Падл: Ґалан і Чінотто здобули визначну перемогу на Major-турнірі в Італії

У півфіналі Ґалан і Чінотто були близькі до того, щоб засмутитися через третіх сіяних —

та Франко Ступачука, які здивували опонентів у першому сеті видатною точністю. Попри це, Ґалан і Чінотто у вирішальні моменти покладалися на багаторічний досвід спільної гри, щоб переломити хід матчу та пробитися до фіналу (4:6, 7:6, 6:2).