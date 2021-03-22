Науриз мейрами — другий новий рік для жителів Казахстану. Це свято весняного оновлення і любові, яке завжди відзначають у день весняного рівнодення. Цього року український атлет Red Bull Олександр Тітаренко побачив на власні очі, як святкують Науриз.

«Страшно, коли людина без страховки стрибає у прірву», — режисер фільму © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Українського атлета запросили у місто Алмати на зйомки екстремального відео. Але оскільки приїзд Олександра збігся зі святом Науриз мейрами, у відео напрочуд багато традиційного казахського колориту, яким відоме це свято. До коней, красивого аутентичного одягу і декорацій, атлет додав фірмові сальто, фліпи і стрибки з великої висоти. Суміш вийшла цікава і незвична.

У відео трюки Олександра поєднались із традиційним казахським колоритом © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Титаренко розповів, що вперше був у Казахстані у складі циркової групи © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Дивіться нове відео, щоб дізнатись більше про яскраве свято Науриз та оцінити трюки нашого атлета.

«Як трейcер, я у Казахстані вперше. Але років п'ять тому я був тут з цирковою трупою з номером «Акробатичний баскетбол». Це ще та історія, — сміється Тітаренко в інтерв’ю після зйомок відео. — У той візит мені найбільше запам'яталася столиця країни. Саме фотографії високих і красивих будівель у Астані стали для мене вирішальним аргументом щодо участі у тому проєкті. Мій друг хотів попрацювати з циркової командою у Казахстані та покликав мене. Ми об'їхали багато міст, це була справжня пригода».

Сальто, фліпи і стрибки з великої висоти на фоні свята Науриз мейрами © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Олександру Тітаренку 26 років. 15 з них він займається паркуром, фріранінгом і трикінгом. Перший трюк — сальто вперед — він зробив у 11 років, і досі не може зупинитися. Атлет завжди рухається.

Тітаренко запалив у Казахстані © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

У 2017 році доти невідомий трейсер викликав справжній фурор на чемпіонаті Red Bull Art of Motion у Греції. Він не лише набрав найбільше очок, але і забрав приз у номінації «Кращий трюк». У 2020 році Олександр був занесений у Книгу рекордів України — він виконав стрибок tunnel flip на відстань понад п'ять метрів між двома рухомими автовозами.

«Коли мені запропонували взяти участь у зйомках відео, присвяченого святу Науриз, я трохи сумнівався. Навіть подумав: лише хвилина, трюків мало, що це за проєкт такий? — зізнається атлет. — Але я завжди шукаю новий досвід, тому прилетів у Алмати. Коли почалися зйомки, я побачив дуже високий рівень і не пошкодував. Я працював з каскадерами міжнародної команди Nomad Stunts. Вони цього року взяли каскадерський «Оскар» — це дуже круто. Хлопці вразили своїм професіоналізмом».

Жайдарбек Кунгужінов — засновник і керівник Nomad Stunts © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

«Це наш перший досвід роботи з атлетом Red Bull, — розповідає засновник та керівник Nomad Stunts Жайдарбек Кунгужінов. — Спеціально для Олександра я запропонував кілька трюків з кіньми. Наприклад, він вперше робив перекид під конем і сальто над конем. Ми спочатку відпрацювали цей трюк з нашим каскадером, потім показали Саші, і він відразу зробив. Працювати з тваринами непросто, але Олександр молодець, все ловив на льоту».

Трюк з кіньми прорахувати було найважче © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Тітаренко поділився, що з кіньми, дійсно, виконував трюки вперше і, відповідно, відчував певний страх, адже реакцію тварини передбачити неможливо. «Коли я робив сальто через коня, він трохи відійшов у бік і я зачепив спиною сідло. Добре, що закінчилось простою подряпиною. Так само я робив сальто з вежі, і каскадери Nomad Stunts мене страхували на приземленні. Це був незвичайний досвід падіння. Перший раз, коли летів, було трохи страшно, але вдруге я просто кайфував».

Режисером ролика виступив відомий казахстанський кліпмейкер і відеоблогер Жандос Кахар . «Це був челендж — поєднати динамічну зйомку екстриму і атрибутику казахського національного свята, — розповідає він. — Мені хотілося показати атлета у незвичному для нього середовищі та зробити акцент на наших традиціях гостинності».

Жандос Кахар © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool

Кліпмейкер поділився, що уся знімальна група дуже переживала через стрибок з вежі. Хоча зі сторони здавалось, що для Олександра це був один із найпростіших трюків. «Працювати з Олександром було дуже комфортно! Він відмінно виглядає у кадрі й відпрацював усі трюки на найвищому рівні. Для знімальної команди найбільш бентежним був стрибок з вежі. Дуже страшно спостерігати, як людина без будь-якої страховки просто стрибає у прірву».

Тітаренко зізнався: це невеличке відео відчувалось, як повнометражний фільм © Виктор Магдеев/Red Bull Content Pool