11 професійних скейтбордистів, яких ти маєш знати

Скласти перелік скейтбордистів, яких має знати кожен — непросте завдання. На кожного героя зі списку припадає десяток спортсменів, які цілком заслужили його місце. Кар'єрні досягнення спортсменів, які все ж потрапили у перелік, сприяли розширенню не лише кордонів цього спорту, а й розумінню, що взагалі означає бути скейтбордистом. Люди у списку розміщені за віком, оскільки наша мета — не влаштувати змагання, а віддати належне їх досягненням.

Джей Адамс

3 лютого 1961 — 15 серпня 2014 рр.

Веніс, Каліфорнія, США

Джей Адамс все ще залишається героєм професійного скейтбордингу. Джей став першим зед-боєм, що взяв участь у професійних змаганнях у 1975 році. Тоді він посів друге місце і прославився незвичайним підходом: Джей розташовувався на скейті дуже близько до землі, немов розсікаючи хвилі на дошці для серфінгу.

Джей Адамс залишається героєм професійного скейтбордингу © Jim Goodrich

Коли інші учасники робили стійки на руках і кік-терни, Адамс ковзав задньою підвіскою скейта по поверхні та буквально вистрибував за межі скейтпарку. «Катайся і руйнуй» — так можна описати його стиль. Як і для багатьох, для Адама цей вид спорту став знахідкою у складні роки молодості. Безладна енергія Адамса дозволила йому створити свій стиль — одночасно грубий і чарівний. Приклад легенди Догтауна навчив нас, що поки скейтбордист горить справою, ніякі падіння не зупинять його. Прагни більшого, набирай швидкість і не забувай кататися у своєму стилі.

Тоні Хоук

12 травня 1968 р.

Карлсбад, Каліфорнія, США

Запитай будь-кого про професійний скейт, і першим тобі назвуть Тоні Хоука. Тоні отримав статус професійного спортсмена вже у 14 років. Він здобув перемогу у понад 60 змаганнях і вивів професійний скейт на новий рівень популярності.

Тоні першим виконав легендарний трюк Indy 900 © Cameron Markin / Red Bull Content Pool

Тоні став першим зареєстрованим скейтбордистом, що виконав трюк Indy 900. На Всесвітніх екстремальних іграх у 1999 році Тоні зробив стрибок на рампі, що супроводжувався двома з половиною оборотами у повітрі (на 900 градусів). Після того, як про цей трюк дізнався весь світ, Тоні з'явився у культових телешоу: «Сімпсонах» та «Хто розумніший за п'ятикласника?», а також у незліченних рекламних роликах. Також Тоні запустив одну з найуспішніших серій відеоігор в історії. Завдяки йому скейтбординг перетворився на гідну професію.

Марк «Гонз» Гонзалес

1 червня 1968 р.

Саут-Гейт, Каліфорнія, США

У світі є лише кілька скейтбордистів, відомих лише на ім'я: Гонз, безумовно, один із них. Після того, як Марк потрапив на обкладинку журналу Thrasher у 1984 році, він приєднався до компанії Vision Skateboards і став професійним райдером. Гонз здобув популярність як один з перших по-справжньому просунутих вуличних скейтбордистів: він спускався складними поручнями та підкоряв вуличні споти, недоступні спортсменам попередніх поколінь.

Протягом усієї кар'єри Гонз доводив, що завжди варто лишатись вірним собі © via Thrasher Magazine

Марк зробив величезний внесок у розвиток скейтбордингу, однак головним його досягненням залишається статус професійного скейтбордиста. Протягом усієї кар'єри Гонз продовжував доводити, що завжди варто бути вірним самому собі й пам'ятати, навіщо ми катаємось на дошці: щоб гарненько повеселитися, не озираючись ні на кого.

Родні Маллен

17 серпня 1966 р.

Гейнсвілл, Флорида, США

Родні Маллен, також відомий як хресний батько вуличного скейтбордингу, може, і не винайшов кікфліп, але точно довів його до досконалості. Найбільшим внеском Родні можна вважати величезне число трюків, які він винайшов, або його беззмінний статус чемпіона світу з фристайлу: Родні здобув перемогу на 34 з 35 змагань.

Родні Маллен відомий, як хресний батько вуличного скейтбордингу © Micheal Darter / Red Bull Content Pool

Однак більшість скейтбордистів вважають, що головний внесок Родні — це його мислення. Новаторський підхід важливий для створення трюків та спотів для катання буквально з нічого, це основа скейтбордингу. Якби не новаторське бачення Родні, то скейтбординг не став би таким розвиненим видом спорту, яким він є сьогодні. Саме тому в розмові про професійний скейт ім'я Родні згадується одразу після Тоні Хоука.

