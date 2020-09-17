Ціни, дати, головні моменти та наші емоції від презентації PS5

Від вчорашньої презентації ми чекали перш за все дат та геймплейних роликів. Але отримали немало сюрпризів.

Якщо все починається з трейлеру Final Fantasy, то далі буде тільки краще

Перший приємний сюрприз із розряду «неочікувано, але хай буде». За нову частину FF відповідає той самий геймдизайнер, який створював неоднозначну XV частину франшизи, але це все одно великий реліз. І підтвердження гіпотези, що у Sony було кілька тузів у рукаві.

Ми чекали на Павука, але геймплей все одно тішить

Приємно, що Sony вирішили показати не лише ефектний трейлер чи сюжетні фрагменти, але і геймплей нової «Людини-павука». І виглядає він саме так, як ми сподівалися. Ще більше спецефектів, ще більше смачних деталей. Заради усього цього хочеться перейти на 4К-телевізори.

Whaaaaat від гри по «Гаррі Поттеру»

Кілька років тому відео з гри у всесвіті Гаррі Поттера несподівано злили в мережу. Пізніше виявилося, що це секретний проєкт студії Avalanche, творців Rage та Just Cause. Але події тут розгортаються не у часи книжкових сюжетів, а у XIX столітті.

Якщо судити по кількості переглядів та захоплених коментарів, анонс Hogwarts Legacy став мало не головним у вчорашній презентації. І багато в чому через те, що його взагалі ніхто не чекав. Гра вийде у 2021, чекаємо та відправляємо +1 бал PlayStation у битві презентацій.

Deathloop незрозумілий, але цікаваий

Мілітарі-шутери вже набридли, тому те, що Deathloop зроблений у стилістиці чи то коміксів, чи то дивної фантастики, поки що інтригує. Судячи зі всього, ексклюзивний шутер для PS5 буде вражати і з точки зору геймплея. Тут тобі і невидимість, і ефектні фінішери, і цікава зброя. Навіть шкода, що гру трохи перенесли — спочатку вона мала виходити одночасно з PS5.

Незрозуміло як, але Сall of Duty все ще працює

Ми подивились відео з нової Call of Duty Cold War та не можемо зрозуміти, як розробники роблять так, що гра досі здатна зацікавити. Наша гіпотеза — це через 80-ті та круті вуса у всіх персонажів.

Sony оголосила Рагнарьок, ура!

Ще один тизер, якого ми чекали, але боялися сказати вголос. Сиквел God of War вийде аж наприкінці наступного року, але матимемо час відстояти чергу за новою PlayStation.

18 ААА-ігор на старті PS5 при наявності PS Plus

Для тих, хто боїться, що на старті нового покоління буде мало тайтлів, це гарна новина. Якщо ти ще не грав у першу Last of Us, Days Gone, Monster Hunter, Uncharted 4, Bloodborne, Final Fantasy XV та ще купу крутих ігор минулого покоління, у тебе буде вигідна можливість. 18 ігор включені в підписку PS Plus, і це круто.

Ціни та дати

Тут є кілька новин.

З одного боку, дуже приємні ціни на консоль. PS5 без дискового приводу коштуватиме в Україні 12999 грн, з приводом — 15999 (принаймні, це офіційні ціни Sony). PS5 з’явиться на полицях 12 листопада у США та пріоритетних країнах, 19 листопада у решті світу.

З іншого боку, разом з цим Sony повідомила, що базова ціна на ААА-ігри тепер дорівнюватиме 2299 грн. Як відрізнятимуться ціни інших видавців, поки що невідомо.

Стартова лінійка

Окрім зворотної сумісності та 18 ігор для PS Plus, Sony підтвердила вихід таких ігор на старті PS5:

Astro's Playroom (встановлена на PS5) — невеликий платформер, за допомогою якого можна оцінити можливості нового геймпада.

Demon's Souls — ремейк культової гри, яким займається студія Bluepoint. Вона ж робила ремейк Shadow of the Colossus 2018 року.

Destruction All-Stars — гра, що поєднує в собі екшен від третьої особи і гонки.

Spider-Man: Miles Morales — спін-офф Marvel's Spider-Man, який можна буде купити окремо або разом з основною грою. Реліз обох ігор відбудеться на PS4 і PS5, але на новій консолі буде поліпшена графіка.

Sackboy: A Big Adventure — спін-офф Little Big Planet, який вийде і на PS4

Очікування черг