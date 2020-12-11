Дрифтинг і стартапи: про що говорили на українському Red Bull Basement 2020

9 грудня у київському UNIT.City пройшла супергеройська конференція Red Bull Basement 2020 для 50-ти найкращих команд, що брали участь у міжнародному конкурсі студентських ідей.

Уже другий рік поспіль українські студенти б'ють рекорд за кількістю поданих заявок серед усіх країн-учасниць. Цього року журі отримало 437 відео з ідеями, які прагнуть змінити життя університетів країни, а пізніше і світ.

Ми уже розповідали, що на глобальному фіналі конкурсу Україну представлятиме запорізький стартап ZNU APP . Поки його автори Світлана Місько і Михайло Завгородній готуються до виступу, у Києві провели конференцію для інших команд, чиї ідеї сподобались членам журі. Додаткові призи і головну номінацію від Mastercard і ПриватБанку отримали 5 команд.

У номінації Вибір Red Bull Україна перемогу отримав Максим Гейко і його проєкт Schedule and order. Це органайзер для студентів, які постійно поспішають. Додаток допоможе не тільки упорядкувати життя молоді, а й підкаже, коли краще прокинутись, чим поснідати і скільки води випити, аби залишатися в формі.

Вибір Глядацьких симпатій виборов проєкт NTU APP і його автор Ігор Гненний. Це також додаток для студентів, який допоможе налагодити комунікацію всередині університету. У додатку одразу кілька крутих можливостей: чати з викладачами, пошук матеріалів для навчання і простір для спілкування між студентами.

Найкращим креативним рішенням судді Red Bull Basement назвали проєкт Podcasteria. Владислав Лопуга та Іванна Ліщук, що придумали цю ідею, пропонують зробити навчання більш привабливим. Створити тематичні подкасти, які навчатимуть студентів і переведуть лекції у дружні бесіди.

Одна з учасниць події © Роман Рудаков

Номінацію Вибір журі здобув стартап Belka space від тематичної Belka team з КПІ. Ідея проєкту — створити навчальну платформу з міжнародними спікерами, що розповідатимуть студентам про біотехнології, кібербезпеку, нейротехнології і різні цікаві речі.

Головним моментом вечора була номінація Вибір Mastercard і ПриватБанку. Переможець проєкту Павло Черніцов отримав 33 тисячі гривень на реалізацію своєї ідеї Громадського бюджету університету. Це зручна платформа, що допоможе студентам пропонувати і втілювати у життя зміни у вишах.

«Цього року Україна отримала рекордну кількість студентських заявок — 437. Тож вибрати було з чого і, скажу чесно, вибирати було непросто. Але ми все ж зупинились на ідеї Громадського бюджету для університетів, яку запропонував Павло Черніцов із КНЕУ. Ідея Павла близька компанії Mastercard на багатьох рівнях, — розповів Валерій Новіков, директор із розвитку комерції Mastercard в Україні. — По-перше, ми розділяємо ідею покращення студентського життя через грамотне управління фінансами. По-друге, ця тема актуальна в Україні та резонує з глобальними змінами, які відбуваються. Звичайно, нам важливо, що ідея одночасно масштабна, з великою соціальною складовою, але її реально реалізувати. І головне — ми впевнені, що у нас є експертиза, знання та усе необхідне, щоб допомогти Павлу втілити проект у життя. Особливо у партнерстві з ПриватБанком».

Усі переможці отримали також сучасні Pix Backpack, наповнені запасом Red Bull.

Окрім нагородження фіналістів, на конференції було 5 лекцій від підприємців, спортсменів та представників великих компаній. Ми підготували короткий конспект виступів, а повні версії у відео.

Олександр «Гриня» Гринчук розповів, як захопився дрифтом © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

Олександр «Гриня» Гринчук

трикратний чемпіон України з дрифту, атлет Red Bull

Сьогодні багато хто знає, що таке дрифтинг. Я ж дізнався про цей спорт тільки у 2006-му, коли подивився «Форсаж. Токійський дрифт». Цей фільм перевернув все у моєму житті. Вже за півроку я придбав авто, почав тренуватися — і от «Гриня» уже один з перших дрифтерів України.

