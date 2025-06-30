Іспанець Алехандро Ґалан (ліворуч) та аргентинець Федеріко Чінотто святкують перемогу у фінальному матчі BNL Italy Major Premier Padel, що відбувся в Римі, Італія, 15 червня 2025 року.
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Падл: Ґалан і Чінотто здобули визначну перемогу на Major-турнірі в Італії

Другі номери посіву серед чоловіків домінують на одному з найзнаковіших турнірів Premier Padel, а пара Джемма Тріей — Дельфіна Бреа знову на вершині в Італії.
Автор Хав'єр Ромеро
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Частина історії

Premier Padel

The global tournament for elite players in the fastest-growing racket sport in the world, Premier Padel sees two-player teams compete in enclosed courts at a whopping 24 stops.

48 Зупинки

BNL Italy Major Premier Padel

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Italy

Алехандро Ґалан

Іспанська зірка падлу Алехандро Ґалан є одним з найкращих гравців у світі. Разом з партнером Хуаном Леброном вони досягнули звання першого номера.

ІспаніяІспанія

Хуан Леброн Чінкоа

Іспанська зірка падлу Хуан Леброн Чінкоа виграв безліч турнірів найвищого рівня та входить до числа найсильніших гравців у цьому спорті.

ІспаніяІспанія
Алехандро Ґалан та Федеріко Чінотто знову підкорюють Рим. Торік перші номери посіву — Агустін Тапіа та Артуро Коельо — домінували протягом більшої частини сезону та виграли три з чотирьох головних турнірів. Єдиний великий трофей, якого їм не вдалося здобути? Італія — матч проти Ґалана та Чінотто. Цього року всі четверо провідних гравців знову зійшлися на Foro Italico з єдиною метою — завоювати цей культовий титул.
У півфіналі Ґалан і Чінотто були близькі до того, щоб засмутитися через третіх сіяних — Хуана Леброна та Франко Ступачука, які здивували опонентів у першому сеті видатною точністю. Попри це, Ґалан і Чінотто у вирішальні моменти покладалися на багаторічний досвід спільної гри, щоб переломити хід матчу та пробитися до фіналу (4:6, 7:6, 6:2).
Алехандро Ґалан та Федеріко Чінотто грають проти Агустіна Тапії та Артуро Коельо під час фіналу BNL Italy Major Premier Padel в Римі, Італія, 15 червня 2025 року.

Результат цьогорічного фіналу виявився таким же, як і торік

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Алехандро Ґалан з Іспанії та Федеріко Чінотто з Аргентини під час півфінального матчу BNL Italy Major Premier Padel в Римі, Італія, 14 червня 2025 року.

Дует «Чінґалан» був непереможним у Римі

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Звісно, фінал став матчем-реваншем за титул Italy Major 2024 року, класичною битвою проти перших сіяних — Агустіна Тапії та Артуро Коельо. Попри повільний початок Ґалана, який пропустив кілька лобів до задньої стінки, «Чінґалан» швидко перехопив ініціативу. Вони чинили величезний тиск ударами біля сітки, покладаючись на стабільність Чінотто в захисті та потужний смеш Ґалана в нападі.
Попри агресивну гру Тапії та Коельо та їхні спроби нейтралізувати стратегію другої сіяної пари, Чінотто та Ґалан майже бездоганно реалізували свій ігровий план. Вони стильно завершили матч, мінімізувавши помилки й змусивши суперників перебувати в зонах, де ті почуваються найменш комфортно (6:3, 7:5).
Ґалан і Чінотто вже виграли чотири титули в цьому сезоні й скоротили відрив від своїх прямих конкурентів (Тапіа і Коельо), зрівнявшись з ними в перегонах за кількістю виграних турнірів.
01

Дует Тріей — Бреа повертає собі перше місце у світі

Другий номер посіву — Джемма Тріей і Дельфіна Бреа — не змогли пристосуватися до ритму матчу на останньому турнірі P1 у Буенос-Айресі. Холодна погода в Аргентині, яка уповільнила корт, не дала їм змоги продемонструвати свій найкращий рівень.
Однак у Римі, де умови були більш сприятливими, спортсменки отримали чудову нагоду повернутися на вершину.
Всупереч деяким несподіванкам на попередніх етапах турніру — як-от вихід до півфіналу пари Марина Гінарт — Вікторія Іглесіас, обидва дуети, а також єдина пара, що наразі випереджає їх у рейтингу (перші сіяні Паула Хосемарія та Аріана Санчес), — таки дісталися довгоочікуваного фіналу.
Аргентинка Дельфіна Бреа та іспанка Джемма Тріей змагаються під час фінального матчу BNL Italy Major Premier Padel, що відбувся на стадіоні Foro Italico в Римі, Італія, 15 червня 2025 року.

