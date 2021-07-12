Здійснивши стрибок від будівель на палуби двох вітрильних кораблів, Red Bull Art of Motion 2021 відкрив нову еру фрірану, а нові чемпіони Кристіан Ковалевський і Ноа Дьоргіна увійдуть в історію як перші чемпіони історичного етапу паркур-змагань.

Ковалевський отримав 413 балів від суддів, здобувши свою першу перемогу у Red Bull Art of Motion після запеклої боротьби за подіум з британцем Едом Скоттом та росіянином Арчі Арояном. Серед жінок Дьоргіна стала наймолодшою чемпіонкою в історії, виборовши головний приз у француженки Лілу Руель та британки Елізи Біклі.

Дивись повтор Red Bull Art of Motion 2021 нижче та читай про основні моменти дня в Мікролімано:

Фінал Red Bull Art of Motion

Найбільші у світі змагання з фрірану відкрили нові можливості для спортсменів, а основним місцем дії стали вітрильні яхти у грецькому порту Мікролімано. 18 фіналістів з усього світу вперше виступали на подібній локації.

Хвилювання було відчутно перед фіналом, і спортсмени одразу дали зрозуміти, що вони більш ніж готові до виклику. Вже з перших спроб було зрозуміло, що з креативністю спортсменів усе гаразд, але й оцінювати судді будуть суворо. Одна помилка на такій локації могла коштувати місця у фіналі чи означати достроковий вихід зі змагань.

Перший дзвіночок для суддів пролунав уже під час першої спроби майбутньої чемпіонки Ноа Дьоргіної. Проводячи надзвичайно креативну пробіжку з кількома складними рухами, 16-річна дівчина вразила натовп одним із найтриваліших виступів дня.

Особливе місце для нової історії фрірану © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Жоден фіналіст ще не виступав на таких локаціях © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Боб Різ під час виступу © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Еліза Біклі у боротьбі за 3 місце © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Діді Алауї пройшов у фінал, але не зміг повторити свою перемогу 2019 року © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Ед Скотт: завжди блискучий, завжди претендує на подіум © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Арчі Ароян наблизився до того, щоб здобути перемогу © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Девід Ріццо на Red Bull Art of Motion © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Format 2 місце та найкращий трюк серед жінок Лілу Руель © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Міміс Теодорідіс був фаворитом місцевих вболівальників © Samo Vidic /Red Bull Content Pool

«Це те, про що я мріяла з семи років, і тепер це здійснилося, — сказала захоплена Дьоргіна. — Після останнього року так здорово мати можливість бачити людей і знову змагатися».

Ноа Дьоргіна — наймолодша переможниця Red Bull Art of Motion © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Переможна пробіжка від новачка — справжнє видовище © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Боротьба в останній, третій спробі була особливо запеклою. Міміс Теодорідіс залишався надією Греції після того, як дворазовий чемпіон Димитрісу Кірсанідіс знявся через травму. Але Теодорідіс програв у фіналі чемпіону Red Bull Art of Motion 2019 Діді Алауї, хоча і продемонстрував домашнім вболівальникам надзвичайно технічний Cork Flip з верхньої палуби першого човна.

Однак найвищі бали у боротьбі за місця у фіналі здобули Ковалевський та Ароян: 419,00 та 433,00 відповідно. Це зробило їх фаворитами разом із дворазовим фіналістом подіуму Едом Скоттом. Обидва спортсмени зробили ставку на пробіжки з кількома трюками високої складності та ідеальне виконання, замість того щоб робити багато, але з ризиком брудного приземлення. Ставка виправдалася.

Лишалося єдине питання: хто здобуде перемогу?

Топ-3 пробіжки серед чоловіків та жінок:

Топ-3 пробіжки серед чоловіків та жінок:

Британець Ед Скотт вирішив додати перемогу до свого 2 та 3 місця у попередні роки. Він розпочав виступ з гімнастичних рухів на брусах, а потім за допомогою кількох сальто набрав 405,00 від суддів, хоча і втратив немало балів за помилки.

Коли Алауї важко приземлився, намагаючись виконати подвійне бокове сальто у першому трюку, то не зміг продовжити виступ. Скотту був гарантований ще один фініш на подіумі, але перемогу вкрав сенсаційний виступ Ковалевського.

Ед Скотт: завжди блискучий, завжди претендує на подіум © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Увесь тиждень польський спортсмен тримав тузи у рукаві, мало тренувався і не розповідав про свою тактику, але лише під час фіналу стало зрозуміло, навіщо. Виконуючи абсолютно нову програму від початку до кінця, він підвищив рівень складності, зробивши Cast Gainer — один із найскладніших кроків у спорті — стрибнувши з верхньої палуби, щоб захопити лідерство з результатом 413,00.

Ο Krystian Kowalewski πανηγυρίζει για την μεγάλη νίκη του © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Цей Red Bull Art of Motion був одним з найбільш видовищних в історії Крістіан Ковалевський

Залишався лише виступ Арояна, і його спроба виявилася дуже плавною, але цього було недостатньо, щоб дати бій Ковалевському. Поляк забезпечив свою першу перемогу на Red Bull Art of Motion пробіжкою, яка запам'ятається на довгі роки. Він також отримав нагороду за найкращий трюк.

«Коли я дізнався, що ми змагаємось на човнах, я переживав, що вони рухатимуться під час виступу, але насправді цей Red Bull Art of Motion був одним з найбільш видовищних. Я, чесно кажучи, не міг бути щасливішим, ніж зараз», — зазначив Ковалевський.

Фріранінг ніколи не буде таким, як раніше, і ми не можемо дочекатися, що Red Bull Art of Motion приготує наступного разу.

Чоловічий подіум © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Наймолодший подіум в історії © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

01 Результати фіналу серед чоловіків:

Крістіан Ковалевський (Польща) 413.00 балів Ед Скотт (Велика Британія) 405.00 Арчі Ароян (Росія) 403.00

Найкращий трюк серед чоловіків: Кристіан Ковалевський, Cast Gainer

02 Результати фіналу серед жінок:

Ноа Дьоргіна (Нідерланди) 366,00 балів Лілу Руель (Франція) 364.00 Еліза Біклі (Велика Британія) 319.00

Найкращий трюк серед жінок: Лілу Руель – Double Cork

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