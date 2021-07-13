Зрозумійте нас правильно — ми обожнюємо нові консолі та багато пишемо про ігри, які виходять ексклюзивно на PS5 або Xbox. Але у кожному з нас все ще сидить 10-річний хлопець, який отримував велику частину ігрового досвіду саме на ПК. До того ж, навіть у 2021 персональні комп'ютери не втратили актуальності, як багато хто прогнозував. Навіть навпаки — нові відеокарти придбати так само складно, як і нові консолі.

Але мова навіть не про це. Ми вирішили зібрати кілька ігор, у які варто зіграти саме на комп'ютері. Деякі з них доступні лише на ПК, а інші можуть запропонувати певні фішки, яких немає в консольних версіях. Отже, ось ігри на ПК з різних жанрів, які варто спробувати у 2021. Якщо, звичайно, ти не зробив цього раніше.

World of Warcraft: Shadowlands

На початку року World of Warcraft: Shadowlands продавалася навіть швидше, ніж Кіберпанк 2077. І це справедливо — WoW існує вже 16 років, а нове доповнення підтримує свіжість геймплея, пропонуючи не тільки новий сюже, але й оновлену систему левелінгу, доступ до нового класу, і, звичайно, нові регіони, підземелля та рейди. Усе, щоб ти витратив у грі ще десятки, якщо не сотні годин.

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator виглядає гіперреалістично © Microsoft

Так, скоро ця гра з'явиться і на консолі Xbox, але поки що — у залі слави кращих ігор на ПК. І у багатьох сенсах новий Microsoft Flight Simulator --- це гра майбутнього. Вона частково створена алгоритмом, що обробляє супутникові знімки Землі та перетворює усю її поверхню на один великий рівень у масштабі 1:1. Гра також парсить погоду у реальному часі, тож ти можеш кинути виклик справжньому Атлантичному циклону. Вона навіть відображає реальні авіарейси у твоєму ігровому світі. Словом, справжнє диво для фанатів хардкорних сімів та тих, хто скучив за подорожами.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 © Rockstar

Так-так, знаємо, скоріш за все, ти пройшов RDR2 ще у 2018 році. Але з того часу гра еволюціонувала не гірше, ніж вічна GTA5. В онлайні з'явилися нові режими і ще більше контенту, а отже і більше мотивації продовжувати експлорити Дикий Захід після майже трьох років у грі. Чому це краще робити на ПК (принаймні до виходу патчу для некст-ген консолей)? Наприклад, через можливість запустити гру у 4К (або навіть у 8К), якщо залізо дозволяє.

Sid Meier's Civilization VI

Sid Meier’s Civilization VI © Firaxis

Ти можеш пограти у головну стратегію у світі і на консолях (є навіть версія для портативної Nintendo Switch), але будемо чесними — на ПК ігровий процес найприємніший з усіх. До того ж, 2021 рік — правильний час, щоб познайомитися з грою, якщо досі цього не зробив. На Steam можна вхопити Anthology Edition, яка включає усі доповнення, які виходили для гри за ці роки. А їх, повір, вийшло немало.

Valheim

Valheim — гра про дослідження всього навколо © Iron Gate Studios

Ця гра ще навіть не вийшла повністю (наразі вона у дочасному доступі), але грати у неї вже цікавіше, ніж у багато інших ігор подібного жанру. І так, це поки що можливо зробити лише на ПК. Valheim — це такий собі Minecraft на максималках. Ти граєш за вікінга, який опиняється у лісі без нічого. Спочатку збираєш гілки та каміння, поки будуєш собі намет та вогнище, а через десятки годин у тебе вже власна фортеця, у якій ти готуєшся до наступного бою з якимось міфічним чудовиськом. Можна грати з другом або соло. І особливо приємно спостерігати місцеві світанки.