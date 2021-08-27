Тьєррі Невілль завоював перемогу на домашньому ралі Бельгії

За підсумками 20 спецділянок гонки ралі Бельгії WRC перемогу здобув бельгієць Тьєррі Невілль , що випередив найближчого переслідувача — напарника по команді Hyundai Shell Mobis WRT Крейга Бріна, на 30 секунд. Трійку кращих замкнув Калле Рованпера із Фінляндії з команди Toyota GAZOO Racing WRC. За підсумками етапу в загальному заліку продовжує випереджати Ожьє, чий відрив від найближчого переслідувача скоротився на один бал і становить 36 очок. Другу сходинку турнірної таблиці після бельгійського ралі ділять одразу два пілоти: дякуючи перемозі в гонці Невілль зрівнявся за кількістю балів з Евансом.

Невілль з напарником святкують перемогу в домашній гонці © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Врешті, ми виграли Thierry Neuville

На подив любителів автоспорту, загальний залік ралі Бельгії після першого дня етапу чемпіонату світу очолили одразу три екіпажі команди Hyundai Shell Mobis WRT. Цього року гонка вперше проходила в статусі змагання світової першості. Тому не дивно, що на першій позиції закріпився місцевий пілот Тьєррі Невілль, що не раз стартував у цих змаганнях ще до початку виступів у WRC. Вигравши чотири спецділянки з семи у перший день, бельгієць на вісім секунд випередив напарника Крейга Бріна і на 30 секунд — екс-чемпіона світу Отта Тянака, який поскаржився по ходу дня на проблеми з двигуном.

Бельгійська траса скорилася не всім

Отт Тянак на ралі Бельгії © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Субота також не обійшлася без інцидентів. На другій спецділянці дня заводський пілот японського колективу Такамото Кацута розбив свій хетчбек Toyota Yaris. А ще раніше автором найвидовищнішої аварії став досвідчений місцевий екіпаж Петера Тшун і Едді Шевайе, що виступали на VW Polo категорії R5. Їх автомобіль пішов з траєкторії в черговому повороті та врізався у гараж приватного будинку, у результаті будівля досить серйозно зруйнувалась. Лідерство в гонці тим часом утримали Тьєррі Невілль і Крейг Брін. А ось екс-чемпіон світу Отт Тянак, втратив місце у трійці на першому ж суботньому допі.

Обережні перемагають

Обережність не підвела пілотів Hyundai Shell Mobis WRT Тьєррі Невілля і Крейга Бріна. Пілоти закінчили бельгійський етап чемпіоната світу з ралі на двох перших позиціях. Перемога в домашній гонці стала для бельгійця першою у цьому сезоні та лише другою за рік для колективу Hyundai. До цього на кількох гонках поспіль протокол очолювали двоє, а то і троє екіпажів корейської команди, але перемога щоразу діставалася представникам Toyota GAZOO Racing WRC.

Невілль і Брін святкують переможний дубль в ралі Бельгії © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

На цей раз пілоти японської команди посіли місця з третього по п'яте. На третьому місці фінішував наймолодший з пілотів — Калле Рованпера. Четвертим залишився Ельфін Еванс, що скаржився у неділю на брак темпу, а п'ятим — чинний чемпіон Себастьян Ожьє, що втратив час через прокол. А ось Отт Тянак зміг дістатися до фінішу лише шостим, тобто останнім з пілотів на автомобілях категорії WRC.

До слова, усі чотири спецділянки ралі Бельгія в неділю були прокладені по території знаменитого автодрому в Спа. Для цього були використані фрагменти траси для кільцевих гонок і ралі-кросової траси.

Результати ралі Бельгії 2021:

Тьєррі Невілль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 2:30.24,2

Крейг Брін (Hyundai Shell Mobis WRT) +30,7

Калле Рованпера (Toyota GAZOO Racing WRC) +43,1

Ельфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +49,6

Себастьєн Ожьє (Toyota GAZOO Racing WRC) +55,8

Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +3.46,5

Йоан Россель (Yohan Rossel) +12.14,9

Пітер Кракко (Pieter Jan Michiel Cracco) +13.05,9

Фабіан Крайм +13.13,8

Вінсент Вершурен (Vincent Verschueren) +13.31,1.

Особистий залік WRC 2021:

Себастьєн Ожьє (Toyota GAZOO Racing WRC) — 162

Ельфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — 124

Тьєррі Невілль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 124

Калле Рованпера (Toyota GAZOO Racing WRC) — 99

Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — 87

Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — 66

Крейг Брін (Hyundai Shell Mobis WRT) — 60

Гас Грінсміт (M-Sport Ford WRT) — 34

Дані Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 31

Адрієн фурма (M-Sport Ford WRT) — 30

Командний залік WRC 2021:

Toyota GAZOO Racing WRC — 348

Hyundai Shell Mobis WRT — 307

M-Sport Ford WRT — 135

Hyundai 2C Competition — 44