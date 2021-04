11 професійних скейтбордистів, яких ти маєш знати

© via Thrasher Magazine

Її кар'єра злетіла після виходу одного з найвідоміших відеороликів про скейтбординг всіх часів — Welcome to Hell, знятого компанією Toy Machine у 1996 році. Після цього вона з'являлася у перших п'яти частинах гри Tony Hawk Pro Skater і працювала з такими компаніями, як Baker, Bootleg і Zero Skateboards. Елісса також завоювала чотири золоті медалі на Всесвітніх екстремальних іграх та постійно знімала скейт-відео на вулицях.