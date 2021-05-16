Бакота на SUP-борді: ідеальна екшн-подорож затопленим селищем

У цій частині Бакоти небагато готелів та туристичних комплексів, але цим мені місця і подобаються. Ночівля у наметі дає можливість справді насолодитись природою та відчути зблизька атмосферу цих місць. Лишити авто або зупинитись з будинком на колесах можна на єдиній базі відпочинку з цього боку Бакоти. Її координати ти знайдеш

. Ще одні координати, які тобі знадобляться —

, з якого відкривається фантастичний краєвид на Дністер.

безпечно і легко вийти на воду, якщо ти плануєш сплав на каяку або, як ми, на SUP-борді.