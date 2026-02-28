Познайомся з людьми, які допомагають зіркам паделу залишатися на вершині

Коли ти дивишся матч Premier Padel , бачиш чотирьох гравців, чотири стіни й динамічну, видовищну гру. Але зазвичай не помічаєш тренера, який аналізує розіграш із лави, фізіотерапевта, що тейпує плече перед виходом на корт, або члена родини, який колись відвіз атлета на перший місцевий турнір, а тепер підтримує його на найбільших аренах світу.

Елітний падел здається парним видом спорту, проте насправді це велика командна робота. Камера стежить за м'ячем, але справжня історія часто розгортається поза кадром. Саме там люди, які формують успіх спорту, що сьогодні зростає найшвидше у світі.

Куточок тренерів: де вирішується доля матчів

Хорхе Мартінес тренує Алехандро Ґалана з дитинства © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Професійні тренери з паделу — справжні творці гри. Наприклад, Густаво Пратто та Мартін Каналі працюють із найкращим дуетом світу — Артуро Коельо та Агустіном Тапією. Видання Padel Addict називає Пратто «архітектором проєкту». Він готує плани на матчі, продумує тактику до дрібниць і координує роботу всієї команди — від фізіотерапевтів до спортивних психологів.

Каналі діє менш помітно. Він персональний тренер Тапії, і його внесок часто залишається поза увагою. У повсякденній роботі Пратто займається Коельо, Каналі — Тапією, але вони постійно обмінюються інформацією та коригують спільну стратегію.

Така структура відображає роботу сучасного паделу. Іноді наймайстерніші пари світу рідко тренуються разом. Замість цього вони працюють зі своїми особистими командами та збираються лише за день-два до турнірів, щоб втілити стратегії тренерів у життя.

У топових спортсменів колектив зазвичай складається щонайменше з трьох осіб. Ті, хто перебуває в рейтингу нижче, часто не можуть дозволити собі повний штат через витрати та складну логістику.

Гравці святкують перемогу з тренером © Jure Makovec/Red Bull Content Pool Хорхе Мартінес зробив ставку на мене, змінив мене й перетворив на гравця, яким я є сьогодні Алехандро Ґалан

Хороший тренер поєднує в собі кілька ролей: стратега, перекладача та психолога. Він аналізує ситуацію та перетворює її на кілька чітких інструкцій, які гравець може сприйняти за 15 секунд під час зміни сторін. Для Алехандро Ґалана таким тренером став Хорхе Мартінес з M3 Academy, який надав йому стипендію у 15 років і допоміг зробити перший крок у професійну кар'єру.

Ґалан часто згадує, як Мартінес «зробив ставку на мене, змінив мене й перетворив на гравця, яким я є сьогодні». Навіть після роботи з іншими тренерами M3 Academy, як-от Маріано Амат під час відомого партнерства з Хуаном Леброном , Мартінес залишається його наставником. Деякі стосунки виходять далеко за межі звичної схеми «тренер-гравець».

Тренери повинні вміти давати надважливі вказівки за лічені секунди © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Сім'я понад усе: підтримка зірок паделу

Перед тренерами, академіями й навіть партнерствами стоїть сім'я. У паделі рідні не лише підтримують гравців — вони жертвують власним часом і можливостями, змінюючи своє життя заради їхнього майбутнього. Батько Ґалана невтомно працював, щоб оплачувати поїздки на турніри. «Я майже ніколи його не бачив», — каже Алехандро. Мати, за його словами, робила для родини все можливе. Вони не могли дати йому стільки, скільки давали заможніші батьки своїм дітям, але віддали усе, щоб він мав шанс.

Сестра Ґалана теж була важливою фігурою у кар'єрі спортсмена, оскільки саме вона тренувала його на початковому етапі: «Я почав займатися цим, тому що в падел грала моя сестра. Вона дала мені цю мотивацію».

5 хв Padel Life: Клаудія Фернандес — диво-жінка За підтримки близьких Клаудія Фернандес показує світу, чому вона — майбутнє цього виду спорту.

Клаудія Фернандес теж неодноразово говорила про підтримку матері, зізнаючись, що навіть не знає, як віддячити їй. Для молодих гравців, які постійно подорожують і перебувають під тиском результату, така опора — неоціненна.

Фізична підготовка та відновлення: виступи зсередини

На аматорському рівні падел не здається надто вимогливим фізично. Невеликий корт, можливість гри від стін і парний формат роблять його дуже доступним.

Однак на професійному рівні все кардинально змінюється. Швидкість м'яча зростає в рази, гравці здатні перетнути весь корт за лічені секунди, і кожен сантиметр простору набуває ваги. Підтримання пікової фізичної форми, що поєднує витривалість і вибухову силу, стає визначальним для тих, хто прагне успіху в Premier Padel. Таку атлетичність формують багатогодинні вправи, якісне відновлення та продумане планування. Фізичні тренери виконують роль режисерів процесу: контролюють стан спортсменів, окреслюють напрями розвитку й визначають необхідний обсяг навантажень для виходу на найвищий рівень.