Це так мене захопило, що з 2009 по 2011 я перемагав на всіх змаганнях з дрифту, а у 2012-му приєднався до всесвітньої команди Red Bull. Почалися міжнародні турніри з учасниками Формули-1, які раніше я міг побачити тільки на ТВ.

Та 2020-ий вніс свої корективи. Шоу з глядачами було неможливо проводити, тому ми опанували новий напрям — симулятори, віртуальні чемпіонати. За місяць, як ми почали цим займатися, симулятори захопили світ дріфтингу. Почалися нові чемпіонати, прийшли нові топ-гравці.

Тому не варто боятися пробувати щось нове. Завжди знайдеться, чим себе зайняти. Головне, займатися тим, що любиш — і це вийде у тебе чудово.

Марія Романова радить шукати справу, яка приносить і моральне задоволення © Роман Рудаков

Марія Романова

CEO Radar Tech

Виходячи у життя, ти завжди шукаєш, що робити, аби бути щасливим. Можна йти працювати, зайнятися бізнесом чи створити стартап. Головне — аби це приносило тобі моральне і матеріальне задоволення.

Сьогодні стартапи — дуже перспективна тема в Україні. Так, варто пам’ятати, що 9 з 10 стартапів провалюються на першому ж році життя. Тим паче, у часи пандемії і спаду економіки. Та, незважаючи на це, у нашій країні існує безліч можливостей зробити свій проєкт успішним.

Аби розвинути ідею, раджу доєднуватись до інкубаторів та акселераторів для стартапів. Маєш перспективну ідею — бери участь у стартап-змаганнях, подавайся на гранти. Вчи англійську, аби впевнено почувати себе на міжнародному рівні. Якщо твоя ідея направлена на великі компанії, зверни увагу на корпоративні акселератори, як Radar Tech. Ми існуємо для того, аби навчити компанії і стартапи розмовляти однією мовою.

І пам’ятай — день починається краще, коли ми самі робимо його кращим.

Валерій Новіков розповів про технологічні тренди майбутнього © Роман Рудаков

Валерій Новіков

директор із розвитку комерції Mastercard в Україні

В Україні все розвивається дуже стрімко. Три роки тому тільки сталася революція безготівкового розрахунку, а сьогодні — ми у лідерах транзакцій через Apple Pay та Google Pay. Це революція, тому що будь-яку картку можна зробити безконтактною, розраховуватись телефоном, годинником або браслетом. Україна у цьому плані один із лідерів, більше транзакцій через Apple Pay та Google Pay лише у країнах, в яких фізично більше людей.

Наступний крок — фіджитал. Поєднання офлайну та діджиталу, реалізація інтернету в офлайні.

«Технології дозволяють зробити будь-яку ідею кращою та швидшою» © Роман Рудаков

Світлана Бовкун

керівниця відділу комунікації Innoveks

Кажуть, що у ІТ багато грошей — і у цьому є доля правди. П’ять найбільш цінних брендів у світі пов’язані з ІТ. Зараз просто немає бізнесу без ІТ-складової. Саме технології дозволяють зробити будь-яку ідею кращою та швидшою.

Ба більше, українські програмісти — одні з найкращих.

Якщо хочеш почати, але не знаєш з чого, спробуй стати тестувальником. Пройди курси, постав цілі — і працюй 24/7. Попрацюй над резюме та особистим брендом. Перевір свої соцмережі і будь відвертим.

Далі ІТ-компанії будуть піклуватись про тебе. Ми цінуємо своїх співробітників і забезпечуємо всі умови для натхнення та створення класного продукту. Усі стартапи починалися з маленького. Іноді перший код може стати ключем до проєкту на 5 мільйонів.

«Як правильно генерувати ідеї? Спершу потрібно відчути біль клієнта» © Роман Рудаков

Христина Кармазіна

керівниця напрямку електронного бізнесу ПриватБанку

Як правильно генерувати ідеї? Спершу ти повинен відчути біль клієнта. Зрозуміти його життєву історію. Потім визначити проблему. Ставити якомога більше відкритих питань, аби дійти до суті.

Після цього переходь до ідеї. Усе, що є в голові, викладай на стіл. Коли ідею знайдено, працюй над прототипом. Це може бути будь-яка модель, навіть просто намальована на аркуші паперу — вона вже допоможе зрозуміти процес, який ти хочеш втілити у життя. З цим прототипом іди до клієнта, аби отримати фідбек.