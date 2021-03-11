Найкращі фільми про лижі та сноубординг на Red Bull TV
© Tero Repo / Red Bull Content Pool
Коли зима закінчилась, а жага пригод — ні, на допомогу приходить Red Bull TV.
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Red Bull TV зібрав колекцію фільмів про зимовий спорт. Ми впевнені, що ця підбірка змусить тебе відірватися від екрану і йти підкорювати останні засніжені схили.
Лижі
La Liste
Швейцарський райдер Джеремі Хейц у фільмі La Liste відкриває нові горизонти крутих спусків з ухилами 45-55%. Того, хто поставив собі завдання підкорити п’ятнадцять найкрутіших піків у Альпах, безумовно чекає немало труднощів.
Дивись, як Джеремі долає спуски, які можна тільки уявити, у фільмі La Liste на Red Bull TV.
Between
Наймагічніший лижний фільм минулого року. Душевні історії та хардкорні спуски, які не залишать тебе байдужим. Between знятий тією ж, командою, що працювала над Shades of Winter.
У фільмі взяли участь райдерка і продюсерка Сандра Ланштайнер, олімпійська лижниця Джулія Манкузо, чемпіонка світу з гірськолижного фрірайду Надін Уоллнер і про-серферка Карісса Мур. Цей фільм — ода загиблій у 2016 році лижниці Матильді Рапапорт.
Дивись весь фільм на Red Bull TV.
Snowmads
Фабіан Лентш намагається відшукати нові лінії та схили, мандруючи у переробленій на кемпер пожежній вантажівці. Пошуки приводять Фабіана у Грузію, Туреччину і навіть Іран. На шляху він зустрічає місцевих райдерів, екзотичні культури та глибокий пухляк. Така подорож запам'ятається краєвидами та купою цікавих історій.
Дивись фільм Snowmads на Red Bull TV.
All.I.Can
Хлопці з Sherpas Cinema перевершили себе у проекті, який знімали два роки і який здобув їм одразу кілька престижних нагород. Зйомки All.I.Can проходили в Чилі, Гренландії, Канаді, Марокко і на Алясці.
Дивись All.I.Can. на Red Bull TV.
Valhalla
Це відео оживить твою любов до лиж. Sweetgrass Productions підійшли до зйомок Valhalla по-новому, і вийшло досить успішно. Вони створили абсолютно психоделічний трейлер, а перед релізом оточили фільм низкою містифікацій і загадок. Нарешті ми можемо подивитися цей яскравий проект і зануритися в абсолютно новий світ лижного фрірайду.
Дивись Valhalla на Red Bull TV.
Сноуборд
Method Movie I
Method Mag уже два десятиліття лишає слід у світі сноубордингу. А тепер ще й у світі сноубордичних фільмів. Найкращі трюки і маневри від Антті Джуссіли, Джайя Кірні та Нілса Арвідссона, які літають схилами, як в останнє.
Дивись Method Movie I на Red Bull TV.
Method Movie Trailer
Stronger
У цьому фільмі від команди Union team є все. Але як інакше, якщо у кадрі Тревіс Райс, Казу Кобуко, Гігі Руф та Скотт Стівенс?
Stronger — один із кращих сноубордичних фільмів, знятих у 4k. Про це свідчать його численні нагороди. Неважливо, що тобі більше до душі — великі гори або міські вулиці, у цьому фільмі є все.
Повна версія картини Stronger на Red Bull TV.
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Boom!
Неймовірний склад учасників стрічки, включає Ееро Етталу, Свена Торгрена, Маркуса Клівленда, Віктора Де Ля Рю та Домініка Вагнера.
BOOM! — це найкраще з того, що коли-небудь створювали хлопці з Nitro. Третій фільм від команди Nitro, після Hyped і The Bad Seeds, сповнений веселощів, дружби і крутих трюків.
Дивись Boom! на Red Bull TV.
Nitros BOOM!
Ender
Ееро Еттала уже більше 15 років професійно ганяє на сноуборді. Його драйв, цілеспрямованість і бачення зробили спортсмена одним з кращих райдерів усіх часів, і фільм Ender у чергове це демонструє.
Дивись фільм на Red Bull TV.
Eero Ettala Ender teaser