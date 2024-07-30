Прімож Рогліч під час презентації Bora - HansGrohe у червні 2024 року.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Велоспорт

Дізнайся все про байк Пріможа Рогліча на Tour de France

Велосипед, на якому виступає команда Red Bull – BORA – hansgrohe Tour de France та її лідер Прімож Рогліч, — це справжній витвір мистецтва. Ось що тобі треба знати про нього.
Автор Агнеса Анебода
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Це світанок нової ери, адже Red Bull входить до складу команди WorldTour разом з Red Bull - BORA - hansgrohe. Ця команда привносить новий заряд енергії на цьогорічний Тур де Франс, коли вони переслідують перемогу разом з лідером Пріможем Роглічем.

6 хв

Знайомся з велосипедом Red Bull - BORA - hansgrohe для Tour de France

Завітай до ангару Red Bull, де збирають велосипед для участі в Тур де Франс Джая Хіндлі, поки Red Bull - BORA - hansgrohe готується до гонитви за перемогою.

Як побудований велосипед Red Bull - BORA - hansgrohe? Дивись відео вище, щоб побачити налаштування велосипеда, що належить спортсмену Джаю Хіндлі.
Перевірка велосипеда: «звір» Прімоза Рогліча на Тур де Франс

Red Bull - BORA - спеціалізований велосипед S-Works від hansgrohe

© Red Bull - BORA - hansgrohe

Груповий комплект RED AXS отримав індивідуальні штрихи, щоб відповідати приголомшливій рамі, яку майстерно зібрав Торстен Вільгельмс з гоночного відділу SRAM.
Деталь брендингу на рамі велосипеда Red Bull - BORA - hansgrohe Specialized S-Works.

Деталь рами велосипеда Red Bull - BORA - hansgrohe Specialized S-Works

© Red Bull - BORA - hansgrohe

Інженерний шедевр, створений, аби дати провідному гонщику Red Bull - BORA - hansgrohe Пріможу Роглічу максимальну перевагу в його прагненні завоювати жовту майку. Це спеціалізований шосейник S-Works Tarmac SL8.

Компоненти шини Red Bull - BORA - hansgrohe Specialized S-Works Tarmac SL8

  • Рама: Specialized S-Works Tarmac SL8
  • Фарба: Red Bull - BORA - hansgrohe World Tour Team
  • Передній перемикач: RED AXS
  • Задній перемикач: RED AXS
  • Перемикач / гальмо: Важіль перемикання швидкостей RED AXS HRD Shift-Brake з кастомною графікою SRAM
  • Ротори: Paceline X 160мм спереду, 140мм ззаду
  • Касета: RED XG-1290, 10-33T
  • Ланцюг: ЧЕРВОНИЙ
  • Шатун: RED AXS Power Meter, 172.5, ланцюги 52/39T з кастомною графікою SRAM
  • Колеса: Спеціалізовані Roval Rapide CLX II
  • Кермо / винос: Спеціалізований Roval Rapide
  • Барна стрічка: Supacaz Super Sticky Kush
  • Підсідельний штир: S-Works Tarmac Carbon
  • Сідло: S-Works Power
  • Передня шина: S-Works Turbo
  • Заднє колесо: S-Works Turbo
  • Головний пристрій: Hammerhead Karoo
  • Клітки для пляшок: Спеціалізований ребристий каркас II

Який розмір велосипеда використовує Прімож Рогліч?

34-річний словенський велосипедист має зріст 177 см і важить 65 кг, тому рама Tarmac 52 см найкраще підходить для Приможа Рогліча.
Прімож Рогліч з Red Bull - BORA - hansgrohe на спеціалізованому велосипеді S-Works Tarmac SL8 на Тур де Франс 2024

Велосипед Пріможа Рогліча на Тур де Франс 2024

© Red Bull - BORA - hansgrohe

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