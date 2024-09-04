Ольга Харлан: «Фехтування — це як гра Fruit Ninja»

Швидка як блискавка Ольга Харлан цього літа досягла позначки шестиразової призерки Олімпійських ігор. У цьому році вона стала однією з чотирьох спортсменок, які принесли Україні перше золото. Команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової здобула переконливу перемогу над Італією та Японією. А у фіналі зустрілась зі ще однією топовою командою світу — Республікою Корея.

Швидка як блискавка Ольга Харлан цього літа досягла позначки шестиразової призерки Олімпійських ігор. У цьому році вона стала однією з чотирьох спортсменок, які принесли Україні перше золото. Команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової здобула переконливу перемогу над Італією та Японією. А у фіналі зустрілась зі ще однією топовою командою світу — Республікою Корея.

Швидка як блискавка Ольга Харлан цього літа досягла позначки шестиразової призерки Олімпійських ігор. У цьому році вона стала однією з чотирьох спортсменок, які принесли Україні перше золото. Команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової здобула переконливу перемогу над Італією та Японією. А у фіналі зустрілась зі ще однією топовою командою світу — Республікою Корея.

Найважливіша річ у тренувальному процесі чи на змаганнях — це бути другом для своєї команди

Найважливіша річ у тренувальному процесі чи на змаганнях — це бути другом для своєї команди

Найважливіша річ у тренувальному процесі чи на змаганнях — це бути другом для своєї команди