Роб Дірдек

28 червня 1974 р.

Кеттерінг, Огайо, США

Роб Дірдек вивів професійні змагання на новий рівень, коли заснував турнір Street League Skateboarding. Організатори SLS будують скейтпарки по всьому світу і пропонують переможцям призи розміром $250 000. Скейтбордисти Догтауна про це і мріяти не могли!

Роб Дірдек підняв планку і став ведучим ТВ-шоу © YT

У світі скейтбордингу, де професіонали часто не мали вищої освіти, і були змушені після закінчення кар’єри займатися нерухомістю або відкривати власний малий бізнес, Робу вдалося змінити ситуацію. Він підняв планку і став ведучим ТВ-шоу «Фабрика фантазій Роба Дірдека». Хоча ми, безумовно, поважали Роба за те, що він робив на скейтборді, він назавжди лишиться у пам'яті скейт-спільноти за популяризацію цього виду спорту.

Боб Бернквіст

10 жовтня 1976 р.

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Ім'я Боба Бернквіста пов'язано з двома найжахливішими словами для будь-якого професійного скейтбордиста: мега рампа. Боб не тільки взяв участь у створенні цього нового виду перешкоди, але і став його головним підкорювачем.

Щоб зробити стрибок на мега рампі, скейтеру потрібно взяти спеціальну дошку для підйому на 20 метрів, підписати відмову від відповідальності та найняти вертоліт для зйомок. На такий подвиг наважилось зовсім небагато професійних бордистів, але Бернквіст вразив світ своїми світч-трюками у повітрі, стрибками на бокси та бильця зі зміною грайндів та слайдів. Більш того, у 2006 році Боб стрибнув з парашутом у Великий каньйон, і це ледь не коштувало йому життя.

Боб почав освоювати скейтборд у 11 років у Сан-Паулу. © visitcalifornia.com

Боб почав освоювати скейтборд у 11 років у Сан-Паулу. Навдивовижу, але професійним спортсменом він став лише через три роки, у 14. Приклад Боба Бернквіста ще раз доводить, що у Бразилії народжуються одні з кращих скейтбордистів світу.

Елісса Стімер

31 липня 1975 р.

Форт-Майерс, Флорида, США

Було б неможливо скласти список скейтбордистів, про яких має знати кожен, і не додати туди Еліссу Стімер. Приклад Елісси надихнув тисячі дівчат на те, щоб зайнятися скейтбордингом. Звичайно, феміністську хвилю, що затопила індустрію останні 5-10 років, неможливо уявити без Елісси — досвідченої вуличної скейтбордистки, яка і у 2021 році продовжує публікувати найкрутіші відео, які ми коли-небудь бачили.

Приклад Елісси надихнув тисячі дівчат займатись скейтбордингом © Xgames.com

Її кар'єра злетіла після виходу одного з найвідоміших відеороликів про скейтбординг всіх часів — Welcome to Hell, знятого компанією Toy Machine у 1996 році. Після цього вона з'являлася у перших п'яти частинах гри Tony Hawk Pro Skater і працювала з такими компаніями, як Baker, Bootleg і Zero Skateboards. Елісса також завоювала чотири золоті медалі на Всесвітніх екстремальних іграх та постійно знімала скейт-відео на вулицях.

Чад Маска

20 травня 1977 р.

Лорейн, Огайо, США

Чад Маска, як і Джей Адамс, став іконою для цілого покоління. Скейтбордисти, яким пощастило застати золоту еру скейтбордингу 90-х, досі пам'ятають його фірмовий рюкзак і бумбокс. У Чада було важке дитинство: у нього майже не було коштів для існування, коли він переїхав до Каліфорнії, щоб здійснити мрію. Компанія Maple Skateboards стала першим спонсором Чада, коли він з'явився у відео Rites of Passage. На момент зйомки Маска був бездомним, але незабаром після цього він став відомим професійним скейтбордистом і почав співпрацю з Toy Machine.

Маска привніс у скейтбординг набагато більше, ніж незрівнянну здатність ковзати на носі дошки по величезних поручнях або здійснювати фронтсайд-фліп через ноги; його погляд і енергія дозволяли кожному, хто приходив на тренування, відчувати себе як вдома.

