Швидка як блискавка Ольга Харлан цього літа досягла позначки шестиразової призерки Олімпійських ігор. У цьому році вона стала однією з чотирьох спортсменок, які принесли Україні перше золото. Команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової здобула переконливу перемогу над Італією та Японією. А у фіналі зустрілась зі ще однією топовою командою світу — Республікою Корея.
Найважливіша річ у тренувальному процесі чи на змаганнях — це бути другом для своєї команди
«Ми відчуваємо себе сім’єю, друзями, сестрами. Ми дуже сильно підтримуємо одна одну», — розповідає Оля у відеоінтервʼю, яке ти можеш переглянути у плеєрі вгорі сторінки.
«Я вважаю, що я сильна, тому що я швидка. Тому що я дуже цілеспрямована і вперта. Я вважаю це сильною стороною. Я буваю дуже прискіплива до свого фехтування. І вважаю, що саме ці якості роблять мене тією спортсменкою, якою я є», — додає спортсменка.
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Ольга Харлан: «Фехтування — це як гра Fruit Ninja»
Ольга Харлан розповідає про свої найсильніші сторони, найважливіші якості для команди та життя поза професійним спортом.
Для того, щоб дізнатися, в яких сферах Харлан вважає себе скромною експерткою, що допомагає їй зосередитись перед виходом на змагання, та про що мріє атлетка після закінчення спортивної карʼєри — дивись повну версію інтервʼю. А якщо ти хочеш з’ясувати, як оточення впливає на спортивні досягнення Ольги — читай наш попередній матеріал з українською чемпіонкою.