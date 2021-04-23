Новий виклик Red Bull Art of Motion: фріран на борту вітрильних яхт

та Греція — відмінне поєднання. Після 7 успішних змагань на острові Санторині, головний фріран-конкурс знову пройде в Греції. У 2021 року спортсмени зберуться у новому, незвичному місці — порту Мікролімано у Піреї.

До того ж, для нас це особливе змагання, у якому вже перемагав українець Олександр Тітаренко. Поки ми чекаємо його повернення на турнір, згадати цю історію можна

Взяти участь у відбірковому онлайн-етапі можуть спортсмени з усього світу, щоб поборотися за поїздку до теплих вод Мікролімано 10 липня 2021 року й кинути виклик кращим атлетам світу. Хочеш випробувати свої сили? Готуйся записувати відеозаявки.

Взяти участь у відбірковому онлайн-етапі можуть спортсмени з усього світу, щоб поборотися за поїздку до теплих вод Мікролімано 10 липня 2021 року й кинути виклик кращим атлетам світу. Хочеш випробувати свої сили? Готуйся записувати відеозаявки.

Взяти участь у відбірковому онлайн-етапі можуть спортсмени з усього світу, щоб поборотися за поїздку до теплих вод Мікролімано 10 липня 2021 року й кинути виклик кращим атлетам світу. Хочеш випробувати свої сили? Готуйся записувати відеозаявки.

Мікролімано — один з головних портів стародавнього регіону Аттика з кришталево чистими водами. Порт оточує район Кастель що нагадує амфітеатр. Вісімнадцять спортсменів змагатимуться у фіналі на абсолютно унікальному споті, розташованому в морі на палубах двох прекрасних вітрильних яхт. Це перша подібна локація в історії Red Bull Art of Motion. Видовищність гарантована!

Мікролімано — один з головних портів стародавнього регіону Аттика з кришталево чистими водами. Порт оточує район Кастель що нагадує амфітеатр. Вісімнадцять спортсменів змагатимуться у фіналі на абсолютно унікальному споті, розташованому в морі на палубах двох прекрасних вітрильних яхт. Це перша подібна локація в історії Red Bull Art of Motion. Видовищність гарантована!

Мікролімано — один з головних портів стародавнього регіону Аттика з кришталево чистими водами. Порт оточує район Кастель що нагадує амфітеатр. Вісімнадцять спортсменів змагатимуться у фіналі на абсолютно унікальному споті, розташованому в морі на палубах двох прекрасних вітрильних яхт. Це перша подібна локація в історії Red Bull Art of Motion. Видовищність гарантована!

Є два варіанти участі. Перший — за допомогою відбіркового онлайн-етапу. Тобі потрібно завантажити відео тривалістю 90 секунд, в якому будуть продемонстровані твої навички. Якщо журі сподобається, то діставай свої валізи — ми покриємо всі витрати. Повний перелік вимог до відео та критеріїв відбору наведено