Арман «Мондо» Дюплантіс завоював світ і привернув увагу любителів спорту до стрибків з жердиною. У свої 24 роки шведсько-американський спортсмен вже встиг вразити всіх, побивши світовий рекорд десять разів і стрибаючи на висоту понад шість метрів частіше, ніж будь-який інший спортсмен до нього. Нещодавно на заході Silesia Diamond League в Польщі він підкорив висоту 6,26 метра, всього через два тижні після встановлення нового світового рекорду в Парижі та завоювання олімпійського золота. І, здається, його досягнення тільки починаються. Але як він до цього прийшов?

Шлях Мондо Дюплантіса до сенсаційних виступів розпочався дуже рано, що посприяло разючим результатам вже у семирічному віці. Однак прогрес мав низку викликів. У фільмі Born to Fly ти дізнаєшся про його історію, злети й падіння, а також про невпинне прагнення до нових висот.

1 год 36хв Born to Fly Злет Мондо Дюплантіса від мрійника до легенди.

01 Стрибки з жердиною — сімейна справа Мондо

Те, що Дюплантіс досяг таких висот у дуже юному віці, мабуть, не здивує тих, хто стежить за його спортивним шляхом. Стрибки з жердиною багато в чому є частиною ДНК Армана, адже його батько, американець Грег, сам є талановитим стрибуном з жердиною. А мама, шведка Хелена — колишня семиборка. Коли Мондо вперше спробував свої сили у стрибках з жердиною на задньому дворі їхнього будинку в Лафаєті, штат Луїзіана, йому було лише три роки.

Ще в юному віці Дюплантіс захопився стрибками з жердиною © Duplantis Family У більшості дітей на задньому дворі були баскетбольні кільця. У нас була установка для стрибків з жердиною. Це робило нас унікальними Арман Дюплантіс

З глибокою любов'ю до спорту, Дюплантіс швидко почав тренуватися. Під пильним наглядом батька, який і сьогодні є його тренером, стало зрозуміло, що юний стрибун має природний талант. Разом із допомогою мами, яка навчала Мондо фітнесу й силовим вправам, кар'єра Армана швидко стала сімейною справою. Дюплантіс встановив перший світовий рекорд у віці семи років і продовжував бити рекорди у своїй віковій групі протягом наступних шести років.

Це неймовірно складний вид спорту, в якому стрибуни повинні відштовхнутися від землі, скрутитися і перевернутися догори ногами, щоб перелетіти через планку, а потім вільно впасти на килимок. На опанування правильної техніки йдуть роки, і вона вимагає безстрашності. Юний Дюплантіс годинами дивився відео зі своїми героями. Його кумиром був француз Рено Лавіллені, граціозний стрибун з жердиною, який утримував світовий рекорд у 2014-2020 роках.

Подивися, як Мондо облаштував задній двір у відео нижче:

4 хв Red Bull Backyards — Арман «Мондо» Дюплантіс Завітай до Лафаєта, штат Луїзіана, США, на подвір'я світового рекордсмена зі стрибків з жердиною Армана «Мондо» Дюплантіса.

02 Представляючи Швецію

У дитинстві сім'я часто проводила літо у Швеції, але це не заважало Дюплантісу продовжувати тренуватися і змагатися. Усвідомлюючи, наскільки велике значення має легка атлетика в європейській країні — у Швеції проводяться численні змагання, які транслюються по телебаченню — Мондо вирішив представляти цю країну. «У Швеції легкоатлетичний стадіон — це таке ж звичне явище, як футбольне чи бейсбольне поле в США», — каже він.

Ще навчаючись у старших класах і живучи в Лафаєті, він почав проводити більше часу у Швеції. Арман приєднався до місцевого легкоатлетичного клубу Upsala IF і почав вдосконалювати знання шведської мови. Присвята себе шведській спадщині швидко принесла йому бонусні бали серед шведів, і його популярність почала стрімко зростати.

Хоча Дюплантіс народився і виріс у США, він вирішив представляти Швецію © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

03 Виведення кар'єри на новий рівень

Очевидно, що Дюплантіс ніколи не був аутсайдером. На юніорському рівні він виграв Чемпіонат світу серед молоді 2015 року, Чемпіонат Європи серед юніорів 2017 року та Чемпіонат світу серед юніорів 2018 року. На той час, коли Арман перейшов до еліти, всі у спорті його знали.

