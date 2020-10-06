Біг на вулиці або в спортзалі: що краще?

Де краще бігати: на вулиці або у тренажерній залі? Це питання стало темою нескінченних суперечок любителів фітнесу. «Тротуари зіпсують тобі коліна!» — кажуть одні. «Бігова доріжка ніколи не відтворить умови справжнього забігу!» — відказують інші.

Щоб допомогти визначитися з вибором, тренерка і експертка з фітнесу Ріскат Фабунмі-Аладе розповідає про переваги кожного із варіантів.

Аргументи на користь тренажерної зали

Це технічно легше

Конструкція бігової доріжки допомагає переставляти ноги, адже рухається самостійно. До того ж, на ній відсутній опір вітру. Тому тренування на біговій доріжці, принаймні теоретично, вважається простішим. Дослідження показують, що установка кута нахилу доріжки в 1% збільшує витрату енергії, дозволяючи імітувати звичайну пробіжку. А ще вплив на коліна та ступні теж менший.

Біг у залі трохи легший за пробіжку на відкритому повітрі © James Mitchell / Red Bull Content Pool

Ідеально для підзаправки на ходу

Тим, хто готується до марафону, не завадить розібратись зі споживанням води і вуглеводів завчасно. Підтримуючи високий темп або тренуючись на довгій дистанції, ти можеш спробувати їсти і пити, не знижуючи швидкості. Так ти дізнаєшся, як твоє тіло реагує на різні продукти та рідини — спортивні напої, гелі та капсули. Набагато гірше, якщо доведеться перевіряти це безпосередньо під час марафону.

Менше перешкод

Під час звичайної пробіжки доводиться постійно пам'ятати про пішоходів, перестрибувати кучугури, зупинятися на перехрестях, біля воріт або інших перешкод — природно, це змушує тебе знижувати темп, а іноді й зупинятись. Швидкість бігової доріжки ж знизиться тільки тоді, коли ти цього захочеш. Біг у сталому темпі дозволяє підтримувати необхідний рівень навантаження, з кожним кілометром збільшуючи витривалість.

Можливість вибрати кут нахилу

У порівнянні з незмінним ландшафтом вулиці, можливості, пропоновані біговою доріжкою, ширші: ти можеш встановлювати крутий кут нахилу і змінювати програму відповідно до своїх потреб, лише натиснувши кілька кнопок. Наприклад, можна налаштувати програму бігу пагорбами або програму інтервальних тренувань, встановивши конкретні значення швидкості, щоб підвищити ефективність тренування до максимуму.

Тобі не знадобиться ліхтарик

Бігова доріжка може стати справжнім порятунком, дозволяючи не зменшувати темп тренувань у зимові місяці. Коли за вікном темно, холодно і сиро, може бути непросто змусити себе затягнути шнурки на кросівках і зробити крок за поріг. Саме у цей момент бігова доріжка приходить на допомогу. Крім того, вона стане прекрасним рішенням для тих атлетів, які вважають біг по вулиці не цілком безпечним — наприклад, коли околиці недостатньо освітлені, немає зручних доріжок або ж забагато перехресть.

Аргументи на користь вулиці

Райан Сендес біжить по снігу в Антарктиді © 4 Deserts Limited/www.4deserts.com

Це приємніше

Велике дослідження, проведене групою вчених Ексетерського університету, показало: тренування на свіжому повітрі «співвідносяться з припливом сил, зниженням напруги, збентеження, гніву та депресії, а також підвищенням рівня енергії». Крім того, біг на вулиці дозволить тобі отримати додаткову порцію вітаміну D від сонячного проміння.

Краща перевірка балансу, рухливості та гнучкості

На вулиці поверхня, по якій ти біжиш, рідко буває рівною. Вона змінюється залежно від місцевості. Перехід з тротуару на дорогу, траву, земляну або засніжену стежку допоможе тобі покращити відчуття рівноваги і орієнтації у просторі під час бігу. Уміння пристосовуватися до раптових змін також стане в нагоді на змаганнях, де можливі ситуації, коли доводиться бігти у натовпі інших учасників й примірятися до їх швидкості та темпу.

Running © running

Краща підготовка до справжніх забігів

Біг на вулиці підготує тебе до забігів і марафонів так, як бігова доріжка ніколи не зможе. Неважливо, чи мова про холодне повітря, що наповнює легені у розпал зими, або про те, як віднайти друге дихання разом з товаришами, що задають ритм, — досвід подолання довгих дистанцій на відкритому повітрі необхідний перед будь-якими змаганнями.

Більше соціальної взаємодії

Пробіжка на самоті допоможе зібратися з думками або відключитися від турбот. Вона дає можливість провести час у спокої наодинці з собою і маршрутом. Або ж можна бігати разом з друзями чи записатися на секцію бігу, щоб знайти однодумців. Звичайно, і те, й інше можливо у тренажерній залі; проте там іноді буває занадто людно, а атмосфера може бути ворожою або дискомфортною. Тому час від часу вибиратися з зали на свіже повітря — дуже корисно.

Менше травм

Хоч м'яка поверхня бігової доріжки і чинить менший опір на кістки та сполучні тканини, це не означає, що ризик травм знижується. З плином часу доріжка може представляти навіть більшу загрозу, адже на ній не стимулюється ріст міцності тканин та кісток.

Вердикт Ріскат Фабунмі-Аладе: