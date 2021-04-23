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Новий виклик Red Bull Art of Motion: фріран на борту вітрильних яхт
Греція знову прийме наймасштабніше змагання з фрірану Red Bull Art of Motion 10 липня 2021. У програмі — порт Мікролімано, вітрильні яхти, кращі трейсери світу і тепла грецька гостинність.
Red Bull Art of Motion та Греція — відмінне поєднання. Після 7 успішних змагань на острові Санторині, головний фріран-конкурс знову пройде в Греції. У 2021 року спортсмени зберуться у новому, незвичному місці — порту Мікролімано у Піреї.
До того ж, для нас це особливе змагання, у якому вже перемагав українець Олександр Тітаренко. Поки ми чекаємо його повернення на турнір, згадати цю історію можна тут.
Взяти участь у відбірковому онлайн-етапі можуть спортсмени з усього світу, щоб поборотися за поїздку до теплих вод Мікролімано 10 липня 2021 року й кинути виклик кращим атлетам світу. Хочеш випробувати свої сили? Готуйся записувати відеозаявки.
Готуйся до епічного фрірану
Мікролімано — один з головних портів стародавнього регіону Аттика з кришталево чистими водами. Порт оточує район Кастель що нагадує амфітеатр. Вісімнадцять спортсменів змагатимуться у фіналі на абсолютно унікальному споті, розташованому в морі на палубах двох прекрасних вітрильних яхт. Це перша подібна локація в історії Red Bull Art of Motion. Видовищність гарантована!
Згадуємо переможну пробіжку Олександра Тітаренка
Як взяти участь у Red Bull Art of Motion 2021
Є два варіанти участі. Перший — за допомогою відбіркового онлайн-етапу. Тобі потрібно завантажити відео тривалістю 90 секунд, в якому будуть продемонстровані твої навички. Якщо журі сподобається, то діставай свої валізи — ми покриємо всі витрати. Повний перелік вимог до відео та критеріїв відбору наведено на сторінці проєкту.
Другий варіант — перевірити сили на очному відбірковому етапі, який пройде 7 липня на Alexandra Square у місті Пірей, Греція. Участь в ньому відкрито для всіх. Після проходження фази А очного відбіркового етапу спортсмени змагатимуться у фазі Б, яка пройде на тому ж місці трохи пізніше. Три переможці другої фази вийдуть у фінал Red Bull Art of Motion.
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Таким чином, 10 липня за корону Red Bull Art of Motion 2021 битимуться 18 спортсменів з усього світу: 3 фіналісти Red Bull Art of Motion 2019, дванадцять спортсменів, відібраних в онлайн-етапі (6 чоловіків і 6 жінок), а також 3 фріран- атлета, які пройшли очні відбіркові випробування. Спостерігати за всім цим божевіллям можна буде наживо на Red Bull TV!
Дати Red Bull Art of Motion 2021, які потрібно запам'ятати:
- 14 квітня - 20 травня: період подачі відеозаявок на відбірковий онлайн-етап
- 7 липня: очний відбірковий етап на Alexandra Square у Піреї
- 10 липня: гранд-фінал Red Bull Art of Motion у Мікролімано.