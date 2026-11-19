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Найкращі моменти та переможці турніру Premier Padel у Дубаї
Отримай найсвіжіші результати Premier Padel Dubai P1, зокрема обидва фінали, переможні рахунки й найяскравіші виступи — і дізнайся, що буде далі в турі.
Турнір Premier Padel P1 у Дубаї подарував глядачам незабутній вікенд. Хуан Леброн і Леандро Аугсбургер здобули свій другий титул Premier Padel у сезоні 2026, здолавши Валентино Лібаака й Гонсало Альфонсо в тристетовому чоловічому фіналі. У жіночому змаганні Клаудія Фернандес і Мартіна Кальво продовжили своє вражаюче партнерство, щоб забезпечити собі третій спільний титул.
Результати дали поштовх обом переможним парам, коли сезон 2026 входить у свій фінальний відрізок, а наступний у календарі — Mexico Major в Акапулько, передостання подія.
01
Основні висновки
- Переможці: Хуан Леброн і Леандро Аугсбургер (чоловіки) / Клаудія Фернандес і Мартіна Кальво (жінки)
- Рахунок чоловічого фіналу: Леброн та Аугсбургер здолали Валентино Лібаака й Гонсало Альфонсо 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.
- Рахунок жіночого фіналу: Фернандес і Кальво здолали Беа Гонсалес і Паулу Хосемарію 7:5, 6:1.
- Великий момент: Хуан Леброн і Леандро Аугсбургер здобули свій другий спільний титул Premier Padel.
- Чому це важливо: перемога Леброна й Аугсбургера підкреслює їхній зростальний успіх як пари й дає їм цінний імпульс перед фінальними турнірами року.
- Що далі: Mexico Major, 23–29 листопада 2026.
02
Результати Dubai P1
Чоловічий фінал: другі сіяні Леброн та Аугсбургер виправдали очікування в захопливому фіналі проти десятих сіяних Лібаака й Альфонсо. Фаворити ледь виграли напружений тай-брейк стартового сету, перш ніж їхні аргентинські суперники відбилися, щоб узяти другий 7:5. Леброн та Аугсбургер перегрупувалися у вирішальному сеті, забезпечивши ранній брейк і захистивши свою перевагу, щоб перемогти 6:3. Перемога принесла їхній другий титул як пари після успіху на Brussels P2 раніше в сезоні. Для Леброна це був 10-й титул Premier Padel і 42-й титул у кар'єрі.
Жіночий фінал: четверті сіяні Фернандес і Кальво видали ще один вражаючий виступ, щоб здолати других сіяних Гонсалес і Хосемарію. Стартовий сет містив низку брейків і ребрейків, але молодша пара втримала нерви, щоб узяти його 7:5, перш ніж домінувати в другому сеті 6:1 менш ніж за дві години. Перемога позначила їхній третій спільний титул у дев'ятьох турнірах. Це був також особливо значущий результат для Фернандес, яка успішно захистила свою дубайську корону після перемоги в попередньому виданні разом із Гонсалес.
03
Найяскравіші моменти турніру Dubai P1
- Леброн та Аугсбургер беруть контроль: другі сіяні ледь виграли тай-брейк стартового сету проти Лібаака й Альфонсо, щоб установити ранню перевагу в чоловічому фіналі.
- Аргентинці відбиваються: Лібаак і Альфонсо відповіли другим сетом 7:5, змусивши фаворитів піти у вирішальний сет.
- Аугсбургер і Леброн знаходять іще одну передачу: ранній брейк у третьому сеті виявився вирішальним, коли другі сіяні закрили чоловічий фінал 6:3.
- Фернандес і Кальво тримають нерви: четверті сіяні пройшли напружений стартовий сет проти Гонсалес і Хосемарії, перемігши 7:5.
- Чемпіонки сильно завершують: Фернандес і Кальво підняли свій рівень у другому сеті, помчавши до перемоги 6:1, щоб забезпечити собі третій спільний титул.
04
Гравці, які вразили (і чому)
Хуан Леброн
Іспанець здобув свій 10-й титул Premier Padel і 42-й титул у кар'єрі разом з Аугсбургером, додавши ще одне значуще досягнення до свого кар'єрного доробку. Їхній дубайський успіх також продемонстрував досвід і стійкість других сіяних після складного шляху до фіналу.
Леандро Аугсбургер
У свої 22 Аугсбургер відіграв ключову роль у здобутті свого другого титулу Premier Padel у сезоні. Після важкого тижня й розчарування від поразки Аргентини Іспанії у фіналі Кубка світу FIP перемога стала важливою відповіддю.
Клаудія Фернандес
Фернандес, 20 років, продовжила своє чудове партнерство з Кальво, вигравши їхній третій спільний титул лише в дев'ятьох турнірах. Вона також успішно захистила свою дубайську корону, вигравши попереднє видання разом із Гонсалес.
Мартіна Кальво
У свої лише 18 Кальво знову продемонструвала свою здатність змагатися з провідними гравчинями світу. Її ставлення й усебічний внесок допомогли Фернандес і Кальво здолати грізну другу сіяну пару у фіналі.
05
Що це означає для сезону Premier Padel
Dubai P1 дав важливий поштовх двом парам, які прагнуть сильно завершити сезон 2026. Леброн та Аугсбургер додали другий спільний титул після складного шляху крізь сітку, а Фернандес і Кальво й далі утверджувалися як одна з найуспішніших жіночих висхідних пар.
Чоловіче змагання було прикметне відсутністю двох найкращих пар світу. Нещодавня травма Алехандро Галана й медична рекомендація для Агустіна Тапії змусили їх знятися, створивши нагоду для других сіяних, які зрештою максимально використали своє становище попри кілька складних матчів.
У жіночій сітці ранній відхід перших сіяних Джемми Тріай і Дельфіни Бреа відчинив двері для інших претенденток. Гонсалес і Хосемарія дійшли до фіналу, але Фернандес і Кальво виявилися надто сильними, коли це мало значення.
Із наближенням Mexico Major увага тепер звертається до боротьби за прикінцеві позиції в решті змагань сезону. Тріай і Бреа можуть математично забезпечити собі перше місце світового рейтингу, діставшись півфіналу в Акапулько.
06
Де дивитися повні матчі й повтори
Дивись кожен матч від чвертьфіналів до фіналів Premier Padel Dubai P1, зокрема повні повтори, на Red Bull TV.
07
Що далі: Mexico Major
Тур прямує до Акапулько на Mexico Major — передостанню зупинку перед фіналом Premier Padel у Барселоні в грудні.
- Подія: Mexico Major
- Дати: 23–29 листопада 2026
- Локація: Акапулько, Мексика
- Чому це важливо: це передостанній турнір серії 2026. Подія буде особливо важливою в жіночому рейтингу: Джемма Тріай і Дельфіна Бреа можуть забезпечити собі перше місце світу, діставшись півфіналу. Турнір також визначить решту кваліфікаційних місць для Premier Padel Finals у Барселоні (10–13 грудня), де топ-16 чоловіків і топ-16 жінок боротимуться за корону.
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