Тренери та фізіотерапевти є надважливою частиною команд топових гравців © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Саме завдяки їм спортсмени роблять такі речі © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Окрім того, для успіху й добробуту гравця важливою є ще одна постать — фізіотерапевт. Саме він допомагає рухатися вперед тоді, коли тіло вже на межі виснаження. Професійний падел вимогливий: різкі повороти, навантаження на верхню й нижню частини тіла, постійні переміщення з боку в бік і раптові зупинки випробовують на міцність коліна й щиколотки.

Під час турів фізіотерапевти зосереджуються на профілактиці, контролі навантажень і відновленні, щоб запобігти травмам і допомогти спортсменам показувати максимальні результати. Їхнє завдання — вчасно помітити незначні проблеми, перш ніж вони переростуть у серйозні, а також розпізнати тривожні сигнали, доки гравець не перевищив безпечну межу, адже адреналін і гордість часто притуплюють відчуття болю.

Агенти: кар'єра поза кортом

За лаштунками кар'єри стоїть ще одна ключова постать — менеджер або агент. Саме він бере на себе менш помітні, але щоденні завдання, що забезпечують стабільність сезону професійного гравця в падел. Менеджери відповідають за логістику, планування, роботу зі спонсорами та взаємодію з брендами — складники, які сьогодні визначають фінансову стабільність, репутацію та імідж атлета.

Інколи вони також долучаються до формування дуетів. У професійному паделі вибір відповідного партнера — це стратегічне рішення, що впливає як на результати на корті, так і на кар'єру загалом. Вдало сформована пара може позначитися на рейтингу, вартості особистого бренду, медійному резонансі та частоті участі у великих матчах.

Є ще один прихований аспект, який впливає на вибір партнера: наставництво. Ми часто бачимо молодих, перспективних гравців у парі з ветеранами, які вже пройшли свій пік, але можуть використати досвід, щоб спрямувати нове покоління та продовжити власну кар'єру.

Це одна з недооцінених істин паделу: цей спорт винагороджує здатність розпізнавати патерни гри понад усе. На професійному рівні кожна деталь, тактика й шаблон ретельно вивчаються та відпрацьовуються. Якість тренувань визначає якість матчу, і для молодих гравців союз із досвідченішим партнером дає перевагу над суперниками.

Беа Гонсалес вчилася у легенд і стала наставницею Клаудії Фернандес © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Беа Гонсалес вчилася у легенд паделу Паули Ейгерагібель та Кати Тенеріо, перш ніж сама стала зіркою. Сьогодні, попри те, що їй лише 24, вона уже є наставницею для молодших гравчинь, як-от Клаудія Фернандес, її партнерка у сезоні 2025 року.

Двигун паделу: організатори, медіа та команди на місцях

Стрімке зростання паделу було б неможливим без чітко вибудуваної системи. Організатори турнірів, медіакоманди, мовники, коментатори, технічний персонал — усі вони створюють середовище, у якому розкриваються гравці.

Поява у медіа після кожного матчу стала рутиною для професійних гравців © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Наприклад, Reserve Cup стає все популярнішим як доповнення до Premier Padel завдяки видовищному формату, орієнтованому на розваги. Алехандро Ґалан зазначив, що в цих змаганнях його найбільше захоплює «інший формат та атмосфера з фанатами та напарниками по команді».

Ці нові змагання засвідчують очевидну тенденцію: падел формує кілька способів споживання контенту. Традиційне спортивне суперництво співіснує з шоу-форматами, орієнтованими на залучення нової аудиторії. Таке зміщення відкриває нові можливості, але водночас посилює тиск: зростає публічність, активніше залучаються спонсори й підвищуються очікування до спортсмена як до публічної особи.

Професійний падел — це більше, ніж чотири гравці

Якщо ти тільки відкриваєш для себе падел, спробуй дивитися ширше. Зверни увагу не лише на розіграш, а й на лаву запасних. Подивися, хто поруч під час складних моментів. Поспостерігай, до кого звертається гравець після поразки, коли вимикаються камери. Саме ці люди допомагають витримати дистанцію.

Падел — це парна гра на корті й велика команда поза ним. У цьому спорті ніхто не перемагає сам. І саме ті, хто будує сильне коло довіри, залишаються на вершині довше за інших.

Турніри Premier Padel з кожним роком стають все масштабнішими © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Де дивитися Premier Padel у 2026 році

Red Bull TV транслюватиме всі матчі Premier Padel , починаючи з чвертьфіналу кожного турніру. Це партнерство, що змінює правила гри, продовжує робити падел доступним для широкої аудиторії та гарантує, що вболівальники по всьому світу зможуть стежити за своїми улюбленими гравцями.