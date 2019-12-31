Цей альпініст підкорив усі 8-тисячники світу за пів року

Приблизно о 14:00 23 квітня 2019 року непальський альпініст Нірмал Пурджа піднявся на вершину гори Аннапурна -- одного з восьми 8-тисячників Непалу. А ще цю гору називають найнебезпечнішою у світі.

Уперше Аннапурну підкорили в 1950 році: це зробили француз Моріс Ерцог і Луї Лашеналь. Після них підйом на гору успішно подолав 191 альпініст, а 61 людина не змогла дійти до вершини. Тобто з кожних 100 спроб -- 34 закінчуються смертельними наслідками.

Але не цей факт змушує захоплюватися Пурджею (або, як він себе називає, Німсом). Куди цікавіше те, що підйом на Аннапурну був лише початком значно амбітнішого плану: встановлення світового рекорду, підкоривши всі 14 світових 8-тисячників за один сезон – 7 місяців.

Коли інформація про проєкт Пурджа Project Possible почала поширюватися в колах альпіністів, її ніхто не сприйняв серйозно. І нескладно здогадатися, чому так.

Nims takes a moment on Annapurna © Nirmal Purja Project Possible Ltd

По-перше, Німс (колишній солдат елітного підрозділу спецназу у Великій Британії) ніколи не займався альпінізмом, його ніхто не знав. По-друге, попередній рекорд, встановлений корейцем Кім Чхан Хо у 2013 році, складав не 7 місяців, а 7 років 10 місяців 6 днів. Саме стільки часу знадобилося Кіму, щоб підкорити всі 8-тисячники. Швидше не вдавалося нікому.

Проєкт Німса звучав аж надто абсурдно й більше нагадував сценарій фантастичного фільму. Реалістичніше міг звучати навіть намір Німса знайти воду на Місяці.

Але 29 жовтня 2019 року Нірмал підкорив тибетську гору Шішабангма (8013 метрів) після довгих спроб отримати дозвіл на підйом від китайської влади. Ця вершина стала для нього 14 й фінальною серед 8-тисячників у світі.

Урешті-решт Німсу вистачило 6 місяців та 6 днів (189 днів загалом) на встановлення світового рекорду. Він розпочав свій проєкт невідомим альпіністом, а закінчив у статусі світової суперзірки й найкрутішого альпініста в історії.

Але наскільки фантастичним не виглядає фінальний результат: Project Possible не йшов так гладко, як може здаватися.

Частина 1: адаптуйся й виживай

Успішно піднявшись на Аннапурну, Німс повернувся в табір і дізнався, що інший альпініст, 36-річний малазієць Вуї Кін Чін, уже 36 годин як оголошений зниклим.

Кожен у таборі вважав, що Кін Чін помер, адже неможливо вижити, перебуваючи стільки часу на такій висоті в екстремальних погодних умовах. Німс і його команда лягла спати десь о 3:30, після невеликого святкування свого успішного підйому.

О шостій ранку в табір прилетів вертоліт, з якого вибіг місцевий житель і повідомив, що вони помітили малазійського альпініста, який махав їм на висоті 7 500 метрів. Вуї Кін Чін не помер. Німс сів у вертоліт і полетів разом з іншими проводити рятувальну операцію. Коли вони підлетіли до місця перебування Кін Чіна, він і надалі махав рукою. Однак через погоду вертоліт не міг підлетіти прямо до альпініста, тому рятувальну операцію проводили пішки з нижчого табору.

Як виявилося далі, Чін піднявся на Аннапурну, але під час спуску почав засинати й упав. Провідник залишив його з невеликим запасом кисню й спустився в табір за допомогою. Імовірно, ніхто з 30 альпіністів не погодився допомогти малазійцю.

Але як тільки Німс побачив Кін Чіна, що махає рукою, він не сумнівався, що повинен врятувати його. «Уяви, що ти боровся за життя в екстремальних умовах близько двох діб. І тут раптом підлітає вертоліт. Ти махаєш йому, думаєш, що скоро тебе заберуть, але вертоліт розвертається і летить назад, -- розповідав пізніше Німс. -- Я просто уявив себе на його місці. Ми повернулися в табір, зібрали речі й знову пішли вгору».

