Час познайомитись з RB16B — новим болідом Red Bull Racing у F1

Міжсезоння добігає кінця, і ще одна подія наблизила нас до початку чемпіонату світу з Formula 1. 23 лютого команда Red Bull Racing презентувала бойовий болід, на якому пілоти

і Серхіо Перес битимуться за найвищі місця на гоночних треках світу.