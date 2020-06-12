1. Підняті брови від сиквелу Spider-Man

Хоча усі чекали на презентації хоча б кілька великих тайтлів, ніхто не сподівався, що вона почнеться отак одразу. З моменту релізу оригінального Spider-Man нібито пройшло не так багато часу, але Insomniac Games не витрачали його даремно. Сиквел про Майлза Моралеса вийде вже цієї зими, і стане одним з перших локомотивів PlayStation 5.

2. Мрії про ігрове кермо для Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 © Polyphony digital

Найхардкорніший гоночний симулятор повертається (і на цей раз — у повному обсязі, а не так, як було з Gran Turismo Sport). У трейлері показали багато іменитих спорткарів, на яких знову можна буде ганяти не лише класичними автодромами, а й по різних куточках світу. Кожен, хто хоч раз грав у Gran Turismo, під час показу точно піймав себе на одній думці: разом з PS5 доведеться брати ігрове кермо.

3. Флешбеки з дитинства

Новий Ratchet & Clank війшов у стартову лінійку PS5 © Sony

З чого б тут почати? З нового Ratchet & Clank, який виглядає як піксарівський мультфільм, що ожив та став інтерактивним? Чи з повернення Oddworld — олдскульної класики часів першої PlayStation? Чи може з раптового повернення лисого кілера Хітмена, футурістичнішого, ніж коли-небудь? З іншого боку, нащо обирати щось одне.

4. Респект за те, що ставка зроблена не лише на перевірені тайтли

Destruction Allstars © Sony

І мова тут не лише про те, що під час презентації показали купу дуже милих інді-ігор. Sony вдалося втримати правильний баланс між назвами, які вже всі чули, та новими, але цікавими тайтлами. Серед останніх, наприклад, стильний стелс-шутер Deathloop від Arcane Studios, творців Dishonored. Або потенційно весела Destruction Allstars — такий собі меш-ап Overwatch та Rocket League.

5. Здивування від анонсу Resident Evil, представленого так, наче в цьому немає нічого особливого

Resident Evil Village © Capcom

Деякі кадри Residen Evil: Village виглядають так, ніби дія відбувається десь в Радянському союзі, інші — ніби це гра про Ван Хелсінга або Дракулу. Але за цим усім приховалась нова частина Resident Evil, що промайнула майже непомітно на фоні інших релізів. А дарма — судячи зі всього, гра повернеться до естетики 4 частини, яку багато хто вважає кращою у серії.

6. Відкритий рот від Horizon Forbidden West

Будемо чесними: анонсу сиквелу Horizon Zero Dawn багато хто чекав, тому сам факт її презентації не те щоб здивував дуже сильно. Але уся справа у тому, що саме нам показали. І окрім оновленого сеттінгу та масштабів, напрошується думка, що Horizon Forbidden West може стати найкрасивішою грою на новій PlayStation (принаймні, у перший рік).

7. Купа жартів про новий дизайн консолі

Думки про вигляд PS5 розділилися: декому вона здається схожою на китайський роутер, а хтось вбачає у творінні Sony взірець сміливого футуристичного дизайну (ми, до речі, скоріше відносимось до другої категорії). Як би там не було, інтернет вже нагенерував на цю тему купу мемів:

8. І головне — кіт з рюкзачком

Кадр з гри Stray від Annapurna, у якій ви граєте за кота-безхатька © Annapurna