Nims during the rescue attempt on Annapurna © Nirmal Purja Project Possible Ltd

Рятувальну групу склали сам Німс і декілька його надійних друзів-альпіністів. Вони почали підйом за малазійцем трохи нижче Табору 3. І якщо в день підйому шлях зі стартової точки до місця знаходження Кін Чіна зайняв 18 годин, то цього разу -- лише 4. За словами Німса, вони бігли, неначе Усейн Болт.

Вони знайшли альпініста, який був притомним, але зазнав сильного переохолодження й обмороження, і доставили його в Табір 3 до 6:00 наступного дня. Кін Чіна одразу перевезли в лікарню в Катманду, а потім транспортували в Сингапур. Утім 2 травня малазійський альпініст помер у лікарні від отриманих травм.

А що стосується Німса, то участь у рятувальній операції й витрачений час позбавили його оптимальної погоди на Дхаулагірі (8167 м) – наступній вершині зі списку. Довелося чекати ще тиждень, щоб почати підйом.

Утім, Німс не хотів чекати. Він дістався до табору Дхаулагірі 5 травня і почав підйом. «Вітер досягав 60--70 км/год, -- згадує альпініст. -- Ми втратили шанс на хорошу погоду, але мали підніматися вже зараз, щоб не вибитися з графіку наступних підйомів».

Підйом вийшов успішним! Усю ніч альпіністи спускалися вниз, виспалися, а потім вилетіли в Катманду, де погуляли з друзями. Час на вечірки був обмеженим -- уже зранку Німс знову опинився в аеропорту, де полетів до табору Канченджанги (8586 м) -- третьої вершини зі списку.

Частина 2: хлопець у босоніжках

У дитинстві Німс не хотів бути альпіністом, він хотів стати військовим у Великій Британії, як його брат і батько.

Нірмал Пурджа народився в маленькому селищі в Непалі, а виріс у районі Чітвін. «Це найбільш плоска частина рельєфу країни, -- сміється Німс. -- А єдине, чого я хотів у дитинстві, -- стати військовим».

Мрія стала реальністю в 2003 році, коли 18-річний Німс пішов служити. Після шести років служби він став солдатом елітного підрозділу спецназу Королівського флоту Сполученого Королівства.

Nims (right, green sweater) was good at school, but he had other ideas © Nirmal Purja Project Possible Ltd

Його підрозділ сцеціалізувався на проведенні контртерористичних операцій на морі, і він вважався справді елітним підрозділом спецназу. «З сільського хлопця у босоніжках я перетворився в солдата елітного підрозділу Британської армії, – надихає Німс. -- Люди мають прислухуватися до таких історій... і ніколи не переставати мріяти».

Німс закохався в гори в грудні 2012 року, під час експедиції до базового табору Евересту. «Мені сподобалося йти по маршруту. А ще вразило відчуття, коли ти стоїш на вершині й дивишся на весь цей краєвид», -- пояснює він.

Він попросив гіда навчити його правилам серйозного альпінізму, після чого успішно підкорив першу вершину -- Лобуче Східну (6119 м).

З того моменту кожну відпустку Німс використовував для підйому на 8-тисячник. У 2010 році він піднявся на вершину Дхаулагірі за 14 днів без попередньої акліматизації. «Зазвичай, люди витрачали два місяці на подібний підйом, а мені вистачило двох тижнів. І тоді я зрозумів, що добре справляюся з великою висотою», -- пояснює Німс.

An 18-year-old Nims joins the Gurkhas in 2003 © Nirmal Purja Project Possible Ltd

У 2014 році Німс перейшов у гірські спецвійська й став керівником підрозділу з проведення спецоперацій в екстремальних погодних умовах. А в 2017 році очолив експедицію військових на Еверест. Хоча для більшості це був перший підйом на найвищу гору світу, Німс раніше підкорював її.

