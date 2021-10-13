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© Tobias Tullius
Тест: яка у тебе робота в паралельній реальності?
Теперішня робота не приносить задоволення? Тоді час дізнатися своє справжнє професійне призначення.
Автор Гриша Штерн
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Опубліковано
13.10.2021 · 10:55 UTC
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Ми всі іноді відчуваємо себе не на своєму місці. На нас тиснуть дедлайни, непотрібні таски, дурнуватий бос. Але у паралельній реальності усе інакше. Цей тест допоможе дізнатися своє справжнє професійне призначення.
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