Дельфіна Бреа та Джемма Тріей повернулися на вершину в Римі

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Вже з першого розіграшу Тріей і Бреа впевнено скористалися помилками Санчес та Хосемарії. Їхні суперниці так і не змогли знайти свою гру протягом усього тижня, тоді як Бреа з Тріей, здавалося, діяли злагоджено, знаходячи кути для ударів, які завдавали клопоту опоненткам.
У другому сеті другий номер посіву знову перевершив суперниць завдяки високому темпу гри та відмінному покриттю корту. Попри критичний брейк-пойнт на рахунку 4:3 на користь опоненток, Тріей та Бреа змогли активізуватися у вирішальний момент, завершивши матч із рахунком 6:4, 6:4 і здобувши свій другий великий трофей у сезоні — після Major у Досі у середині квітня.
Завдяки цій перемозі дует здобув свою п'яту перемогу на турнірі в цьому сезоні та трохи відірвався від головних суперниць, Аріани Санчес і Паули Хосемарії, які виграли тричі. Крім того, Тріей індивідуально претендує на перше місце в глобальному жіночому рейтингу.
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Дивися повтор: фінальний поєдинок Premier Padel 2025 Italy Major

Фінал — Italy Major

Поглянь, як дві останні команди боротимуться за головний приз на фінальному турнірі Italy Major Premier Padel.

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Рим задає жару

Рим додав жару — як у прямому, так і в переносному значенні — під час турніру Major 2025 в Італії. За температури, що перевищувала 35°C, і напруги, яка наростала на корті, місто стало ареною однієї з найяскравіших подій сезону. Вболівальники заповнили трибуни, а гравці продемонстрували гру найвищого рівня у справжньому випробуванні витривалості та стійкості.
Здавалося, що сильна спека лише підвищила якість гри, оскільки головні зірки падлу засліплювали натовп нереальними ударами, неземними навичками та блискавичною реакцією.
Іспанка Джемма Тріей Понс під час півфінального матчу BNL Italy Major Premier Padel, що відбувся на корті Foro Italico в Римі, Італія, 14 червня 2025 року.

Спека розігнала корт, перетворивши матч на виснажливий тест на витривалість

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Яскраві моменти Риму, які ти міг пропустити

У півфінальному поєдинку між несподіваною парою Хаві Леал — Фран Герреро та першими сіяними Агустіном Тапією й Артуро Коельо, Леал спочатку відновив свою позицію неймовірним ударом, а потім майстерно виконав оглушливий смеш на свій бік корту, завершивши розіграш.
В іншому півфінальному матчі між Хуаном Леброном з Франко Ступачуком та Але Ґаланом і Федеріко Чінотто, Леброн і Ґалан обмінялися шаленими швидкими ударами біля сітки, перш ніж Леброн здійснив вирішальний смеш, який відправив м'яч за межі корту.
У жіночому півфіналі між неочікуваними фіналістками — Вікторією Іглесіас та Мариною Гінарт — і другими сіяними Джеммою Тріей та Дельфіною Бреа, Іглесіас вправно сфокусувалася на короткому смеші Тріей і м’яко поклала м’яч дормілоною. Іглесіас також продемонструвала навички відновлення, передбачивши ще один смеш суперниць і вибігши за межі корту, щоб повернути м'яч точним ударом.
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Далі: Valladolid P2

Premier Padel відпочине тиждень, а потім повернеться до Іспанії на турнір у Вальядоліді 23-29 червня. Якщо минулого року турнір відбувся у приміщенні Polideportivo Pisuerga, то цьогоріч місцем проведення стане культова Plaza Mayor, яка створить унікальні умови для вболівальників, щоб насолодитися найкращим падлом у світі.

Частина історії

Premier Padel

The global tournament for elite players in the fastest-growing racket sport in the world, Premier Padel sees two-player teams compete in enclosed courts at a whopping 24 stops.

48 Зупинки

BNL Italy Major Premier Padel

The growing popularity of padel in Europe continues. See Premier Padel take Rome as the tournament continues.

Italy

Алехандро Ґалан

Іспанська зірка падлу Алехандро Ґалан є одним з найкращих гравців у світі. Разом з партнером Хуаном Леброном вони досягнули звання першого номера.

ІспаніяІспанія

Хуан Леброн Чінкоа

Іспанська зірка падлу Хуан Леброн Чінкоа виграв безліч турнірів найвищого рівня та входить до числа найсильніших гравців у цьому спорті.

ІспаніяІспанія