Після підйому Німс з командою повернулися в Катманду, а тоді альпініст знову піднявся на Еверест і знову в погану погоду. Після цього Німс підкорив Лхоцзе й Макалу -- усе це за 5 днів.

Nims while serving in the Special Boat Service (SBS) © Nirmal Purja Project Possible Ltd

Очевидно, фізіологія Нірмала дозволяє йому нормально функціонувати впродовж довгого часу на незвичних висотах в екстремальних умовах. І навіть він сам не може відповісти на запитання, як його тіло так адаптується під подібні навантаження.

Німс пояснює, що їсть лише «їжу, яку можна знайти на будь-якій кухні» і ніколи не харчується «дивними» продуктами, накшталт енергетичних батончиків чи протеїну. Його можливості не можна пов'язати з армійською підготовкою: колегам Нірмала знадобився місяць на відновлення після підйому на Еверест, тоді як сам Німс знову підкорив найвищу гору світу на тому ж тижні.

Частина 3: поговоримо про важливість кисню

Більшість людей, що намагаються підкорити Канченджангу (третю за висотою вершину світу й третю гору в списку Німса), планують підйом у декілька етапів: спершу відстань до базового табору, потім сон, потім наступний табір і далі повтор. Але щільний графік Німса вимагав від нього підйом без жодних зупинок.

«Це було небезпечно, -- згадує альпініст. -- Дуже хотіли спати, тому виключилися б одразу під час зупинки. Тому ми йшли так швидко, щоб не можна було заснути». Зрештою, йому вдалося піднятися на вершину за 22 години 30 хвилин.

Далі розпочалися рятувальні роботи.

У світі альпінізму стиль відіграє не останню роль: він визначається способом підйому. Хтось використовує кисень і йде найпростішими маршрутами, інші не використовують додатковий кисень і намагаються відкрити нові маршрути.

Nims using oxygen during his ascent of Dhaulagiri © Nirmal Purja Project Possible Ltd

У межах проєкту Project Possible Німс використовував кисень (хоча каже, що діставав маску лише на висоті 7500 м), а також користувався перильною страховкою й допомогою гіда.

Власне, під час спуску з Канченджанги кисень виручив Німса й команду. На висоті 8450 м вони зіштовхнулися з шерпою й індійським альпіністом, у яких закінчився кисень. На сто метрів нижче був ще один такий альпініст. Команда Project Possible віддала їм увесь свій кисень.

Упродовж 10 годин вони кликали по рації допомогу з табору. Там на той момент було 40 людей, але ніхто не прийшов.

В одного з альпіністів, яких рятувала команда Німса, закінчився кисень десь за пів години від табору. Він помер прямо на руках у команди, хоча незадовго до того спокійно розмовляв з дружиною по телефону.

During the Annapurna summit © Nirmal Purja Project Possible Ltd

Зрештою, й у Німса почалися симптоми висотної хвороби (HACE), а всі альпіністи, яких рятувала команда Project Possible, померла.

Дійшовши до Табору 4, Німс майже одразу пішов звідти: «Мені було гидко дивитися на людей, які не прийшли на допомогу. Не хотілося ні з ким говорити. Я одразу спустився в наступний табір, викликав вертоліт і вилетів. Просто хотів побути наодинці».

Після Канченджанги Німс піднявся на Еверест (8848 м), Лхоцзе (8516 м), Макала (8481 м) усього за 48 годин. Йому навіть удалося зробити популярне фото черги на Еверест (саме тоді Німс прагнув побити свій рекорд підйому на найвищу точку світу, але «потрапив у затор» на 7,5 годин).

Віральне фото Німса з черги на Еверест © Nirmal Purja Project Possible Ltd

Загалом, за 31 день Німс піднявся на шість 8-тисячників і паралельно провів чотири незаплановані рятувальні операції. Так закінчилася перша частина проєкту Project Possible.

Частина 4: не ризикнувши, нічого не отримаєш

Один з користувачів Reddit порівняв проєкт Німса з висадкою на місяць для альпінізму. І вже після завершення першої частини шляху Німс став дуже популярним і відомим.

