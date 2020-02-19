6 крутих подкастів про Формулу-1

Формула-1 -- найпопулярніша дисципліна серед усіх моторспортивних серій. Змагання з березня по грудень у всіх куточках планети, захмарна швидкість і величезна кількість уваги.

Ми зібрали шість крутих подкастів про Формулу-1. Це було не дуже просте завдання, адже подкастів про Ф1 насправді дуже багато. Але ось кілька, які ми рекомендуємо послухати.

Talking Bull

Регулярність : раз на місяць

Слухати : Apple Podcasts , Spreaker , Spotify

Уболіваєш за команди Red Bull Racing і Scuderia Alpha Tauri? Тоді цей подкаст точно для тебе. Talking Bull -- повністю присвячений обом командам Red Bull. У гості приходять Макс Ферстаппен, П'єр Гаслі, інші гонщики, а крім них, механіки й багато людей, що причетні до команд.

Це не лише інтерв'ю про окрему гонку, а загалом розмови про досвід і переживання тієї чи тієї траси. Тобто з допомогою Talking Bull ти зможеш не лише дізнатися щось нове про улюблених гонщиків, але й збільшиш свої знання про траси та життя Формули-1, отримавши інформацію безпосередньо від дійових осіб.

F1Podcast з Максом Подзігуном

Регулярність : щотижня

Слухати : Apple Podcasts , SoundCloud , Castbox

Єдиний україномовний подкаст у цьому списку, та й узагалі подкаст Макса Подзігуна -- найвідоміший український подкаст саме про світ Формули-1.

Ведучий подкасту не лише розбирає гонки, він також збирає та розповідає про всі найцікавіші й найважливіші події за тиждень. Виходять також подкасти на загальні моторспортивні теми, наприклад, про роботу Формули-1 з гонщиками. Найбільша перевага -- доступність, адже це регулярний подкаст про Ф1 українською.

Beyond The Grid

Регулярність : щотижня

Слухати : Apple Podcasts , Audioboom

Beyond The Grid -- не лише подкаст про Формулу-1, це подкаст Формули-1. А відповідно в гості до ведучого Тома Кларксона заходять усі найвідоміші гонщики. Лише за 2019 рік вийшли епізоди Beyond The Grid з Йосом Ферстаппеном, Ральфом Шумахером, Даніелем Ріккардо, Алексом Албоном і багатьма-багатьма іншими.

Зазвичай, подкаст виходить щотижня, а окрім інтерв'ю з гонщиками та людьми, причетними до Формули-1, у Beyond The Grid також розбирають події зі світу Формули-2, розповідають багато анекдотів й аналізують гонки.

Pitlane Podcast

Регулярність : кілька разів на тиждень

Слухати : Youtube

Особливість цього подкасту: він виходить на Youtube. Не так давно Pitlane Podcast почав випускати епізоди також на сервісах для прослуховування подкастів, але основна платформа залишається незмінною.

Загалом вийшло вже понад 120 випусків Pitlane Podcast. Під час сезону автори подкасту переважно зупиняються на прев'ю й оглядах Гран-прі, а от у міжсезоння збільшують активність, розповідають усі останні новини й роблять прогнози на наступний змагальний рік.

3Legs4Wheels

Ведучі подкасту (а їх одразу 5!) 3Legs4Wheels живуть на острові Мен, який відомий своєю гонкою TT з понад 100-річною історією. Власне, цей подкаст можна також назвати історичним: він виходить уже кілька років, усього ведучі випустили майже 250 епізодів. У плані контенту нічого екстраординарного: розбір Гран-прі, останні новини й усе найважливіше (на думку ведучих) зі світу Формули-1.

Back Of The Grid

Регулярність : кілька разів на тиждень

Слухати : Apple Podcasts , Spotify