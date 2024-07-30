Дізнайся все про байк Пріможа Рогліча на Tour de France

Це світанок нової ери, адже Red Bull входить до складу команди WorldTour разом з Red Bull - BORA - hansgrohe. Ця команда привносить новий заряд енергії на цьогорічний Тур де Франс, коли вони переслідують перемогу разом з лідером Пріможем Роглічем.
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Знайомся з велосипедом Red Bull - BORA - hansgrohe для Tour de France
Завітай до ангару Red Bull, де збирають велосипед для участі в Тур де Франс Джая Хіндлі, поки Red Bull - BORA - hansgrohe готується до гонитви за перемогою.
Як побудований велосипед Red Bull - BORA - hansgrohe? Дивись відео вище, щоб побачити налаштування велосипеда, що належить спортсмену Джаю Хіндлі.
Груповий комплект RED AXS отримав індивідуальні штрихи, щоб відповідати приголомшливій рамі, яку майстерно зібрав Торстен Вільгельмс з гоночного відділу SRAM.
Інженерний шедевр, створений, аби дати провідному гонщику Red Bull - BORA - hansgrohe Пріможу Роглічу максимальну перевагу в його прагненні завоювати жовту майку. Це спеціалізований шосейник S-Works Tarmac SL8.
Компоненти шини Red Bull - BORA - hansgrohe Specialized S-Works Tarmac SL8
- Рама: Specialized S-Works Tarmac SL8
- Фарба: Red Bull - BORA - hansgrohe World Tour Team
- Передній перемикач: RED AXS
- Задній перемикач: RED AXS
- Перемикач / гальмо: Важіль перемикання швидкостей RED AXS HRD Shift-Brake з кастомною графікою SRAM
- Ротори: Paceline X 160мм спереду, 140мм ззаду
- Касета: RED XG-1290, 10-33T
- Ланцюг: ЧЕРВОНИЙ
- Шатун: RED AXS Power Meter, 172.5, ланцюги 52/39T з кастомною графікою SRAM
- Колеса: Спеціалізовані Roval Rapide CLX II
- Кермо / винос: Спеціалізований Roval Rapide
- Барна стрічка: Supacaz Super Sticky Kush
- Підсідельний штир: S-Works Tarmac Carbon
- Сідло: S-Works Power
- Передня шина: S-Works Turbo
- Заднє колесо: S-Works Turbo
- Головний пристрій: Hammerhead Karoo
- Клітки для пляшок: Спеціалізований ребристий каркас II
Який розмір велосипеда використовує Прімож Рогліч?
34-річний словенський велосипедист має зріст 177 см і важить 65 кг, тому рама Tarmac 52 см найкраще підходить для Приможа Рогліча.