Олексій Пригоров переміг у фіналі Red Bull Cliff Diving World Series

— Емоції важко описати. У мене не раз траплялися моменти, коли я наближався до перемоги. Цього разу теж переймався, але врешті-решт сказав собі: «Що я можу втратити? Тут або перемога, або поразка». Я прийняв ситуацію і вирішив, що буду більше тренуватися та насолоджуватися атмосферою і гарними стрибками, адже це останній етап, і після закриття сезону не буде можливості так активно пірнати.

У фінальний день вежа хиталася, вітер бушував, але мені це вдалося! Я прямував до золотого п’єдесталу дуже терпляче, спокійно та з великим очікуванням. Це сталося вчасно, і я цьому радий. Просто описувати враження якимись банальними словами не хочеться — для мене це було справді значимо.