Ніч, яка запам'ятається надовго: захопливий матч між РБ Лейпциг і ФК Сантос

01 Косатки, феєрверки й барабани

Феєрверк перед початком матчу © Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool

На стадіоні Cicero De Souza Marques РБ Лейпциг поринули в автентичну бразильську атмосферу: феєрверки на полі привітали команди з початком матчу, а ритми самби у натовпі створювали живий саундтрек до гри.

Щонайменше 20 дітей супроводжували Сантос на поле в дещо хаотичному, але приємному виході, а слідом з’явилися маскоти клубу — косатки на ім’я Балейна та Балеяо.

Окрім протистояння футбольних стилів, матч став корисним випробуванням для обох команд, які наразі перебувають у ненайкращій формі.

Дивися найяскравіші моменти події у відео вище, а потім читай далі, щоб дізнатися, як розгортався матч.

02 Молоді таланти Лейпцига

Ель-Шадаль Бітшіабу був одним із багатьох активних молодих гравців © Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool

Після невдалого сьомого місця в Бундеслізі та першого за вісім сезонів вильоту з єврокубків РБ Лейпциг уже шукає шляхи розвитку на наступний сезон.

Цей матч став нагодою дати ігровий час тим, хто рідко виходить на поле. Серед них — третій воротар Леопольд Зінґерле, який цього сезону ще не зіграв жодного офіційного матчу, захисник Лютсарел Гертрейда, 17-річний лівий захисник Ліонель Вуфак, півзахисники Артур Вермерен і Ассан Уедраого. Загалом у грі взяв участь 21 футболіст, і лише правий захисник Коста Неделькович провів на полі всі 90 хвилин.

Сантос тим часом бореться за своє повернення до Серії А чемпіонату Бразилії після вильоту з другого ешелону в минулому сезоні. Команда посідає 18-те місце з 20, маючи 8 очок після 10 матчів, і наразі перебуває в зоні вильоту. Утім, у неділю вона здобула важливу перемогу 1:0 над Віторією — головним суперником у боротьбі за виживання.

03 Хаві забиває, Неймар розчарований

Хаві Сімонс в дії © Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool

Шанс побачити Хаві Сімонса у боротьбі проти свого кумира Неймара був однією з багатьох цікавинок гри — і саме 22-річний голландець вийшов переможцем цього вечора.

Хаві вивів РБ Лейпциг уперед на 15-й хвилині, розігравши короткий кутовий із Давідом Раумом, а згодом пробив низом. Його удар, який добив Крістоф Баумгартнер, завершився голом після того, як захисники Сантоса не змогли його накрити.

Очевидно, побоюючись атакувальної загрози суперників, Сантос відтягував вісім чи дев'ять гравців на свою половину поля щоразу, коли команда Бундесліги володіла м'ячем. Вони також боролися з високим пресингом Лейпцига і кілька разів втрачали м'яч, намагаючись вийти з оборони.

Лої Опенда, який вів цікаве протистояння із захисником Сантоса Зе Івалдо, разом з Антоніо Нусою постійно створювали проблеми супернику, а Лейпциг регулярно загрожував його воротам.

Неймар продовжує відновлювати форму після травми © Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool

Неймар, для якого це був лише третій матч після травми, ще не набрав оптимальної форми й рідко отримував м’яч. Утім, навіть за таких умов він виглядав небезпечно — кожен його дотик до м’яча викликав захват у глядачів. На 12-й хвилині він пробив зі штрафного трохи вище поперечини. Його розрізний пас через усе поле створив чудову нагоду для Тікіньо Соареса, удар якого відбив воротар Мартен Вандевордт. Найкращий момент для господарів поля виник на 44-й хвилині, коли захисник Зе Івалдо потужним ударом поцілив у стійку.

Неймар зазначив, що досі не знає, чи продовжить контракт з ФК Сантос — клубом, в якому він виріс. «Як я вже казав, я ще не знаю, я думаю про це. Вирішу після 12-го числа», — сказав він в інтерв'ю телеканалу SporTV.

04 Лейпциг забиває двічі за п'ять хвилин

Опенда приніс своїй команді два голи © Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool

Після половини матчу обидві команди провели по п’ять замін, і Лейпциг швидше адаптувався, забивши два голи за п’ять хвилин. Спершу Нуса прорвався правим флангом і відпасував назад у центр штрафного майданчика, де Опенда точно пробив у кут на 59-й хвилині. А згодом, після швидкого розіграшу м’яча біля воріт Сантоса, Хаві пробив низом, і м’яч, рикошетом від захисника, влетів у ближню штангу.

Однак Сантос не зупинився і на 70-й хвилині відібрав м’яч у глибині поля Лейпцига. Габріель Верон виконав навіс, який замкнув 21-річний півзахисник Хьян — він провів лише два матчі за клуб. Натхненна забитим голом, команда тренера Клебера Ксав'є активізувалася, особливо на лівому фланзі, але їй часто бракувало якісного останнього пасу.

«Я наполегливо працював заради цієї можливості, і цей матч був дійсно важливою нагодою для нас підготуватися, — сказав Хьян в інтерв'ю SporTV. — Ми збираємося вийти з цієї ситуації, і у нас дійсно важлива гра в неділю [проти Ботафогу], тому ми повинні старатися, адже у нас попереду серйозна битва».

05 Чудовий досвід для Лейпцига

Жолт Льов насолоджувався кожною хвилиною вечора © Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool

Тимчасовий тренер «Червоних Биків» Жолт Льов, ймовірно, у своїй останній грі на цій посаді, сказав, що насолоджувався кожною хвилиною вечора.

«Це був неймовірний досвід — стояти на боковій лінії тут, у Бразилії. Я думаю, що це гарне відчуття для всіх учасників, що ми змогли попрощатися, здобувши перемогу. Це був гарний фінал для всіх нас, — сказав він в інтерв'ю клубному сайту. — Нагода зіграти перед такою кількістю глядачів у Бразилії — справжній подарунок. Нашу команду тут дуже поважають, тож ми хотіли підійти до гри серйозно й викластися на повну. Було видно, що хлопці дійсно хотіли грати у футбол — і мені це дуже сподобалося».