її досягти?
— Минулого разу я був у п’ятірці найкращих. У цьому сезоні хотів потрапити до трійки, але розумію, що вже не увійду туди. Та з іншого боку, я багато досяг. Це цінно для мене особисто. Завдяки наполегливій роботі та стійкості, я поступово відновлююся, і травми потихеньку проходять. Я радий, що я в бойовому режимі та готовий працювати далі. Зараз це для мене найважливіше.
Завжди доводилося тримати себе в формі, тому що це не лише фізично важко, а й психологічно. Фізично — ти розгрузився, зробив якісь вправи, звісно, але ментальна частина не менш складна
— Після останніх змагань в Анталії Ейден Хеслоп високо оцінив твій виступ. А чи є у тебе фаворити серед колег?
— Кумирів чи фаворитів важко назвати. Якщо виділю когось одного, буде незручно перед іншими. Проте хочу підкреслити, що я вражений Ґері Хантом, який свого часу робив просто неймовірні стрибки. Він показав світу, що таке кліфдайвінг. Пірнав як зі скель, так і з платформ. Також захоплює Ріанна Іффланд, яка сьогодні демонструє непереможність. Дуже сильна спортсменка. Приємно бачити, як технічно та майстерно людина виконує стрибки. У неї немало титулів. Велику повагу викликає і Костянтин Поповичі, в якого було багато травм, після яких він повертався та ставав чемпіоном.
— Ти виступаєш у кліфдайвінгу з 2017 року. Як змінився спорт за цей час?
— Досить помітно. З’явилося більше атлетів, ми одне одного підтримуємо. Все змінилося лише на краще, що не може не радувати. Людей більше цікавить кліфдайвінг. Вони частіше приїжджають подивитися на змагання.
— Які найголовніші поради можеш дати новачкам у твоїй дисципліні?
— Все індивідуально, але не варто поспішати. Без фанатизму. Все починається з дайвінгу. Потрібно присвятити йому багато часу, витратити на це не одну годину. Я досі активно займаюся дайвінгом з 5-10 метрів, адже розумію, що мені треба спершу правильно відштовхуватися від платформи та відточувати прості стрибки, щоб відчувати політ. Не можна починати з великої висоти — спершу треба зрозуміти, як усе працює. Ще треба готувати себе до стресу. Психологічна підготовка надзвичайно важлива.
— Чого очікуєш від фіналу?
— Хочу просто покращити результати, насолодитися змаганнями. Сідней — чудове місто, цікаво тут побувати й виступити. Виходячи на платформу, я борюся з іншими учасниками у дружньому протистоянні, і моє бажання — здобути перемогу. А так, як я і казав раніше, золота медаль — це моя головна мета, і я йду до неї. Це нормальна, як мені здається, мета для будь-якого спортсмена.