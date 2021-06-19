Спочатку кілька застережень. По-перше, хай «мультяшність» та карикатурні персонажі Ratchet & Clank, не вводить тебе в оману. Ні, це гра не лише для детей. По-друге, усі маркетингові матеріали, які ти бачив напередодні виходу, не здатні передати захвату від її технічних та креативних новацій. Ми пограли у Ratchet & Clank: Rift Apart та зрозуміли одне: це саме той некстген, якого ми чекали.

Некстген у всьому

Почнемо з очевидного — візуальної складової та арт-дирекшна. Навіть попередня частина гри вже відчувалася як майже повноцінний анімаційний фільм, а тепер завдяки SSD PS5 нарешті можна позбутися слова «майже». Сегменти, коли ти просто перемикаєшся між різними світами без завантажень відчуваються ще крутішими від того, як природньо та безпосередньо гра презентує ці моменти. Так, ніби нічого особливого не відбувається.

Виглядає Ratchet & Clank також чудово. Опинившись у новій локації, кілька хвилин проводиш, просто гортаючи камеру праворуч-ліворуч, та розглядаючи деталі. Екран рясніє від кількості деталей та ефектів, і викликає справедливо «вау» не лише у перші години.

Рівет steals the show

Знайомся з Рівет © Insomniac

Якщо ти з тих, хто задає питання: а чим концептуально новий «Ретчет» відрізняється від старого окрім візуалки та подорожей між вимірами (ніби цього замало), то ось тобі відповідть: нова героїня Рівет та ще більш переконлива режисура.

Можливо, гра і називається «Ratchet & Clank», але Рівет — її справжня зірочка. Переважна частина Rift Apart відбувається у її всесвіті. Здається, вона також отримує трохи більше ігрового часу, навіть якщо сцени поділяються приблизно рівномірно, коли герої рятують всесвіт паралельно у різних світах.

Сюжетно і геймплейно це настільки вдале доповнення до франшизи, що Рівет цілком потягнула б власну сольну гру. Що стосується сюжету, то тут студія Insomniac також вхопила вдалий баланс — гра зрозуміла навіть тим, хто незнайомий з франшизою, але і для давніх фанатів серії начинена персонажами та сюжетними арками з минулого.

Геймпад як повноцінний гаджет

Відрізнити арти та кадри геймплея Ratchet & Clank дуже важко © Insomniac

Фішка «Ретчета» — гаджети. Смішні, дивні, неймовірні, такі, що провокують дитячий захват.

Але цього разу до цих гаджетів додається ще один, який значно посилює відчуття від гри. Той, який ти тримаєш в руках. Геймпад DualSense.

Здебільшого DualSense дозволяє керувати різними функціями зброї за допомогою або повного або напів-натискання правого триггера. Наприклад, Negatron Collider — це енергетичний промінь, який буде заряджатись, а потім утримувати заряд і стріляти з повною тягою. Базовий Burst Pistol змінює режим між точним одиничним, або менш точним потрійним пострілом. Деякі з типів гранат використовують напівтягу як прицільну сітку. Додай до цього усі можливі мікровібрації та інші фішки геймпаду, та отримаєш гаджет не гірше, ніж в Ретчета.

Це відчуття, коли кат-сцена переходить в геймплей

DualSense робить усе ще цікавішим © Insomniac

Пам’ятаєш відчуття, коли грав, скажімо, в Uncharted 3 або 4, дивився захопливу кат-сцену з відкритим ротом, а потім раптом розумів, що сцена вже давно закінчилася, і почався геймплей.

Ці «безшовні» переходи між заставками та геймплеєм стали неофіційними візитівками ексклюзивів Sony. Але якщо раніше кожен такий момент був справжньою подією, у Rift Apart таких можна легко налічити кілька десятків. Кінематографічність (а в даному випадку скоріше мультяшність) гри підводить нас до останнього висновку.

Мультик рівня Pixar, але інтерактивний

Готуйся до моря екшну © Insomniac

За останні роки «Ретчета» не раз порівнювали з мультфільмами славнозвісної студії Pixar. Цього ж разу це порівняння позбулося умовностей. Перед нами не просто до смішного красива гра з яскравими героями — вона ще й відчувається літнім блокбастером, як ніколи раніше.

І хай слово «мультик» тебе не збиває. Мова не про красиві кат-сценки зі спецефектами: насичений геймплей, продакшн та апаратні можливості ще ніколи не співіснували у такій гармонії в платформерах.

На 15-18 годин основної кампанії ти потрапляєш в майже ідеальний атракціон — з сюжетом, крутою озвучкою та буквальними стрибками між всесвітами. Це безперечно кращий Ratchet & Clank, а в умовах перенесених тайтлів — поки що одна з кращих ігор року.