Як виглядає календар кубку Premier Padel на 2024 рік

Premier Padel, офіційний професійний турнір з падлу, з сезону 2024 року зʼявився на Red Bull TV . Це означає, що ти можеш налаштуватися на всі 25 зупинок туру по всьому світу, оскільки вони транслюватимуться у прямому ефірі на Red Bull TV, починаючи з чвертьфіналу.

Нагадаємо, що падл — це один із видів спорту, що сьогодні розвивається найшвидше. Докладніше про нього читай у тексті за посиланням .

Цього року Світовий тур Міжнародної федерації падлу обʼєднався в організацію Premier Padel. Таким чином кубок збільшився до 25 турнірів у 18 країнах на п'яти континентах.

Серед країн: Саудівська Аравія, Катар, Іспанія, Мексика, Франція, Венесуела, Бельгія, Парагвай, Аргентина, Чилі, Італія, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Єгипет, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати. Є кілька зупинок у Франції (двічі), Мексиці (двічі), Італії (три) та Іспанії (чотири). Однією із зупинок в Іспанії є Світовий фінал, який відбудеться в Барселоні в грудні.

01 Календар Premier Padel на 2024 рік

Натов стікається, щоб подивитися на змагання з падлу у Мілані © Premier Padel

Турніри поділяються на мейджори, P1 і P2 у порядку значущості та рейтингових очок. Мейджори — це турніри з найбільшою кількістю очок і престижем. P1 — це турнір нижчого рангу, який все одно збирає всіх відомих гравців світового туру і проводиться в країнах, де падл уже має значну присутність. Турнір P2 буде проходити в країнах, де є великий потенціал для розвитку цього виду спорту.

Наприкінці року відбудеться Фінал Туру, в якому візьмуть участь вісім найкращих чоловічих та жіночих команд сезону. Чотири великі турніри пройдуть у Катарі, Італії, Франції та Мексиці.

Турнір Локація Ранг турніру Дати Riyadh Premier Padel Ер-Ріяд, Саудівська Аравія P1 26 лютого - 2 березня Ooredoo Qatar Premier Padel Доха, Катар Мейджор 3-8 березня GNP Acapulco Premier Padel Акапулько, Мексика P1 18-24 березня Puerto Cabello Premier Padel Пуерто-Кабелло, Венесуела P2 25-31 березня Lotto Brussels Premier Padel Брюссель, Бельгія P2 22-28 квітня Sevilla Premier Padel Севілья, Іспанія P2 29 квітня - 5 травня Asunción Premier Padel Асунсьйон, Парагвай P2 13-19 травня Mar del Plata Premier Padel Мар-дель-Плата, Аргентина P1 20-26 травня Santiago Premier Padel Сантьяго, Чилі P1 27 травня - 2 червня Betclic Bordeaux Premier Padel Бордо, Франція P2 10-16 червня BNL Italy Premier Padel Рим, Італія Мейджор 17-23 червня Malaga Premier Padel Малага, Іспанія P1 8-14 липня Genova Premier Padel Генуя, Італія P2 15-21 липня Finland Premier Padel Тампере, Фінляндія P2 29 липня - 4 серпня Comunidad de Madrid Premier Padel Мадрид, Іспанія P1 2-8 вересня Rotterdam Premier Padel Роттердам, Нідерланди P1 9-15 вересня Düsseldorf Premier Padel Дюссельдорф, Німеччина P2 16-22 вересня Greenweez Paris Premier Padel Париж, Франція Мейджор 30 вересня - 6 жовтня Sweden Premier Padel Швеція P2 7-13 жовтня NEWGIZA Premier Padel Нова Гіза, Єгипет P2 21-27 жовтня Dubai Premier Padel Дубай, ОАЕ P1 4-10 листопада Kuwait City Premier Padel Місто Кувейт, Кувейт P1 11-17 листопада GNP Mexico Premier Padel Акапулько, Мексика Мейджор 25 листопада - 1 грудня Milano Premier Padel Мілан, Італія P1 2-8 грудня Premier Padel Finals Барселона, Іспанія Фінал 18-22 грудня

Сезон 2024 року стартував 26 лютого турніром Riyadh P1 у Саудівській Аравії. Одразу за ним відбудеться перший мейджор року в Катарі. Потім тур переміститься до Мексики та Венесуели, а у квітні вирушить до Брюсселя та Андалусії. У травні Premier Padel повернеться до Південної Америки, включаючи перші візити до Парагваю та Чилі.

У червні та липні тур повернеться до Європи, а його кульмінацією стане змагання в Італії. Серпень стане перервою в середині сезону, перш ніж протягом наступних кількох місяців гастролі поновляться у Європі та на Близькому Сході. За цей час Роттердам, Дюссельдорф, Швеція, Дубай і Кувейт стануть новими локаціями для туру Premier Padel.

Решта два великих турніри також відбудуться у другій половині року: на початку жовтня в Парижі, а наприкінці листопада — в Мексиці. Основна частина сезону завершиться турніром P1 в Мілані, як і в останні два роки.

Дивись, як коронують чемпіонів з падлу на Red Bull TV © Premier Padel

Фінал Premier Padel Tour

Кульмінацією календаря 2024 року стане перший фінал Premier Padel Tour Finals у Барселоні, Іспанія, з 18 по 22 грудня. На турнірі у Барселоні змагатимуться пари з найвищим рейтингом у чоловічому та жіночому турі Premier Padel, які розіграють між собою головний трофей сезону 2024 року — Кубок Premier Padel.

02 Трансляція на Red Bull TV

Як згадувалося вище, Red Bull TV буде транслювати кожну зупинку Premier Padel Tour протягом усього сезону 2024 року. Змагання як серед чоловіків, так і серед жінок будуть висвітлюватися від чвертьфіналу і далі до фіналу.

Прямі трансляції раундів перед чвертьфіналом ти можеш дивитися на каналі Premier Padel на YouTube.