Така репутація, якою б захопливою вона не була, супроводжувалася великим натиском. Змагання на його першому в історії елітному Чемпіонаті світу в Лондоні у 2017 році стали важким уроком того, що не завжди все йде за планом. Але навчитися приймати поразки так само важливо для спортсмена, як і перемагати. Тоді Дюплантіс взяв себе в руки та став сильнішим.

Стрибки з жердиною є надзвичайно технічним видом спорту © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Перевернутися в шести метрах над землею для багатьох здається неможливим © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Наступні роки він демонстрував позитивні результати, а також здобув цінний досвід, зокрема переміг на Чемпіонаті Європи 2018 року зі стрибком на 6,05 м — п'ятим найвищим стрибком в історії.

04 Рекордний рік

2020 рік став роком, коли Дюплантіс знайшов останні частинки свого пазла. На самому початку сезону, 8 лютого, в польському Торуні, він взяв чудову висоту 6,17 м і побив майже шестирічний світовий рекорд, який належав ідолу його дитинства Лавіллені. Це був подвиг, до якого він прямував усе життя.

Як би ти описав це відчуття перемоги? © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool Це те, чого я хотів з трьох років Арман Дюплантіс

Після цього Дюплантіс став нестримним. До його наступного великого подвигу залишався лише тиждень. 15 лютого в Глазго, Шотландія, він пролетів на висоті понад 6,18 м і побив власний світовий рекорд. Пізніше, у вересні, в Римі, Італія, обійшов рекорд легендарного Сергія Бубки 1994 року на відкритому повітрі — 6,14 м, стрибнувши на 6,15 м. «Я вдарився об мат, але не впав», — сказав рекордсмен через кілька хвилин після стрибка.

05 Володіння всіма титулами

Після неймовірного сезону 2020 року Дюплантіс став відомим не лише у Швеції, а й в усьому світі. У 2022 році він закріпив свою роль в історії, тричі побивши власний світовий рекорд. Мондо розпочав сезон, подолавши висоту 6,19 м у Белграді, Сербія. Через тиждень на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні перелетів через 6,20 м. І, нарешті, на Чемпіонаті світу в Юджині, штат Орегон, США, злетів на 6,21 м.

Після перемоги на Чемпіонаті світу в Юджині Дюплантіс завоював усі найбільші титули в цьому виді спорту. Крім того, у рекордному сезоні 2022 року він стрибнув вище 6 м 22 рази. Це означає, що 24-річний спортсмен має більше шестиметрових стрибків за будь-якого іншого стрибуна з жердиною в історії.

Мондо з одним зі своїх численних рекордів. Тоді він стрибнув на 6,19 м © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

І рекорди не зникають. На початку 2023 року Мондо підняв власний світовий рекорд до 6,22 м на змаганнях All Star Perche у приміщенні в Клермон-Феррані, Франція. За цим здобув ще одне золото на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2023 року в Будапешті, Угорщина. На завершення року він вкотре побив світовий рекорд, взявши висоту 6,23 м на змаганнях Diamond League в Юджині. Потім, у 2024 році, Арман додав ще один сантиметр до цього рекорду на змаганнях в Сямені, Китай.

Ще один світовий рекорд — і ще один сантиметр для Дюплантіса

На Іграх 2024 року в Парижі Мондо виграв золоту медаль, подолавши 6 метрів і випередивши своїх конкурентів. Але цього йому було замало. Він хотів досягти більшого. Стрибнувши на неймовірні 6,25 м, спортсмен побив світовий рекорд, який сам встановив кількома місяцями раніше.

Мондо був одержимий стрибками з жердиною з 3 років © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

За всіма світовими рекордами й титулами стоїть, звичайно, важка праця. Дворазовий спортсмен року (2020 і 2022) все ще залишається скромним і, здається, ніколи не сприймає перемогу як належне. Що стосується майбутнього, то, безсумнівно, на нього чекає ще більше рекордів.

Як каже сам Дюплантіс: «Я просто намагаюся приходити туди, намагаюся стрибати високо, намагаюся бити рекорди та намагаюся вдосконалюватися».

Відкрий для себе ментальні стратегії, що стоять за неймовірними стрибками з жердиною Мондо Дюплантіса, в нашому останньому епізоді подкасту Mind Set Win. Занурся в те, як він подумки готується злетіти на висоту 6,26 метрів і вище!