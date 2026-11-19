Турнір Premier Padel P1 у Дубаї подарував глядачам незабутній вікенд. Хуан Леброн і Леандро Аугсбургер здобули свій другий титул Premier Padel у сезоні 2026, здолавши Валентино Лібаака й Гонсало Альфонсо в тристетовому чоловічому фіналі. У жіночому змаганні Клаудія Фернандес і Мартіна Кальво продовжили своє вражаюче партнерство, щоб забезпечити собі третій спільний титул.

Результати дали поштовх обом переможним парам, коли сезон 2026 входить у свій фінальний відрізок, а наступний у календарі — Mexico Major в Акапулько, передостання подія.

01 Основні висновки

Переможці: Хуан Леброн і Леандро Аугсбургер (чоловіки) / Клаудія Фернандес і Мартіна Кальво (жінки)

Рахунок чоловічого фіналу: Леброн та Аугсбургер здолали Валентино Лібаака й Гонсало Альфонсо 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.

Рахунок жіночого фіналу: Фернандес і Кальво здолали Беа Гонсалес і Паулу Хосемарію 7:5, 6:1.

Великий момент: Хуан Леброн і Леандро Аугсбургер здобули свій другий спільний титул Premier Padel.

Чому це важливо: перемога Леброна й Аугсбургера підкреслює їхній зростальний успіх як пари й дає їм цінний імпульс перед фінальними турнірами року.

Що далі: Mexico Major, 23–29 листопада 2026.

02 Результати Dubai P1

Хуан Леброн і Леандро Аугсбургер завоювали свій другий спільний титул © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Чоловічий фінал: другі сіяні Леброн та Аугсбургер виправдали очікування в захопливому фіналі проти десятих сіяних Лібаака й Альфонсо. Фаворити ледь виграли напружений тай-брейк стартового сету, перш ніж їхні аргентинські суперники відбилися, щоб узяти другий 7:5. Леброн та Аугсбургер перегрупувалися у вирішальному сеті, забезпечивши ранній брейк і захистивши свою перевагу, щоб перемогти 6:3. Перемога принесла їхній другий титул як пари після успіху на Brussels P2 раніше в сезоні. Для Леброна це був 10-й титул Premier Padel і 42-й титул у кар'єрі.

Мартіна Кальво та Клаудія Фернандес святкують чергову спільну перемогу © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Жіночий фінал: четверті сіяні Фернандес і Кальво видали ще один вражаючий виступ, щоб здолати других сіяних Гонсалес і Хосемарію. Стартовий сет містив низку брейків і ребрейків, але молодша пара втримала нерви, щоб узяти його 7:5, перш ніж домінувати в другому сеті 6:1 менш ніж за дві години. Перемога позначила їхній третій спільний титул у дев'ятьох турнірах. Це був також особливо значущий результат для Фернандес, яка успішно захистила свою дубайську корону після перемоги в попередньому виданні разом із Гонсалес.

03 Найяскравіші моменти турніру Dubai P1

Леброн та Аугсбургер беруть контроль: другі сіяні ледь виграли тай-брейк стартового сету проти Лібаака й Альфонсо, щоб установити ранню перевагу в чоловічому фіналі.

Аргентинці відбиваються: Лібаак і Альфонсо відповіли другим сетом 7:5, змусивши фаворитів піти у вирішальний сет.

Аугсбургер і Леброн знаходять іще одну передачу: ранній брейк у третьому сеті виявився вирішальним, коли другі сіяні закрили чоловічий фінал 6:3.

Фернандес і Кальво тримають нерви: четверті сіяні пройшли напружений стартовий сет проти Гонсалес і Хосемарії, перемігши 7:5.

Чемпіонки сильно завершують: Фернандес і Кальво підняли свій рівень у другому сеті, помчавши до перемоги 6:1, щоб забезпечити собі третій спільний титул.

04 Гравці, які вразили (і чому)

Хуан Леброн завоював свій 10-й титул на турнірі Premier Padel у Дубаї © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Хуан Леброн

Іспанець здобув свій 10-й титул Premier Padel і 42-й титул у кар'єрі разом з Аугсбургером, додавши ще одне значуще досягнення до свого кар'єрного доробку. Їхній дубайський успіх також продемонстрував досвід і стійкість других сіяних після складного шляху до фіналу.

Леандро Аугсбургер

У свої 22 Аугсбургер відіграв ключову роль у здобутті свого другого титулу Premier Padel у сезоні. Після важкого тижня й розчарування від поразки Аргентини Іспанії у фіналі Кубка світу FIP перемога стала важливою відповіддю.

Клаудія Фернандес знову продемонструвала переможну гру © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Клаудія Фернандес

Фернандес, 20 років, продовжила своє чудове партнерство з Кальво, вигравши їхній третій спільний титул лише в дев'ятьох турнірах. Вона також успішно захистила свою дубайську корону, вигравши попереднє видання разом із Гонсалес.

Мартіна Кальво

У свої лише 18 Кальво знову продемонструвала свою здатність змагатися з провідними гравчинями світу. Її ставлення й усебічний внесок допомогли Фернандес і Кальво здолати грізну другу сіяну пару у фіналі.

05 Що це означає для сезону Premier Padel

Беа Гонсалес продемонструвала свою фірмову енергію на турнірі Dubai P1 © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Dubai P1 дав важливий поштовх двом парам, які прагнуть сильно завершити сезон 2026. Леброн та Аугсбургер додали другий спільний титул після складного шляху крізь сітку, а Фернандес і Кальво й далі утверджувалися як одна з найуспішніших жіночих висхідних пар.

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Чоловіче змагання було прикметне відсутністю двох найкращих пар світу. Нещодавня травма Алехандро Галана й медична рекомендація для Агустіна Тапії змусили їх знятися, створивши нагоду для других сіяних, які зрештою максимально використали своє становище попри кілька складних матчів.

У жіночій сітці ранній відхід перших сіяних Джемми Тріай і Дельфіни Бреа відчинив двері для інших претенденток. Гонсалес і Хосемарія дійшли до фіналу, але Фернандес і Кальво виявилися надто сильними, коли це мало значення.

Із наближенням Mexico Major увага тепер звертається до боротьби за прикінцеві позиції в решті змагань сезону. Тріай і Бреа можуть математично забезпечити собі перше місце світового рейтингу, діставшись півфіналу в Акапулько.

06 Де дивитися повні матчі й повтори

Дивись кожен матч від чвертьфіналів до фіналів Premier Padel Dubai P1, зокрема повні повтори, на Red Bull TV .

07 Що далі: Mexico Major

Тур прямує до Акапулько на Mexico Major — передостанню зупинку перед фіналом Premier Padel у Барселоні в грудні.

Подія: Mexico Major

Дати: 23–29 листопада 2026

Локація: Акапулько, Мексика

Чому це важливо: це передостанній турнір серії 2026. Подія буде особливо важливою в жіночому рейтингу: Джемма Тріай і Дельфіна Бреа можуть забезпечити собі перше місце світу, діставшись півфіналу. Турнір також визначить решту кваліфікаційних місць для Premier Padel Finals у Барселоні (10–13 грудня), де топ-16 чоловіків і топ-16 жінок боротимуться за корону.

Спортивний комплекс «Хамдан» прийняв турнір Dubai P1 © Premier Padel/Red Bull Content Pool