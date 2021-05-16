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Бакота на SUP-борді: ідеальна екшн-подорож затопленим селищем
Відкриваємо Україну разом зі спортсменами із команди Ukraine Gravity
Якщо в тобі часто прокидається дух першовідкривача і кортить зануритися у пригоди з головою, гарним рішенням буде подорож до Бакоти — затопленого села в Хмельницькій області, поблизу Кам’янця-Подільського. Могутній Дністер та стрімкі, обривисті береги обіцяють абсолютно нові враження, а погана дорога гарантує, що ніхто не заважатиме твоєму відпочинку.
Продюсер команди Ukraine Gravity та MTB-спортсмен Орест Ватаманюк розповідає, як спланувати подорож до Бакоти та навіщо туди їхати.
Чому потрібно їхати?
Бакота — найкраще місце, де можна побачити увесь масштаб Дністра: як з точки зору широти річки, так і природи, рослинності, птахів, що літають небом. Це неймовірно. Це наче український Аватар: усе квітне та живе у своєму темпі.
Я раджу вивчати Бакоту з води. Опинившись далеко від берега, починаєш розуміти масштаби затопленого колись села. Тут дуже різноманітна фауна, іноді це схоже на якийсь підводний зоопарк.
Ідеально провести уікенд з ночівлею: зустріти світанок та провести захід сонця. У таких місцях не варто кудись поспішати. Найкраще спланувати подорож так, щоб був час посидіти біля стрімкого берега і довго-довго вдивлятися у далечінь.
Де зупинитись?
Інформації про найкращі місця Бакоти небагато, тому я просто «кидав чувачка» з Google Maps і роздивлявся, де береги найкрасивіші. Так ми випадково знайшли Врублівці — невелике село на вузенькому перешийку, який Дністер огинає підковою. Зверни на нього увагу.
У цій частині Бакоти небагато готелів та туристичних комплексів, але цим мені місця і подобаються. Ночівля у наметі дає можливість справді насолодитись природою та відчути зблизька атмосферу цих місць. Лишити авто або зупинитись з будинком на колесах можна на єдиній базі відпочинку з цього боку Бакоти. Її координати ти знайдеш за посиланням. Ще одні координати, які тобі знадобляться — красивезний оглядовий майданчик, з якого відкривається фантастичний краєвид на Дністер. А тут можна безпечно і легко вийти на воду, якщо ти плануєш сплав на каяку або, як ми, на SUP-борді.
Що варто знати?
Зверни увагу: ці місця не можуть похвалитися розвиненою інфраструктурою, іноді пошуки звичайного продуктового магазину або банального телефонного зв'язку можуть зайняти багато часу. Тому Бакота — ідеальне місце, щоб влаштувати вихідні від соцмереж та провести час у спілкуванні з друзями. Не забудь зробити зупинку в Кам'янці-Подільському, щоб купити все необхідне для вечері біля вогню і підготуйся, що сьогодні тебе розважатиме «кіно» про мільйон зірок на небі.
Дорога від Кам’янця-Подільського до Бакоти може тривати як годину, так і три. Залежить від висоти та потужності твого автомобіля. Одразу хочу попередити: під час дороги сюди у тебе буде багато часу, щоб вивчити кожен куточок природи. Дорожнє покриття від Кам’янця до Бакоти настільки погане, що залишається лише милуватися краєвидами за вікном. Але обіцяю: місця дуже гарні.
Безпосередньо біля Бакоти немає ні аптек, ні магазинів, ні заправок — усе варто купити в Кам’янці. Бо потім тебе чекає повна ізоляція: ні зв’язку, ні інтернету. Ти можеш розраховувати лише на те, що купив у Кам’янці або привіз з собою.
Що робити на Бакоті?
Окрім діджитал-детоксу та красивезного неба, це ідеальне місце для водних розваг. Бери з собою човен, сап-борд, каное — і досліджуй природу з води. До речі, іноді це єдиний спосіб дістатися до деяких особливо гарних місць. Не забудь про рятувальний жилет — місця там справді глибокі, і через сильний вітер буває дуже важко дістатись берега. Зважай на це і правильно розраховуй сили.
Коли їхати?
Травень — золотий час для подорожі на Бакоту. Молода зелень додає усьому нереального кольору, чим далі до осені, кольори трохи вигорають. Але зважай, що у травні тут дуже мінлива погода: у мене є фото, де чисте сонячне небо і гроза з хмарами зійшлись на різних сторонах річки. У ці дні з погодою відбувається щось дуже цікаве.
Але якщо твоя мета — добре поплавати, то плануй подорож ближче до липня. Фото будуть трохи менш захопливі, проте зможеш провести у воді більше часу.
Зверни увагу, що на вихідні та свята кількість гостей тут сильно збільшується. Але територія величезна, тому кожен знайде собі місце.