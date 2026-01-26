Oracle Red Bull Racing відкриває еру Ford Powertrains із новою лівреєю

Oracle Red Bull Racing упевнено рухається в майбутнє, працюючи над новим поколінням двигунів Формули-1 у партнерстві з Ford — Red Bull Ford Powertrains. Під час офіційного запуску сезону в штаб-квартирі Ford на Центральному вокзалі Мічигану в Детройті, США, команда продемонструвала яскраву ліврею, з якою RB22 вийде на трасу Гран-прі Австралії , коли Макс Ферстаппен та його новий напарник Ісак Хаджар стартуватимуть у березневих перегонах.

01 Ліврея Oracle Red Bull Racing 2026 року: перший погляд

Глянцеве покриття відсилає до спадщини команди © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Презентацію провели у фірмовому стилі Red Bull. Присутнім на заході показали відео, в якому чеський пілот Мартін Шонка на літаку Cobra ефектно представив нову ліврею. Чемпіон світу Red Bull Air Race 2018 року пролетів на малій висоті над болідом, зачепив трос і видовищно стягнув захисний чохол.

Мартін Шонка представив нову ліврею Oracle Red Bull Racing © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool Готуємося до сезону Формули-1 2026 року © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool Ми невдовзі побачимо цей болід на трасі © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

02 Що нового у дизайні 2026 року?

Нова синя ліврея з чіткими білими акцентами — це повернення до глянцевого лакофарбового покриття, яке команда використовувала під час свого дебюту у Формулі-1 у 2005 році.

Керівник команди Лоран Мекіс сказав: «2026 рік знаменує початок нової значущої ери для Формули-1 та Red Bull. Ми хотіли, щоб наша ліврея відображала це, водночас віддаючи шану джерелам Red Bull Racing. Ми у Формулі-1 завдяки мрії однієї людини — Дітріха Матешица , а за кілька років у нього з’явилася ще одна мрія: створити власний двигун.

Вигляд на нову ліврею згори © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Нова ліврея, а під нею — перший в історії двигун ORBR © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Чи стане число 3 магічним для Макса Ферстаппена у 2026 році? © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Глянцеве покриття відсилає до спадщини команди © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Сучасний дизайн для сміливої нової ери © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Цю ліврею створено на знак ушанування духу, з яким ми прийшли в цей спорт. У рік, коли болід Oracle Red Bull Racing уперше отримав силову установку Red Bull Ford Powertrains, було цілком природно відобразити в дизайні частину нашої історії».

З новим двигуном, дизайном та яскравою лівреєю, RB22 несе дух засновника Red Bull у нову епоху.

03 Нова глава у Формулі-1 з Red Bull Ford Powertrains

Місцем проведення заходу став Центральний вокзал Мічигану в Детройті © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Найбільша зміна полягає в тому, що RB22 працюватиме на двигуні, розробленому власними силами Red Bull Powertrains у партнерстві з Ford Racing.

Поки конструкції двигунів V6 доопрацьовуються, мотор-генератор MGU-K стає серйозним технічним викликом. Система рекуперує кінетичну енергію під час гальмування та перетворює її на додаткову потужність для пілота. У 2026 році половина потужності RB22 буде генеруватися електричною енергією — це майже втричі більше, ніж раніше.

Ford має славетну спадщину у Формулі-1. Легендарний двигун Ford-Cosworth DFV приніс Джиму Кларку перемогу вже в його дебютному Гран-прі Нідерландів 1967 року, а згодом допоміг здобути ще 154 тріумфи в чемпіонаті, залишаючись конкурентоспроможним до 1983 року. Саме на цих визначних здобутках ґрунтується й нова силова установка Red Bull Ford.

Ford має багату історію в автоперегонах © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Лоран Мекіс додав: «Команда виконала неймовірну роботу, щоб зібратися тут сьогодні та мати змогу вперше в історії вийти на обкатку в Барселоні з власним болідом і власною силовою установкою. Це результат зусиль двох тисяч людей у Red Bull Technology Campus — найталановитішої групи, яку тільки можна знайти. Це початок надзвичайно захопливої подорожі для всіх нас: ми вийдемо на трасу як єдине ціле — з шасі та двигуном Red Bull».

Виступаючи на сцені, Білл Форд , виконавчий голова Ford Motor Company, сказав: «125 років тому мій прадід, Генрі Форд, виграв перегони саме тут, у Детройті, що допомогло заснувати Ford Motor Company. Ford має свою сторінку в історії Формули-1, і тепер ми тут, щоб написати наступний розділ разом із Red Bull».

Віддаючи шану духу інновацій та пригод, перший двигун Red Bull Powertrains отримав індекс DM01. Це присвята Дітріху Матешицу, який став ініціатором переходу Red Bull до створення власних силових установок.

04 Нове покоління болідів Формули-1

Глядачі під час демонстрації нової лівреї © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Наймасштабніша зміна регламенту в історії Формули-1 ставить перед командами нові виклики: на стартову решітку виходить покоління абсолютно нових двигунів, а технічні правила кардинально змінюють форму болідів. За останні п’ять сезонів Макс Ферстаппен і Oracle Red Bull Racing фактично переписали книгу рекордів серії. І хоча у 2025 році Макс лише трохи не дотягнув до п’ятого титулу, навіть попри винятковий камбек у другій половині сезону, саме він знову очолить боротьбу на трасі.

Напарником чотириразового чемпіона світу стане Ісак Хаджар, талановитий молодий француз, який перейшов з команди Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) після відмінного дебютного сезону.

На піт-воллі керівник Лоран Мекіс розпочинає свій перший повний сезон на чолі команди Oracle Red Bull Racing, ведучи за собою досвідчену групу дизайнерів, інженерів, стратегів та механіків, чия воля до перемоги підкріплена амбіціями численного колективу Red Bull Technology Campus у Мілтон-Кінсі.

Болід RB22, спроєктований П’єром Ваше разом із його командою, продовжує традиції легендарних автомобілів Red Bull, зокрема неперевершеного RB19 — найдомінантнішого боліда в історії Формули-1. Нове шасі стане вужчим, коротшим і легшим за попередника та отримає оновлені функції активної аеродинаміки, що мають забезпечити швидше проходження поворотів і ще щільнішу боротьбу на трасі.

05 Реакція пілотів на новий образ: думки Ферстаппена та Хаджара

Відповідаючи на питання про перші враження, Макс Ферстаппен пожартував: «Я думаю, це набагато краще. Я просив про це вже давно, тож це чудово. Мені подобається блиск. Мені подобається синій — це мій улюблений колір».

Команда Oracle Red Bull Racing та нова ліврея © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Його новий напарник Хаджар додав: «Для мене великий привілей бути частиною Oracle Red Bull Racing і виступати поруч із Максом. Мені дуже подобається переднє крило та глянець — під час нічних заїздів це виглядатиме неймовірно».

Ісак Хаджар у командному костюмі 2026 року © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Мені дуже подобається переднє крило та глянець — під час нічних заїздів це виглядатиме неймовірно Ісак Хаджар

Лоран Мекіс зазначив: «Автомобіль виглядає приголомшливо. Ми хотіли надати йому особливого блиску для цієї нової глави, і ми сподіваємося, що вболівальникам він сподобається».

06 Презентація лівреї Oracle Red Bull Racing 2026 року

Старт сезону 2026 року з Red Bull Ford Powertrains Команди Red Bull Формули-1 представили лівреї на сезон 2026 року та нове партнерство з Red Bull Ford Powertrains.