Бем Марджера

28 вересня 1979 р.

Уест-Честер, Пенсільванія, США

Неможливо вмістити все, що варто знати про Бема Марджера, в один абзац. Бем — професійний скейтбордист, який продав найбільшу кількість дек для скейтборду. Одного разу в подкасті The Nine Club Бем розповів, що колись заробляв 20 000 доларів на місяць тільки на продажах бордів. До того, як йому виповнилося 23 роки, Бем відразу став зіркою завдяки зйомкам відео CKY і участі в серії фільмів «Диваки». Кульмінацією його кар'єри стало власне реаліті-шоу «Хай живе Бем!».

Бем Марджера з родиною © Jonathan Mehring/Red Bull Content Pool

Бем почав кар'єру у Toy Machine у 1997-1998 роках і став професійним скейтбордистом в Element у 2001 році, але його кар'єра будувалася на дроп-інах з божевільної висоти й роздачі ляпасів фанатам (але тільки з їх дозволу).

Хоча він, мабуть, є найбільш комерційно успішним скейтбордистом усіх часів, місце Бема в історії скейтбордингу неоднозначне і вкрите таємницями. Бем став героєм для підлітків-скейтбордистів по всій Америці, які хотіли йти наперекір суспільним стандартам.

Бем боровся з алкоголізмом після смерті кращого друга Райана Данна. Після завершення зйомок у фільмах «Диваки» він, здавалося, зник з публічного простору. Однак за останні кілька років Бем повернувся, хоч і не знав, як його зустрінуть. Але скейтбордисти пам'ятали, як багато для них означав Бем Марджера, і прийняли його в сім'ю з обіймами.

Райан Шеклер

30 грудня 1989 р.

Сан-Клементе, Каліфорнія, США

Кар'єра Райана Шеклера — феномен світу і культури скейтбордингу, який найбільш широко висвітлювався у пресі. Перше золото Всесвітніх екстремальних ігор у кар'єрі Райан отримав у 2003 році. Тоді йому було лише 14, і ця перемога подарувала йому першу популярність.

Прізвище «Шеклер» стало синонімом слова «вундеркінд» © Robby Klein/Red Bull Content Pool

Прізвище «Шеклер» стало синонімом слова «вундеркінд»: Райан виконував такі олли і кік-фліпи, на які не були здатні навіть скейтбордисти вдвічі старші за нього. Та на початку кар'єри його вважали неоднозначним персонажем. Райан безсоромно йшов до своєї мети і розсовував кордони уявлень про те, які трюки спортсмен може виконати. Однак пізніше він довів свою любов до скейтбордингу і перетворився на одного з найпопулярніших і шанованих скейтбордистів історії — і залишається таким досі.

Найдж Х'юстон

30 листопада 1994 р.

Дейвіс, Каліфорнія, США

Найдж Х'юстон виріс на наших очах: ​​з вундеркінда скейтбордингу він перетворився на найбільш титулованого скейтбордиста в історії турніру Street League Skateboarding.

Коли ми розмірковуємо про значущість змагань і потенціал цього виду спорту в рамках Олімпійських ігор, ми постійно повертаємося до фігури Найджа. У 2005 році у віці 11 років Найдж виграв змагання Tampa Am, а до 2008 року став професійним скейтером, який здобував перемогу майже на кожному змаганні, у якому брав участь.

Якщо мова про майбутнє скейтбордингу, ім'я Найджа Х'юстона буде згадано © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Найдж — людина з цікавим минулим: кар'єрою спортсмена з растафаріанським корінням керував його батько, при цьому сам Найдж часто опинявся відірваним від навколишнього світу. З того часу Найдж перетворився на пародію на самого себе: він бере участь у змаганнях і зберігає популярність, яку багато хто вважає сумнівною.

Складно сказати, з чим пов'язана така репутація: можливо, справа у шестизначних сумах призів, а може у нестримній тязі до перемоги, якою відомий хлопець.

Найдж — приклад унікальної для скейтбордингу дискусії: чи можна одержати «вирішальну перемогу» на скейті? Наскільки важливі змагання? У будь-якому випадку Найдж Х'юстон випустив одні з найбільш вражаючих відео, які бачив світ скейтбордингу. Ще у дитинстві він спускався на скейті по сходах, де число сходинок перевищувало його вік, а зараз рівень його катання по бильцях перевершує всі очікування. Коли мова заходить про майбутнє скейтбордингу, у розмові обов'язково буде згадано ім'я Найджа Х'юстона.