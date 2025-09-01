Олексій Пригоров: «Явного лідера на Red Bull Cliff Diving 2025 поки немає»

Сезон 2025 світової серії змагань Red Bull Cliff Diving продовжується. Після двомісячної паузи, у вересні на нас чекає щільний графік стартів і одразу дві вирішальні події. Уже цими вихідними — 5 та 6 вересня — зупинка у Мостарі, Боснія і Герцеговина, коли кращі кліфдайвери планети зустрінуться на стародавньому мосту через Неретву.
Далі — Бостон, США, де й визначиться переможець цьогорічної серії. Фінал відбудеться 19–20 вересня, тож спортсмени мають лише два тижні на підготовку до вирішального раунду. Знайомся з детальним графіком змагань, а також дізнавайся більше новин та подробиць зі світу Red Bull Cliff Diving.
Наразі змагання перетнули екватор — і одразу двоє українських спортсменів претендують на призові місця. Серед чоловіків це досвідчений атлет Олексій Пригоров, який наразі п’ятий у загальному заліку, з результатом у 17 балів. Серед жінок четверту позицію займає молода українка Неллі Чуканівська. Протягом двох попередніх раундів вона набрала 21 бал. Спортсменка, яка вперше виступає серед основного складу учасників, уже створює неабияку конкуренцію. Між нею та чинною чемпіонкою Ріанною Іффланд лише дві спортсменки: американка Кейлі Арнетт та канадка Сімона Літхед з результатами 23 і 24 бали відповідно. З актуальними результатами Red Bull Cliff Diving World Series 2025 можеш ознайомитись тут.
Попри виснажливу підготовку до майбутніх стартів, Олексій Пригоров знайшов час та розповів, до чого слід готуватися глядачам під час вересневих раундів. Про це — в ексклюзивному інтерв’ю Red Bull.
— Розкажи про свої враження від сезону Red Bull Cliff Diving World Series 2025?
— Поки я маю тільки позитивні враження. Минулий сезон був важкий через травми, але він видався неперевершеним. Цього року боротьба йде стабільно: без жодних фізичних чи моральних перешкод.
— У попередньому інтерв’ю ти розповідав про свої цілі на сезон. Чи не змінилися вони після перших двох зупинок?
— Наразі мені подобається стабільність моїх виступів. Відчуваю, що рухаюсь у правильному напрямку, як і було заплановано, і не відволікаюся на інші моменти.
Кожен рік — це новий виклик для спортсмена. У Поліньяно-а-Маре (попередній етап серії — ред.) було дуже складно через великі хвилі. На розминці я трохи перекрутився і вдарився спиною. Постраждала шия і почала паморочитися голова. Залишалося лише 40 хвилин до виступу, потрібно було зібратися. Поки чекав своєї черги, хлопця, який був переді мною, після стрибка забрала швидка. Та я все одно піднявся на платформу і налаштував себе, що почуваюся краще. Звісно, я був заряджений на більший результат, але це вже історія, з якої я вкотре зробив висновок: завжди потрібно боротися.
— Чи слідкуєш за виступами Неллі Чуканівської?
— Коли Неллі піднялася на п’єдестал, це був особливо приємний момент. Вона дуже сильна. Видно, як вона викладається і показує високий рівень, хоча ще зовсім молода (у березні спортсменці виповнилось 18 років — ред.). Це справжня гордість України.
Не хочеться робити прогнозів, адже дівчат-спортсменок стає все більше, але, знаючи її характер, я впевнений, що ми не відступимо, будемо боротися і йти вперед. Кажу «ми», бо завжди радий поділитися досвідом. Сподіваюся, що в її кар’єрі попереду ще багато досягнень.
— Цього року серія доволі коротка, лише чотири зупинки, як це впливає на спортсменів?
— Є час попіклуватися про себе і відновитися. Треба бути мудрішим і більше працювати зі своїм тілом. Торік було дуже багато стартів, цього року менше, але спортсменам простіше не стає. Коли є перерва, ти не відпочиваєш, а наполегливо готуєшся до змагань.
Все одно бувають такі моменти, як-от з хвилями, до яких навіть професійні спортсмени не підготуються. Головне — постійно бути сконцентрованим, з повагою ставитися до води, до платформи і пам’ятати: кліфдайвінг — це все ж екстремальний вид спорту.
— Чи є цього року однозначний фаворит змагань?
— Ні, але повернення Ґері Ханта було тріумфальним. Він з’явився у Філіппінах як wildcard — і зайняв перше місце. Він мій друг і всі ми знаємо, наскільки він екстраординарний спортсмен. Деколи думаєш, як він все це робить у свої 41? Віддається спорту на 200% — і це викликає величезну повагу.
Та явного лідера поки немає, хоч Хант і тримає перше місце у загальному заліку. Звичайно, хочеться перемогти. Є величезна конкуренція — і це не може не радувати.
Я вкотре зробив висновок: завжди потрібно боротися
— Чим старшим я стаю, то молодшим почуваюся. Таке враження, що вода нас молодить. Ми не зупиняємося. Навіть сьогодні я тренувався і стрибав.
У Боснії починалася моя кар’єра. У 2017-му тут я вже виступав як постійний учасник, тому завжди приємно повертатися в Мостар. Це прекрасне місце. Зараз потрібно працювати над покращенням результату. Поки нічого не казатиму. Хочу просто увійти у цей момент фізично готовим і в гарному настрої.
Якщо ти хочеш вболівати за українців, які у цьому сезоні виступають на Red Bull Cliff Diving World Series, радимо встановити додаток Red Bull TV та дивитися прямі трансляції зі змагань.