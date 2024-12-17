Новорічні обіцянки Ольги Харлан та її плани на наступний сезон

Я дуже люблю цей час. Я вже накупила всього, скоро буду ялинку ставити (ми говорили з Ольгою в середині листопада, — ред.). Для мене це такий затишок. Не сам Новий рік, а ось цей час, новорічні свята. Це щось родинне.

Цей Новий рік зустрічатиму з сестрою, малим племінником і родиною Джіджі (наречений Ольги Луїджі Самеле, італійський фехтувальник, — ред.) в Італії. Після цього планую поїздку в Карпати з батьками. Здається, це вперше ми поїдемо кудись відпочивати всі разом: я, моя сестра, племінник і батьки.

Взагалі, дуже хочеться родинної атмосфери. За останні три роки, коли була підготовка до Ігор, я рідко була вдома і мало бачила близьких. Зараз дуже хочеться побути з ними.