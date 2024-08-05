Як попіклуватись про спорядження для падла цього літа

Влітку спорядження потребує особливого догляду. Підвищення температури вимагає коригувань та рутинних дій, які не лише підтримують твою ракетку у стані готовності, але й допоможуть досягти успіху на корті. Дотримуйся цих порад, щоб покращити досвід гри в падл цього літа.

01 01. Уникай нагрівання ракетки

Обслуговування спорядження починається з догляду за найважливішим — ракеткою. Висока температура нагріває гуму, карбон та інші матеріали, з яких може бути виготовлена ракетка, роблячи її м'якшою й менш чутливою до м'яча. На професійних турнірах у спеку гравці часто кладуть ракетки в кулери, щоб уникнути такого розм'якшення.

Якщо залишити ракетку в гарячому просторі на тривалий час (наприклад, у багажнику автомобіля), це призведе до погіршення її компонентів. Своєю чергою, це може призвести до ранніх ламань ззовні або всередині ракетки. Перенось ракетку в ізотермічній сумці чи чохлі або уникай тривалого впливу тепла, щоб зберегти її в оптимальному стані й продовжити термін служби.

Не залишай ракетку на спеці надовго © Premier Padel/Red Bull Content Pool

02 02. Інвестуй в накладки

Інтенсивні заняття спортом влітку — синонім потовиділення, і падл нічим не відрізняється від інших видів спорту. Падл вимагає постійного відчуття зчеплення з ракеткою, щоб ти міг комфортно виконувати будь-які удари. Піт неминуче робить ручку ракетки слизькою.

Накладки — це ключовий елемент екіпіровки, на який зазвичай не звертають уваги. Накладки впливають на вагу ракетки, її баланс і, звісно ж, на товщину ручки, але вони також впливають на твою здатність правильно тримати ракетку, щоб ти міг грати на найкращому рівні, запобігаючи травмам кисті, зап'ястя, ліктя або руки загалом. Більшість гравців надягають принаймні одну накладку на стандартну ручку ракетки, а деякі професійні спортсмени використовують до 10 накладок.

Піт робить ручку ракетки слизькою, але накладки допоможуть із цим © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Гравці-любителі, як правило, продовжують використовувати ті ж самі накладки набагато довше, ніж потрібно. Тобі варто зняти поточну накладку і намотати нову на ручку ракетки, як тільки ти помітиш, що вона стала мокрою, слизькою від поту або стирається через тривале використання. Влітку доводиться змінювати накладки кожні два-три матчі. Носіння однієї або двох додаткових накладок у сумці дасть змогу замінити їх посеред матчу, якщо ти відчуваєш потребу.

03 03. Тримай піт якомога далі

Сухість або пітливість під час матчу може визначати різницю між перемогою та поразкою. Використання нових накладок значно покращить відчуття ракетки в руках, але є й інші засоби, які допоможуть тобі залишатися сухим. Щоразу, коли ти збираєшся грати в падл влітку, не забувай взяти з собою рушник і витирати ним обличчя, руки й ручку ракетки під час перерв.

Напульсники та пов'язки на голову також особливо корисні у цю пору року, оскільки вони запобігають потраплянню поту на руки та очі відповідно. Більші пов'язки мають кращу здатність поглинати піт і зберігати ключові частини руки, як-от передпліччя та зап'ястя, сухими.

Деякі профі, як-от Алехандро Ґалан, віддають перевагу більшим напульсникам © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Якщо ж напульсників та рушників недостатньо, аби руки залишалися сухими, можна скористатися різноманітними спреями від ковзання, які зроблять руки або ручку ракетки сухими на тривалий час.

Залишатися сухим так само важливо після матчу. Переконайся, що ти взяв із собою додаткові футболки на гру, щоб переодягнутися після її закінчення та уникнути різких перепадів температури, коли пітнієш (наприклад, при вході у приміщення з потужним кондиціонером).

04 04. Подбай про себе

Тепла погода також означає, що тобі варто звертати пильну увагу не лише на спорядження, а і на своє тіло під час гри в падл. Тому переконайся, що ти...

Підтримуєш водний баланс

Рівень зневоднення при заняттях спортом влітку значно вищий, ніж взимку. Носіння великої кількості напоїв у сумці та часте поповнення запасів води, навіть коли ти не відчуваєш потреби або не помічаєш спраги, запобігає зневодненню та судомам, які можуть стримувати тебе від гри.

Слідкуй за гідратацією до, під час та після матчу © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Захищений від сонця

Тривала гра в падл на відкритому повітрі влітку може мати негативний вплив на твої очі та шкіру. Наносити сонцезахисний крем на обличчя, шию, руки й ноги за 10-15 хвилин до початку розминки, щоб дати шкірі достатньо часу для його поглинання, і уникнути змішування з потом — це звичка, яку ти маєш включити у свою передматчеву рутину.

Беа Гонсалес використовує кепку з козирком, щоб захиститися від сонця © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Носіння капелюха або кепки під час гри захистить твою голову від тривалого і шкідливого впливу сонця, а також зменшить відблиски, коли ти перебуваєш на стороні корту, зверненої до нього. Кепки особливо корисні при виконанні ударів з висоти, коли гравцям доводиться дивитися вгору, щоб влучити по м'ячу. Деякі гравці також використовують спортивні або поляризаційні сонцезахисні окуляри, що захищають від відблисків й потенційно небезпечних попадань м'яча в очі.