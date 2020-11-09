Наприкінці жовтня завершився двомісячний Red Bull Pit Stop Challenge, учасники якого могли не лише уявити себе членом команди техніків на перегонах Формули-1, але й отримати унікальну футболку з автографами пілотів команди Red Bull Racing Макса Ферстаппена та Алекса Албона.

Наприкінці жовтня завершився двомісячний Red Bull Pit Stop Challenge, учасники якого могли не лише уявити себе членом команди техніків на перегонах Формули-1, але й отримати унікальну футболку з автографами пілотів команди Red Bull Racing Макса Ферстаппена та Алекса Албона.

Наприкінці жовтня завершився двомісячний Red Bull Pit Stop Challenge, учасники якого могли не лише уявити себе членом команди техніків на перегонах Формули-1, але й отримати унікальну футболку з автографами пілотів команди Red Bull Racing Макса Ферстаппена та Алекса Албона.