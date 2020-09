Ціни, дати, головні моменти та наші емоції від презентації PS5

Якщо все починається з трейлеру Final Fantasy, то далі буде тільки краще

Ми чекали на Павука, але геймплей все одно тішить

Whaaaaat від гри по «Гаррі Поттеру»

Кілька років тому відео з гри у всесвіті Гаррі Поттера несподівано злили в мережу. Пізніше виявилося, що це секретний проєкт студії Avalanche, творців Rage та Just Cause. Але події тут розгортаються не у часи книжкових сюжетів, а у XIX столітті.

Deathloop незрозумілий, але цікаваий

Незрозуміло як, але Сall of Duty все ще працює

Sony оголосила Рагнарьок, ура!

18 ААА-ігор на старті PS5 при наявності PS Plus