Падл: Ґалан і Чінотто здобули визначну перемогу на Major-турнірі в Італії

Алехандро Ґалан та Федеріко Чінотто знову підкорюють Рим. Торік перші номери посіву — Агустін Тапіа та Артуро Коельо — домінували протягом більшої частини сезону та виграли три з чотирьох головних турнірів. Єдиний великий трофей, якого їм не вдалося здобути? Італія — матч проти Ґалана та Чінотто. Цього року всі четверо провідних гравців знову зійшлися на Foro Italico з єдиною метою — завоювати цей культовий титул.
У півфіналі Ґалан і Чінотто були близькі до того, щоб засмутитися через третіх сіяних — Хуана Леброна та Франко Ступачука, які здивували опонентів у першому сеті видатною точністю. Попри це, Ґалан і Чінотто у вирішальні моменти покладалися на багаторічний досвід спільної гри, щоб переломити хід матчу та пробитися до фіналу (4:6, 7:6, 6:2).
Звісно, фінал став матчем-реваншем за титул Italy Major 2024 року, класичною битвою проти перших сіяних — Агустіна Тапії та Артуро Коельо. Попри повільний початок Ґалана, який пропустив кілька лобів до задньої стінки, «Чінґалан» швидко перехопив ініціативу. Вони чинили величезний тиск ударами біля сітки, покладаючись на стабільність Чінотто в захисті та потужний смеш Ґалана в нападі.
Попри агресивну гру Тапії та Коельо та їхні спроби нейтралізувати стратегію другої сіяної пари, Чінотто та Ґалан майже бездоганно реалізували свій ігровий план. Вони стильно завершили матч, мінімізувавши помилки й змусивши суперників перебувати в зонах, де ті почуваються найменш комфортно (6:3, 7:5).
Ґалан і Чінотто вже виграли чотири титули в цьому сезоні й скоротили відрив від своїх прямих конкурентів (Тапіа і Коельо), зрівнявшись з ними в перегонах за кількістю виграних турнірів.
01
Дует Тріей — Бреа повертає собі перше місце у світі
Другий номер посіву — Джемма Тріей і Дельфіна Бреа — не змогли пристосуватися до ритму матчу на останньому турнірі P1 у Буенос-Айресі. Холодна погода в Аргентині, яка уповільнила корт, не дала їм змоги продемонструвати свій найкращий рівень.
Однак у Римі, де умови були більш сприятливими, спортсменки отримали чудову нагоду повернутися на вершину.
Всупереч деяким несподіванкам на попередніх етапах турніру — як-от вихід до півфіналу пари Марина Гінарт — Вікторія Іглесіас, обидва дуети, а також єдина пара, що наразі випереджає їх у рейтингу (перші сіяні Паула Хосемарія та Аріана Санчес), — таки дісталися довгоочікуваного фіналу.
Вже з першого розіграшу Тріей і Бреа впевнено скористалися помилками Санчес та Хосемарії. Їхні суперниці так і не змогли знайти свою гру протягом усього тижня, тоді як Бреа з Тріей, здавалося, діяли злагоджено, знаходячи кути для ударів, які завдавали клопоту опоненткам.
У другому сеті другий номер посіву знову перевершив суперниць завдяки високому темпу гри та відмінному покриттю корту. Попри критичний брейк-пойнт на рахунку 4:3 на користь опоненток, Тріей та Бреа змогли активізуватися у вирішальний момент, завершивши матч із рахунком 6:4, 6:4 і здобувши свій другий великий трофей у сезоні — після Major у Досі у середині квітня.
Завдяки цій перемозі дует здобув свою п'яту перемогу на турнірі в цьому сезоні та трохи відірвався від головних суперниць, Аріани Санчес і Паули Хосемарії, які виграли тричі. Крім того, Тріей індивідуально претендує на перше місце в глобальному жіночому рейтингу.
02
Дивися повтор: фінальний поєдинок Premier Padel 2025 Italy Major
Фінал — Italy Major
Поглянь, як дві останні команди боротимуться за головний приз на фінальному турнірі Italy Major Premier Padel.
03
Рим задає жару
Рим додав жару — як у прямому, так і в переносному значенні — під час турніру Major 2025 в Італії. За температури, що перевищувала 35°C, і напруги, яка наростала на корті, місто стало ареною однієї з найяскравіших подій сезону. Вболівальники заповнили трибуни, а гравці продемонстрували гру найвищого рівня у справжньому випробуванні витривалості та стійкості.
Здавалося, що сильна спека лише підвищила якість гри, оскільки головні зірки падлу засліплювали натовп нереальними ударами, неземними навичками та блискавичною реакцією.
Яскраві моменти Риму, які ти міг пропустити
У півфінальному поєдинку між несподіваною парою Хаві Леал — Фран Герреро та першими сіяними Агустіном Тапією й Артуро Коельо, Леал спочатку відновив свою позицію неймовірним ударом, а потім майстерно виконав оглушливий смеш на свій бік корту, завершивши розіграш.
В іншому півфінальному матчі між Хуаном Леброном з Франко Ступачуком та Але Ґаланом і Федеріко Чінотто, Леброн і Ґалан обмінялися шаленими швидкими ударами біля сітки, перш ніж Леброн здійснив вирішальний смеш, який відправив м'яч за межі корту.
У жіночому півфіналі між неочікуваними фіналістками — Вікторією Іглесіас та Мариною Гінарт — і другими сіяними Джеммою Тріей та Дельфіною Бреа, Іглесіас вправно сфокусувалася на короткому смеші Тріей і м’яко поклала м’яч дормілоною. Іглесіас також продемонструвала навички відновлення, передбачивши ще один смеш суперниць і вибігши за межі корту, щоб повернути м'яч точним ударом.
04
Далі: Valladolid P2
Premier Padel відпочине тиждень, а потім повернеться до Іспанії на турнір у Вальядоліді 23-29 червня. Якщо минулого року турнір відбувся у приміщенні Polideportivo Pisuerga, то цьогоріч місцем проведення стане культова Plaza Mayor, яка створить унікальні умови для вболівальників, щоб насолодитися найкращим падлом у світі.
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