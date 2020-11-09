4,45 секунди: хто переміг у Red Bull Pit Stop Challenge
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60 тисяч ігор — саме стільки разів 32 тисячі гравців з України спробували сили у віртуальному піт-стопі F1. Найкращий результат — 4,45 секунди.
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Наприкінці жовтня завершився двомісячний Red Bull Pit Stop Challenge, учасники якого могли не лише уявити себе членом команди техніків на перегонах Формули-1, але й отримати унікальну футболку з автографами пілотів команди Red Bull Racing Макса Ферстаппена та Алекса Албона.
Щоб отримати одну із 10 футболок, гравцям потрібно було пройти невелику онлайн-гру, яка відтворювала реалії справжнього піт-стопу. Гравець мав зупинити болід F1 та замінити на ньому гуму. Переміг той, хто робив це швидше за інших. Найцікавіше, що у гравців була можливість порівняти свої результати з показниками команди Red Bull Racing, адже ігровий час перераховувався у реальний за формулою.
Таблиця переможців
Ось список першої 10-ки гравців, які отримають 10 головних призів.
На створення онлайн-гри Red Bull Pit Stop Challenge творців надихнув рекорд команди Red Bull Racing на Бразильському гран-прі 2019 року. Тоді техніки виконали дивовижний піт-стоп, що тривав лише 1,82 секунди, і допоміг блискавичному Максу Ферстаппену здобути перемогу.
В змаганні взяли участь 32 561 гравців, а разом вони зіграли 62 638 ігор. Найзавзятішим гравцем був Дмитро з Одеси, який повністю пройшов гру 107 разів. А найкраще грали «механіки» з Києва та Львова.