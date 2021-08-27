Тьєррі Невілль завоював перемогу на домашньому ралі Бельгії

За підсумками 20 спецділянок гонки ралі Бельгії WRC перемогу здобув бельгієць Тьєррі Невілль, що випередив найближчого переслідувача — напарника по команді Hyundai Shell Mobis WRT Крейга Бріна, на 30 секунд. Трійку кращих замкнув Калле Рованпера із Фінляндії з команди Toyota GAZOO Racing WRC. За підсумками етапу в загальному заліку продовжує випереджати Ожьє, чий відрив від найближчого переслідувача скоротився на один бал і становить 36 очок. Другу сходинку турнірної таблиці після бельгійського ралі ділять одразу два пілоти: дякуючи перемозі в гонці Невілль зрівнявся за кількістю балів з Евансом.
Врешті, ми виграли
На подив любителів автоспорту, загальний залік ралі Бельгії після першого дня етапу чемпіонату світу очолили одразу три екіпажі команди Hyundai Shell Mobis WRT. Цього року гонка вперше проходила в статусі змагання світової першості. Тому не дивно, що на першій позиції закріпився місцевий пілот Тьєррі Невілль, що не раз стартував у цих змаганнях ще до початку виступів у WRC. Вигравши чотири спецділянки з семи у перший день, бельгієць на вісім секунд випередив напарника Крейга Бріна і на 30 секунд — екс-чемпіона світу Отта Тянака, який поскаржився по ходу дня на проблеми з двигуном.
Бельгійська траса скорилася не всім
Субота також не обійшлася без інцидентів. На другій спецділянці дня заводський пілот японського колективу Такамото Кацута розбив свій хетчбек Toyota Yaris. А ще раніше автором найвидовищнішої аварії став досвідчений місцевий екіпаж Петера Тшун і Едді Шевайе, що виступали на VW Polo категорії R5. Їх автомобіль пішов з траєкторії в черговому повороті та врізався у гараж приватного будинку, у результаті будівля досить серйозно зруйнувалась. Лідерство в гонці тим часом утримали Тьєррі Невілль і Крейг Брін. А ось екс-чемпіон світу Отт Тянак, втратив місце у трійці на першому ж суботньому допі.
Обережні перемагають
Обережність не підвела пілотів Hyundai Shell Mobis WRT Тьєррі Невілля і Крейга Бріна. Пілоти закінчили бельгійський етап чемпіоната світу з ралі на двох перших позиціях. Перемога в домашній гонці стала для бельгійця першою у цьому сезоні та лише другою за рік для колективу Hyundai. До цього на кількох гонках поспіль протокол очолювали двоє, а то і троє екіпажів корейської команди, але перемога щоразу діставалася представникам Toyota GAZOO Racing WRC.
На цей раз пілоти японської команди посіли місця з третього по п'яте. На третьому місці фінішував наймолодший з пілотів — Калле Рованпера. Четвертим залишився Ельфін Еванс, що скаржився у неділю на брак темпу, а п'ятим — чинний чемпіон Себастьян Ожьє, що втратив час через прокол. А ось Отт Тянак зміг дістатися до фінішу лише шостим, тобто останнім з пілотів на автомобілях категорії WRC.
До слова, усі чотири спецділянки ралі Бельгія в неділю були прокладені по території знаменитого автодрому в Спа. Для цього були використані фрагменти траси для кільцевих гонок і ралі-кросової траси.
Результати ралі Бельгії 2021:
Тьєррі Невілль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 2:30.24,2
Крейг Брін (Hyundai Shell Mobis WRT) +30,7
Калле Рованпера (Toyota GAZOO Racing WRC) +43,1
Ельфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +49,6
Себастьєн Ожьє (Toyota GAZOO Racing WRC) +55,8
Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +3.46,5
Йоан Россель (Yohan Rossel) +12.14,9
Пітер Кракко (Pieter Jan Michiel Cracco) +13.05,9
Фабіан Крайм +13.13,8
Вінсент Вершурен (Vincent Verschueren) +13.31,1.
Особистий залік WRC 2021:
Себастьєн Ожьє (Toyota GAZOO Racing WRC) — 162
Ельфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — 124
Тьєррі Невілль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 124
Калле Рованпера (Toyota GAZOO Racing WRC) — 99
Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — 87
Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — 66
Крейг Брін (Hyundai Shell Mobis WRT) — 60
Гас Грінсміт (M-Sport Ford WRT) — 34
Дані Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 31
Адрієн фурма (M-Sport Ford WRT) — 30
Командний залік WRC 2021:
Toyota GAZOO Racing WRC — 348
Hyundai Shell Mobis WRT — 307
M-Sport Ford WRT — 135
Hyundai 2C Competition — 44