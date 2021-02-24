Час познайомитись з RB16B — новим болідом Red Bull Racing у F1
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Хочеш дізнатися більше про болід, яким у цьому сезоні керуватимуть Макс Ферстаппен і Серхіо Перес? Ми готові тобі розповісти.
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Vzhůru k cílovce! Prohlédni si nový monopost Red Bull Racing
Міжсезоння добігає кінця, і ще одна подія наблизила нас до початку чемпіонату світу з Formula 1. 23 лютого команда Red Bull Racing презентувала бойовий болід, на якому пілоти Макс Ферстаппен і Серхіо Перес битимуться за найвищі місця на гоночних треках світу.
На трасі болід вперше з’явився 24 лютого. Для знайомства обрали легендарну трасу в Сільверстоуні (графство Нортгемптоншир, Велика Британія). Саме тут Макс і Серхіо вперше випробували болід під час офіційної фотосесії. Тестовий і резервний пілот команди Алекс Албон також взяв участь у заході й сів за кермо RB15.
Минулого року команда довше суперників займалися модернізацією машини. Керівники Red Bull Racing вирішили піти таким шляхом, оскільки знали: багато елементів боліда 2020 року зможуть використовувати у 2021. Крім того, було важливо виключити проблеми з кореляцією даних, які виникали у минулому. У команді переоцінили свої інструменти моделювання і недооцінили той факт, що вони не можуть повністю змінити роботу на гоночній трасі. У результаті свою справжню форму команда показала тільки у другій половині попереднього сезону.
Але якщо на перший погляд новий болід нагадує авто 2020 року, на трасі RB16B на 40% відрізняється від старої версії. Переднє антикрило, дно та інші аеродинамічні елементи нової машини приведені у відповідність регламенту 2021 року. А ось ліврея боліда не змінилася: матову фарбу і фірмове забарвлення вирішили залишити.
Крім того, під капотом RB16B є ще одна важлива зміна, і пов'язана вона, зрозуміло, з двигуном. У своєму останньому сезоні у Formula 1 Honda представила новий силовий агрегат, і саме цього звіра доведеться приборкати Максу і Серхіо вже 24 лютого.
Під час сесії у Сільверстоуні не лише робили фото RB16B для ЗМІ та партнерів, ця зустріч дозволила гонщикам Red Bull Racing протестувати новинку. Після цього гонщиків чекає Перська затока, де 12 березня вони візьмуть участь у єдиній тестовій сесії, а вже 26 березня у Бахрейні почнеться стартовий гоночний уїк-енд сезону-2021.