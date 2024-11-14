Олексій Пригоров переміг у фіналі Red Bull Cliff Diving World Series

— Розкажи про свої враження від фіналу Red Bull Cliff Diving World Series.
— Емоції важко описати. У мене не раз траплялися моменти, коли я наближався до перемоги. Цього разу теж переймався, але врешті-решт сказав собі: «Що я можу втратити? Тут або перемога, або поразка». Я прийняв ситуацію і вирішив, що буду більше тренуватися та насолоджуватися атмосферою і гарними стрибками, адже це останній етап, і після закриття сезону не буде можливості так активно пірнати.
У фінальний день вежа хиталася, вітер бушував, але мені це вдалося! Я прямував до золотого п’єдесталу дуже терпляче, спокійно та з великим очікуванням. Це сталося вчасно, і я цьому радий. Просто описувати враження якимись банальними словами не хочеться — для мене це було справді значимо.
— Ти посів перше місце серед чоловіків у Сіднеї. Це була твоя головна мета? Що це означає для тебе?
— Безперечно, така мета завжди була. Довгий час не складалося, довелося пройти багато етапів. Цьогоріч я поставив собі за мету потрапити в трійку найкращих і завоювати золоту медаль. Цього не сталось, потрапив у п’ятірку. Але для мене це однаково є стовідсотковим виконанням плану, зважаючи на травми та інші складності... Каталін Преда, наприклад, через травму пішов зі Світової серії. Це спорт в якому неможливо нічого передбачити. Я радий, що дійшов до кінця. Я зібрався і поїхав, бо розумів одне — ніхто за тебе це не зробить.
— Як ти думаєш, що забезпечило твій успіх?
— По-перше, любов до спорту. Я не прагну щось отримувати. Я хочу просто насолоджуватися, а для мене це означає робити хороші стрибки. Гарно, красиво, захопливо, щоб ніхто не мав зауважень: ані судді, ані глядачі. По-друге, це тренування. Моє тіло потребувало більше розминок, фізичної та психологічної підготовки. На фіналі всі приходили готуватися за годину-півтори, максимум дві, а я за три. Ще годину розминався з іншими. Іноді продовжував, коли виступи вже розпочиналися.
— Цього року ти був не єдиним українцем на платформі, розкажи про виступ українки Неллі Чуканівської.
— Вона перший рік виступає на Red Bull Cliff Diving World Series і вже завоювала місце в постійному складі. Ще треба багато над чим попрацювати, але у неї є потенціал спортсменки, яка здатна виступати на цьому рівні. Ще немає великої впевненості, але вона вже показала дуже гідний результат. Мені приємно, що є у нас дівчина, яка може змагатися на такому рівні.
— А як тобі виступи Ріанни Іффланд та Ейдена Хеслопа, які стали чемпіонами 2024 року?
— Ріанна Іффланд — це унікальна спортсменка. І поки номер один, жодних суперечок. Мене вражають її навички. Вона помітила зростаючу конкуренцію і почала посилено тренуватися. Це талант. Вона настільки легко і вправно все робить.
Ейден Хеслоп унікальний хлопець. Він у кліфдайвінгу з юних років. Дуже впевнений та сконцентрований спортсмен. У Сіднеї кілька його стрибків були з промахами, можливо, через стрес, адже всі нервували. Але останній стрибок був гарний. Що тут казати? Чудові таланти.
— Чи змінилися твої цілі на наступний сезон після перемоги?
— Вони не змінилися, але потребують перегляду. Я б хотів спокійно працювати у правильному напрямку, розуміючи, що залишилася мета увійти до трійки найкращих. Звісно, крім золотої медалі є ще один варіант — Світовий трофей. До цього всі прагнуть. Однозначно моєю ціллю не може бути просто участь у заході, як я раніше казав, коли хотів лише потрапити у Світову серію.