Але незважаючи на це, з фінансуванням проєкту постійно були проблеми. До завершення першої частини Німс відчайдушно намагався знайти будь-які бренди й компанії, що могли б підтримати, але ніхто не вірив у його ідеї.

Gasherbrum I is the 11th-highest mountain in the world © Nirmal Purja Project Possible Ltd

Утім він не розчаровувався. На момент старту він пішов з військової служби, а також заклав будинок, вклавши у проєкт 70 тисяч доларів, отримав ще певну підтримку від колег зі служби. А ще почав збір коштів на GoFundMe . Бюджету вистачило на 75% витрат першої частини, іншу частину покрила компанія Elite Himalayan Adventures.

Для другої частини, у межах якої Німс мав підкорити вершини Нанга Парбат (8126 м), Гашербум I (8010 м), Гашербум II (8035 м) і K2 (8611 м), йому вдалося заручитися титульним спонсором, Bremont (британська компанія з виробництва годинників), а ще підтримкою компанії Osprey Europe.

Вирішивши питання фінансування, Німс пройшов другу частину проєкту, який тепер називався Bremont Project Possible за 23 дні. Якщо тобі здається, що це дуже швидко, так і є.

Далі почалася третя частина проєкту, під час якої був підйом на Чо Ойю (201 м) і Манаслу (8156 м). Після цього були серйозні проблеми з отриманням дозволу на підйом на Шішабангму, адже вона була закрита весь сезон. Зрештою, китайська влада дала дозвіл і Німс підкорив останню вершину в межах проєкту 29 жовтня 2019 року.

Частина 5: стежити за всім, що відбувається

«Налаштування».

Якщо запитати Німса, як йому вдається підкорювати вершини в жахливу погоду за мінімальної кількості сну, ось, що він відповість. «Налаштування. Я піднімався навіть тоді, коли інші не наважувалися вийти з палатки. Причина, чому все вийшло, ховається в рішеннях, які я ухвалював».

Він порівнює альпінізм з плаванням і пояснює, що якщо хтось тоне, він намагається вхопитися за найближчу людину, щоб вижити. «У зоні смерті таке часто відбувається -- усі хочуть вижити. Я ніколи не доходив до такого стану, завжди намагався притримуватися плану й бачити всю картину загалом, а не якийсь окремий момент».

Nims takes a breather atop Gasherbrum II © Nirmal Purja Project Possible Ltd

З допомогою збору коштів на GoFundMe Bremont Project Possible отримав донати від тисяч людей з усього світу. І хоча проєкт розпочинався для Німса як особисте завдання перевірити можливості, він перетворився на загальний проєкт для всіх людей. «Я отримую масу повідомлень, де люди пишуть, що те, що я роблю, прекрасно. Мені хотілося, щоб люди з різних куточків світу бачили це. Адже я простий сільський хлопець, народжений на фермі. Цей проєкт, він не лише мій. Це проєкт для усіх».

Nims and his team celebrate after summiting K2 in Pakistan © Nirmal Purja Project Possible Ltd

«Враховуючи моє походження, яка була ймовірність того, що я зможу потрапити в спеціальні війська? З 200 людей відбирають лише 10–11. Й ось ти потрапив у їхнє число, далі переходиш з одного звання на інше. Інколи навіть думаєш, що ти суперлюдина», -- пояснює Німс. Він замовкає. «Але знаєш що? Коли я в горах... вони кажуть мені, що я ніхто».

Після успішного завершення проєкту Німс думає, чим зайнятися далі. «Тепер мені потрібно заробляти на життя», -- сміється він. Нірмал прагне піднятися на вершину Ама-Даблам (6812 м) у ролі гіда, хоче купити батьків будинок у Катманду.

А що далі? Він роздумує над тим, щоб провести трохи часу вдома.

Деталі

Німс завершив проєкт Project Possible 29 жовтня 2019 року, піднявся на всі 14 8-тисячників за 189 днів.

Ось, як виглядає проєкт Bremont Project Possible: